Haragszik néhány válogatottra Marco Rossi – el is mondta, miért

Nem úgy sikerült a 2024-es év a magyar labdarúgó-válogatottnak, ahogyan azt a legtöbb szurkoló remélte. És bizonyára Marco Rossi szövetségi kapitány is jobb eredményekre számított. Szoboszlaiék nem jutottak tovább a csoportjukból a nyári németországi Európa-bajnokságon, míg ősszel a Nemzetek Ligájában a 3. helyen zártak. A Rossi-éra alatt először, egy komolyabb hullámvölgyet is megéltünk.

Az év végén kétrészes interjút készített az olasz szakemberrel a Mol csapat. Az elsőben, ami most jelent meg, a Nemzetek Ligája tapasztalatairól, az újoncokról, a vereség és vereség közti különbségről, a realitásokról és túlteljesítésről beszélt a kapitány.

„Én magam is bejártam az érzelmek széles skáláját, de úgy gondolom, nincs okom panaszra. Ugyanakkor elégedett sem lehetek teljesen, hiszen nagy álmunk volt, hogy továbbjussunk az Eb-csoportból, és volt néhány olyan arányú vereségünk, amit nem engedhetünk meg magunknak. Küzdelmes év volt, az egyszer biztos. Nyertük a barátságos meccseket, legyőztük Törökországot is, de közben tavasszal már közel sem alakultak ideálisan a dolgok, Szoboszlai Dominik is kidőlt egy időre, voltak gondok a játékpercekkel több játékosnál, és megint elveszítettük Kalmár Zsoltot” – emlékezett vissza Rossi, aki szerint az egész évet zanzásítva elmondható, hogy míg korábban rendszerint mellettünk állt a szerencse, 2024-ben inkább balszerencsések voltunk. Az olasz szakember úgy véli, több meccs is volt, amikor hiába vártunk arra a bizonyos „csodapillanatra”, de amikor az év legszebb pillanatáról kérdezték, gondolkodás nélkül egy ilyet említett.

„Csoboth Kevin gólja a skótok elleni Eb-meccsen. Hihetetlen feszültség szakadt fel bennünk, és akkor joggal éreztük úgy, hogy nagyon jó esélyünk van a továbbjutás kiharcolására.

Megérdemeltük a győzelmet, és szerintem a továbbjutást is, hiszen a svájciak elleni első félidőt leszámítva jól tettük a dolgunkat az Eb-n. De bevallom, van bennem harag. Úgy gondolom, néhány válogatott meglehetősen sportszerűtlenül állt az utolsó fordulóhoz az Eb-n, és bár azt vallom, először mindig magunkban kell keresnünk a hibát, azért nem lett volna rossz, ha Portugália kicsit komolyabban veszi az utolsó csoportmeccsét” – összegezte a németországi Európa-bajnokságot Rossi.