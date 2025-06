Egy korszak véget ért: visszavonul a magyar válogatott játékos

Azt a kérdést is megválaszolta, hogy van-e olyan döntés, amit megbánt volna.

„Biztosan van, viszont a rossz döntéseim is hozzá tartoztak a pályafutásomhoz, mivel tanulhattam belőlük, ezektől is lettem az, aki ma vagyok. Természetesen voltak nehezebb pillanatok, viszont összességében csak hálás tudok lenni mindazért, amit Újpesttől kaptam. Barátokat, emlékeket, érzéseket.”

Simon Krisztián marad a klub kötelékében / Fotó: ujpestfc.hu

A jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott, nem engedi el a focit.

Lehetőséget adott számomra az Újpest vezetősége, hogy a későbbiekben fiatal tehetségeinkkel foglalkozhassak, ami hatalmas esély nekem, ez a szerepkör teljesen megfelelő az én karakteremnek. Motivál, hogy olyan játékosokat nevelhetünk ki, akik a későbbiekben akár az egész pályafutásukat nálunk töltik el, így a saját példámból kiindulva úgy érzem, sokat segíthetek majd a srácoknak. Továbbá arra is van esély, hogy a szurkolók láthatnak majd játszani második csapatunk meccsein”

– jelentette ki.

„Természetesen nehéz pillanatok ezek, hiszen egy húszéves történet ér véget, Újpest az életem részévé vált, így nehéz – még akár részben is – megválni tőle. Nagyon hálás vagyok, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget a klubtól, és azt, hogy a világon bárhol játszhattam, akár Hollandiában vagy Németországban, a IV. kerületbe mindig hazajöhettem. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a csapattársaimnak és az edzőimnek, akikkel együtt dolgozhattam az utam során. Köszönöm továbbá a szurkolóknak is, akik végig hittek bennem és támogattak. A szívem továbbra is lila-fehér, és az Újpestért dobog” – nyilatkozta. Kiemelte: arra a legbüszkébb, hogy Újpesten tölthette a pályafutás nagy részét.

Fotó: ujpestfc.hu

Számomra nem az a fontos, hogy hány gólt lőttem, hány meccset játszottam, hanem maga a tény, hogy itt játszhattam. Szeretném még egyszer megköszönni azt a szeretetet, amit húsz év alatt itt kaptam mindenkitől.”

Simon Krisztián a Transfermarkt adatai szerint összesen 295 tétmérkőzésen húzta fel magára az Újpest mezét. Hollandiában és Németországban is focizott, a Feyenoordban 8, az 1860 München első csapatában pedig 13 találkozón szerepelt. A magyar válogatottban 2014. június 7-én, egy kazahok elleni felkészülési meccsen debütált. Ebben az évben később a románok, a feröeriek és a finnek elleni Európa-bajnoki selejtezőkön is futballozott.

Fotó: ujpestfc.hu