08. 13.
szerda
08. 13.
szerda
A Mol órákon belül ismét változtathat az üzemanyagárakon – itt vannak a részletek

2025. augusztus 13. 08:18

Az autósok olcsóbb tankolásra készülhetnek.

2025. augusztus 13. 08:18
null

A Mol órákon belül ismét változtathat az üzemanyagárakon. Bár a jelek szerint kis mértékű csökkenés várható, a piaci folyamatok alapján ennél jóval nagyobb mérséklés is indokolt lehet – írta meg a Világgazdaság. A Holtankoljak.hu adatai szerint 

augusztus 1. óta a benzin nagykereskedelmi ára mindössze 2, a gázolajé 11 forinttal csökkent, miközben a kiskereskedelmi átlagár a benzinnél 3, a dízelnél 12 forinttal lett alacsonyabb.

Augusztus elején a 95-ös benzin literenként 587, a gázolaj 607 forintba került. Jelenleg a benzin ára 584, a dízelé 595 forint körül mozog. Ez ugyan kedvező az autósoknak, de a nemzetközi piacon történt változások alapján jóval nagyobb csökkentésre is lenne lehetőség. Az olaj ára ugyanis augusztus 1. óta 71 dollárról 66 dollárra esett, a dollár–forint árfolyam pedig 344-ről 338-ra gyengült. Mindezek ellenére a Mol főként a benzin esetében lépett óvatosan.

Az Egyesült Államokban – a világ legnagyobb olajfogyasztójában – a nyersolajkészletek a múlt héten 1,52 millió hordóval emelkedtek az Amerikai Kőolajintézet adatai szerint. Ha a ma délután érkező hivatalos statisztikák is ezt erősítik meg, az arra utalhat, hogy a nyári autózási szezon tetőzött, így a finomítók lassíthatják a termelést. A Reuters elemzői ezzel szemben 300 ezer hordós készletcsökkenésre számítanak. Az OPEC és az EIA friss előrejelzései szerint az idei évben nő a kitermelés, ami tovább mérsékli az árakat. 

Az EIA 2025-re napi 13,41 millió hordós amerikai rekordtermelést vár, míg az OPEC 2026-ra az eddiginél 1,38 millió hordóval nagyobb bővülést jelez.

A geopolitikai fejlemények szintén hatással lehetnek a piacra. A Fehér Ház mérsékelte az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodással kapcsolatos reményeket, így kisebb az esély az orosz szankciók enyhítésére és a kínálat bővülésére. Eközben Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában tárgyal a háború lezárásáról.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

***

