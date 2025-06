Varga és Szoboszlai is betalált, vezet a magyar válogatott Azerbajdzsánban – élő közvetítés a mérkőzésről

A Svédországtól hazai pályán elszenvedett 2–0-s vereség után a magyar válogatott Bakuban, a nemzetközi szövetség világranglistáján 119. helyen álló (a mieink a 37.-ek) Azerbajdzsán vendégeként próbál meg javítani, és megszerezni az idei első győzelmét. Nemzeti együttesünk eddigi mérlege hét meccsen hét győzelem az azeriekkel szemben, a legutóbbi egymás elleni találkozón 2019 októberében az idén tavasszal visszavonuló Korhut Mihály lőtte a magyar csapat győztes gólját.

Marco Rossi szövetségi kapitány már a hétfői sajtótájékoztatón jelezte, több változtatást is tervez, s ennek megfelelően négy helyen is módosult a mieink kezdőcsapata a svédek elleni összecsapáshoz képest: kimaradt Dibusz Dénes, Balogh Botond, Dárdai Bence és Gazdag Dániel (utóbbi futballista az MLSZ tájékoztatása szerint már visszarepült amerikai klubcsapatához, a Columbus Crew-hoz), és bekerült a helyükre

az újonc Tóth Balázs,

a kezdő tizenegyben először helyet kapó Tóth Alex,

valamint Loic Nego

és a múlt pénteki mérkőzést kihagyó Varga Barnabás.

A kezdőcsapat összetételéből egyértelműnek látszik, hogy

Rossi ezúttal nem a három belső védős rendszert választotta, hanem másik hadrendben, 4–3–3-as felállásban

szeretné megnézni a csapatát Azerbajdzsán ellen, amely nagyon hasonló stílust képvisel, mint a mieink világbajnoki selejtezős csoportellenfele, Örményország.

Az azeriekről tudni érdemes, hogy szinte napra pontosan egy éve nyeretlenek (a legutóbbi kilenc meccsükön hétszer kikaptak és kétszer döntetlent játszottak), és a portugál Fernando Santos a szövetségi kapitányuk, aki 2016-ban Európa-bajnokságot nyert hazája válogatottjával.

A fehér szerelésben pályára lépő magyar csapat már az ötödik percben megszerezte a vezetést, Nego jobb oldali beadása után az őrizetlenül hagyott Varga Barnabás hat méterről, középről a kapu jobb oldalába fejelte a labdát. A Ferencváros csatárának a 23. fellépésén ez volt a nyolcadik gólja a válogatottban, a Svájc elleni tavalyi Eb-csoportmeccs óta az első (0–1).

Gyorsan jött azonban az azeri válasz: a hetedik percben egy szöglet utáni kavarodás végén a Lengyelországban légióskodó Renat Dadasov volt eredményes közvetlen közelről – más kérdés, hogy ha a Dalga Arénában ki lenne építve a VAR-rendszer, akkor ezt a találatot minden bizonnyal érvénytelenítették volna, mert a gólszerző kézzel ért a labdához, mielőtt a léc alá helyezte azt (1–1).

A következő húsz percben a magyar válogatott többnyire távoli lövésekkel próbálkozott, nem is veszélytelenekkel, de arra is volt példa, hogy oda került az azeri kapu közvetlen előterébe, ám fejjel Dárdai Márton és Orbán Willi is célt tévesztett. A magyar fölény az első félidő második felére állandósult, és ennek eredményeként a 33. percben sikerült ismét megszerezni a vezetést, Varga lekészítése után Szoboszlai Dominik tizenkét méterről, kissé balról nagy lövést eresztett meg, az azeri kapus csak hozzáérni tudott a labdához, amely a jobb felső sarokba vágódott (1–2).

Néhány másodperccel később a Liverpool középpályását centiméterek választották el az újabb góltól, majd egy szögletet követően az azeriek voltak közel ahhoz, hogy másodszor is egyenlítsenek, de az első félidő hátralévő részében már nem esett újabb találat – a játék összképét tekintve megérdemelten vezetett a nagy labdabirtoklási fölényben (69:31 százalék) futballozó magyar válogatott a szünetben.

A második játékrészre Csoboth Kevin érkezett a magyar együttesbe Sallai Roland helyére, akinek

hányingere volt az öltözőben, ezért elővigyázatosságból nem jött ki a folytatásra,

majd a 60. perchez közeledve Dárdai Bencét, Osváth Attilát és Tóth Balázs helyére Szappanos Pétert is becserélte Marco Rossi.

A második félidő első felében csak Negónak volt egy nagy helyzete, de ő nyolc méterről fölé lőtt, a játékrész közepén azonban már több ígéretes lehetőség is adódott a magyar válogatott előtt, ám a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Az azeriek alig-alig jutottak el a mieink kapujáig, de egy védést Szappanosnak is be kellett mutatnia.

Az utolsó percekben az azeri játékosok elkövettek olyan szabálytalanságokat, amelyeket igazán megspórolhattak volna maguknak (mindkét durva belépő sárga lapot ért a fehérorosz játékvezetőnél), nem csoda, hogy Schäfer és Szoboszlai is felkapta a cukrot, és az ellenfélnek, valamint a bírónak is kifejezte a nemtetszését.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

AZERBAJDZSÁN–MAGYARORSZÁG 1–2 (1–2) – ÉLŐ

Baku, Dalga Aréna. Vezeti: Viktor Simuszik (fehérorosz)

AZERBAJDSZÁN: Jafarov – A. Hüseynov, J. Hüseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazade, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazade, 69.), Makhmudov, Ibrahimli (Rustamli, 85.), Jafarguliyev (T. Bayramov, 55.) – Emreli (Aliyev, 69.), Dadasov (Gurbanli, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Szoboszlai, Schäfer (Csongvai, 85.), Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Bolla (Osváth, 58.), Varga B., Sallai (Csoboth, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dadasov (7.), ill. Varga B. (5.), Szoboszlai (33.)

A nyitókép forrása: MTI / Czeglédi Zsolt