„A Mol Újpesten is bajnokcsapatot fog csinálni” – hajthatatlan a magyar edzőlegenda 

Az Újpest helyzetéről így vélekedik: „Amikor a Mol beszállt Székesfehérváron a futballba, nagyon körültekintően foglalkoztak a problémákkal… Ezért úgy gondoltam, hogy a Mol Újpesten is bajnokcsapatot fog csinálni, és ebben most is hiszek.” Hozzátette, hogy talán nem ugyanezzel a kerettel vagy szakmai stábbal, de a Mol-háttérrel

egyértelműen bajnokságot kell nyernie az Újpestnek.”

A jelenlegi újpesti keret jelentős átalakulás előtt áll. Szerkesztőségi információink szerint távozik Vincent Onovo, Mucsányi Márk, valamint Daviti Kobouri, akinek több hazai és külföldi ajánlata is van. Damir Krznar vezetőedző nem számol Babós Leventével és Dénes Adriánnal, így ők is máshol folytatják pályafutásukat. Úgy tudjuk, Baranyai Nimród visszatérhet Kazincbarcikára. További változások is várhatók, több játékos sorsa a napokban dőlhet el.

Mezey a magyar futball vezetőivel kapcsolatban határozott véleményt fogalmazott meg: „Bognár Györgynek kellene lennie a szövetségi kapitánynak, Nagy Antalnak pedig a honi szövetség elnökének.” Marco Rossi munkáját elismeri, de hozzáteszi: „Nem neki célzom, amikor azt mondom, hogy a magyar futballtól sokkal többet várok.” Végül a 2026-os világbajnoki részvételt is kitűzte célként: „Hogyne! Most a 2026-os vb-re is ki kell jutnunk.” Az 1986-os mexikói vb legendás vereségéről pedig így vallott: „Futballedző vagyok. Velünk minden megtörténhet... Én is megérdemeltem, mert akkor úgy gondoltam, hogy az én csapatom verhetetlen.”

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.