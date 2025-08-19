Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Qarabag Magyarország Bajnokok Ligája Ferencváros Azerbajdzsán Horvátország BL-selejtező FTC

Az újságíró szerint az azerieknek és a magyaroknak is tanulni kellene a horvátoktól

2025. augusztus 19. 19:53

Fuad Alakbarov azerbajdzsáni-skót újságíró a Ferencváros–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtező előtt az esélyekről, valamint a magyar labdarúgó-válogatottról is elmondta a véleményét.

2025. augusztus 19. 19:53
null

A Ferencváros labdarúgócsapata egyetlen párharcra van attól, hogy feljusson a Bajnokok Ligája főtáblájára, ehhez már „csak” a Qarabagon kell túljutniuk a zöld-fehéreknek. Az azeri bajnok a Fradihoz hasonlóan rendszeres szereplője a nemzetközi kupáknak, így a riválisnál is joggal bíznak a sikerben.

A legutóbbi eredmény alapján (2022 augusztusában az azeri csapat 3–1-re nyert idegenben az FTC ellen – a szerk.) a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a Qarabag legyőzi a Ferencvárost, ugyanakkor a játékosoktól a szurkolókig senki sem becsüli alá a magyar bajnokot, mindenki elismeri, hogy harcias csapatról van szó

– mondta a 24.hu-nak Fuad Alakbarov azerbajdzsáni-skót újságíró.

Ezt is ajánljuk a témában

A Qarabag a selejtező első fordulójában az ír Shelbourne-t (3–0, 1–0), majd a másodikban az északmacedón Skëndiját (1–0, 5–1) is kettős győzelemmel búcsúztatta, a szakíró ennek ellenére úgy véli, a játék minősége hagyott kívánnivalót maga után.

„Ebben a szezonban a Qarabag első három Bajnokok Ligáka-meccse egyáltalán nem volt meggyőző. A játékosok azonban kezdik megtalálni a ritmust, ez látszott a Skëndija elleni 5–1-es győzelemnél is. Az új játékosok beilleszkedése is időbe telik, még nem pörög teljes fordulatszámon a csapat” – vélekedett Alakbarov.

„A Fradi-szurkolók rendkívül hangosak, az európai mérkőzéseken alaposan feltüzelik a stadiont. Ez a hangulat valóban figyelemre méltó. 

Robbie Keane kiváló munkát végzett a Ferencvárosnál, de a Qarabag sokkal nehezebb kihívást jelent majd, mint a Ludogorec. Az azeri csapat tavaly 7–2-re győzte le a bolgárokat,

a Bajnokok Ligája szintjén a csapatoknak folyamatosan meg kell tanulniuk megbirkózni az ilyen félelmetes ellenfelekkel” – tette hozzá a szakértő, aki úgy véli, a Qarabagnak a védekezése, a Fradinak pedig a támadójátéka jobb, mint ellenfeléé.

Alakbarov véleménye Kady Borgesről és Samy Mmaeéról, az FTC korábbi játékosairól, akik ma már a Qarabagot erősítik

Kady Borgesről: – Kady továbbra is Azerbajdzsán egyik legnépszerűbb futballistája, aki folyamatosan kiváló formában van. Nagyon erős játékkapcsolatot alakított ki Marko Jankoviccsal, a sebessége rendkívül sok gondot okoz az ellenfeleknek. Ha nem is nála van a labda, megterheli annyira a védőket a sok-sok futással és párharccal, hogy teret nyerjen a társainak, meghatározó tagja a csapatnak.

Samy Mmaeéról: – A közönséget lenyűgözte a játékintelligenciája és a passzai. Meghatározó pillanatokban nyugtatja a játékot, ráadásul okosan kerüli ki, hogy túl nagy nyomás alá kerüljön labdával. Noha fizikailag még nem érte utol magát, mindenki biztos benne, hogy a legjobb verzióját még nem láttuk.

Alakbarov elmondta a véleményét a magyar válogatottról is, amely júniusban 2–1-re győzött Azerbajdzsánban felkészülési mérkőzésen.

Úgy gondolom, hogy a magyar labdarúgás jó úton halad. Bár vannak kiemelkedő játékosok, mint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, mégis szűkös az általános játékosállomány, amiből válogatni lehetne. Ez megnehezíti, hogy egy olyan erős csapat épüljön, amelyben minden pozícióban hasonlóan jó játékosok vannak.

A szakíró végezetül arról beszélt, mi az, amiben Magyarország és Azerbajdzsán is példát vehetne Horvátországról.

„Nagyobb beruházásokra lenne szükség az utánpótlás labdarúgásba, a grassroots szintjére, hogy megoldódjon a helyzet. Úgy gondolom, hogy Azerbajdzsán és Magyarország is tanulhatna az olyan nemzetektől, mint például Horvátország, amely méretétől függetlenül folyamatosan kiváló minőségű játékosokat nevel ki, lenyűgöző klubokkal büszkélkedhet, és olyan nemzeti csapattal rendelkezik, amely intenzitásáról és harci szelleméről ismert.”

Nyitókép: TOFIK BABAYEV / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!