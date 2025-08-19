Az újságíró szerint az azerieknek és a magyaroknak is tanulni kellene a horvátoktól

A Qarabag a selejtező első fordulójában az ír Shelbourne-t (3–0, 1–0), majd a másodikban az északmacedón Skëndiját (1–0, 5–1) is kettős győzelemmel búcsúztatta, a szakíró ennek ellenére úgy véli, a játék minősége hagyott kívánnivalót maga után.

„Ebben a szezonban a Qarabag első három Bajnokok Ligáka-meccse egyáltalán nem volt meggyőző. A játékosok azonban kezdik megtalálni a ritmust, ez látszott a Skëndija elleni 5–1-es győzelemnél is. Az új játékosok beilleszkedése is időbe telik, még nem pörög teljes fordulatszámon a csapat” – vélekedett Alakbarov.

„A Fradi-szurkolók rendkívül hangosak, az európai mérkőzéseken alaposan feltüzelik a stadiont. Ez a hangulat valóban figyelemre méltó.

Robbie Keane kiváló munkát végzett a Ferencvárosnál, de a Qarabag sokkal nehezebb kihívást jelent majd, mint a Ludogorec. Az azeri csapat tavaly 7–2-re győzte le a bolgárokat,

a Bajnokok Ligája szintjén a csapatoknak folyamatosan meg kell tanulniuk megbirkózni az ilyen félelmetes ellenfelekkel” – tette hozzá a szakértő, aki úgy véli, a Qarabagnak a védekezése, a Fradinak pedig a támadójátéka jobb, mint ellenfeléé.

Alakbarov véleménye Kady Borgesről és Samy Mmaeéról, az FTC korábbi játékosairól, akik ma már a Qarabagot erősítik Kady Borgesről: – Kady továbbra is Azerbajdzsán egyik legnépszerűbb futballistája, aki folyamatosan kiváló formában van. Nagyon erős játékkapcsolatot alakított ki Marko Jankoviccsal, a sebessége rendkívül sok gondot okoz az ellenfeleknek. Ha nem is nála van a labda, megterheli annyira a védőket a sok-sok futással és párharccal, hogy teret nyerjen a társainak, meghatározó tagja a csapatnak. Samy Mmaeéról: – A közönséget lenyűgözte a játékintelligenciája és a passzai. Meghatározó pillanatokban nyugtatja a játékot, ráadásul okosan kerüli ki, hogy túl nagy nyomás alá kerüljön labdával. Noha fizikailag még nem érte utol magát, mindenki biztos benne, hogy a legjobb verzióját még nem láttuk.

Alakbarov elmondta a véleményét a magyar válogatottról is, amely júniusban 2–1-re győzött Azerbajdzsánban felkészülési mérkőzésen.

Úgy gondolom, hogy a magyar labdarúgás jó úton halad. Bár vannak kiemelkedő játékosok, mint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, mégis szűkös az általános játékosállomány, amiből válogatni lehetne. Ez megnehezíti, hogy egy olyan erős csapat épüljön, amelyben minden pozícióban hasonlóan jó játékosok vannak.

A szakíró végezetül arról beszélt, mi az, amiben Magyarország és Azerbajdzsán is példát vehetne Horvátországról.

„Nagyobb beruházásokra lenne szükség az utánpótlás labdarúgásba, a grassroots szintjére, hogy megoldódjon a helyzet. Úgy gondolom, hogy Azerbajdzsán és Magyarország is tanulhatna az olyan nemzetektől, mint például Horvátország, amely méretétől függetlenül folyamatosan kiváló minőségű játékosokat nevel ki, lenyűgöző klubokkal büszkélkedhet, és olyan nemzeti csapattal rendelkezik, amely intenzitásáról és harci szelleméről ismert.”

Nyitókép: TOFIK BABAYEV / AFP