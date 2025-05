Díszsorfalat kapott, könnyek között vonult vissza a Debrecen válogatott játékosa 

Szép zárást hozott a 2024/25-ös NB III-as szezon a DEAC számára: a debreceni együttes 2–0-ra legyőzte hazai pályán a DVTK II-t, és ezzel a dobogó második fokán fejezte be az Északkeleti csoport küzdelmeit. A Dóczy utcai szezonzárón a csapat az idény utolsó győzelmét a visszavonuló Korhut Mihálynak ajánlotta – olvasható a deac.hu-n.

A találkozón végig a hazaiak akarata érvényesült, csupán az volt kérdés, mikor törik meg a diósgyőri védelem. A második félidőben aztán Soltész János révén megszületett a vezető gól, majd nem sokkal később Sándor Tamás is betalált, így az 55. percben már 2–0-ra vezetett a DEAC. A debreceniek ezt követően is aktívan támadtak, de az eredmény már nem változott.

„Ugyanúgy készültünk, mint bármelyik másik találkozóra, nyerni akartunk. Nyilván mindenkiben volt egy kicsi drukk, szerettünk volna bajnokok lenni, de erre már nem volt ráhatásunk. Az első félidőben talán nem találtuk annyira a játékunkat, de akkor is voltak helyzeteink. A szünetben taktikát váltottunk, ami meghozta a gyümölcsét. Ha az egész szezonunkat nézzük, elmondhatjuk, hogy végig egyben volt a csapat, igaz ez az utolsó bajnoki találkozónkra is. Nem lehet egy idényt hibák nélkül végigcsinálni, de azt hiszem, hogy egy jó 95 százalékot hoztunk. Jövőre reméljük, ezt a számot még feljebb tornázhatjuk” – értékelte a szezonzárót Papp G. Benedek, a DEAC középpályása.

Papp egyúttal csapata nevében a visszavonuló Korhut Mihálynak ajánlotta a győzelmet.

A 35 éves Korhut Mihály a magyar labdarúgás meghatározó balhátvédje volt az elmúlt évtizedben. A Debreceni VSC neveléseként vált élvonalbeli játékossá, és több mint 150 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. 2016 és 2019 között az izraeli Hapoel Beer-Sheva játékosa volt, amellyel bajnoki címet és kupát is nyert. 22 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, tagja volt az Európa-bajnokságot is megjárt 2016-os nemzeti csapatnak. Visszavonulását a DEAC játékosaként jelentette be, így a pályafutását Debrecenben, nevelőegyesületének fiókcsapatánál zárta le.