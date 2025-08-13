Ingyen koncertjegyek, játékkonzol, uszodabérlet – súlyos milliárdokat költ Nagy-Britannia a menedékkérők ajándékaira

A Daily Mail értesülése szerint az Angliába érkező menedékkérők számos olyan juttatásban részesülnek, amelyet részben vagy teljes egészében az adófizetők finanszíroznak.

Ezek a juttatások azonban egyáltalán nincsenek benne a köztudatban, pedig számottevő kiadási tételt jelentenek az állam számára.

A lap szerint az állam biztosít számukra szállást és élelmiszert, miközben kiterjedt jótékonysági hálózat is működik, sokszor kormányzati támogatással. Összességében a brit kormány évente 2,8 milliárd fontot fordít a menedékkérők és menekültek ellátására – ez az ország teljes külföldi segélyezési költségvetésének ötöde.

A szállás költsége különösen jelentős:

tavaly a menedékkérők 37 százalékát hotelekben helyezték el, Londonban és környékén pedig ez az arány meghaladta a 60 százalékot.

Egyetlen év alatt 2,1 milliárd fontot költöttek hotelszobákra. Emellett heti 49,18 font készpénztámogatást kapnak, amely teljes ellátás esetén 9,95 fontra csökken. Hozzáférnek élelmiszerbankokhoz is, köztük olyanokhoz, amelyek kifejezetten nekik működnek. Például az Oxfordshire-i Asylum Welcome, amely több mint 670 ezer font helyi önkormányzati támogatásban részesült.

Elképesztő juttatások

A juttatások listája széles: ingyenes főzőtanfolyamok, teljes körű egészségügyi ellátás – beleértve a fogászati kezeléseket, szemüveget és parókát –, ingyenes buszbérletek Skóciában, valamint kedvezményes nyelvórák Londonban. Több önkormányzat finanszíroz vezetési órákat, sport- és kulturális programokat, koncert- és mozijegyeket, sőt, játékkonzolokat is. Egyes városi tanácsok külön kedvezménykártyákat adnak, amelyek ingyenes vagy olcsó úszási lehetőséget, edzőtermi bérletet és más szabadidős programokat kínálnak.

Mintegy nyolcvan brit egyetem nyújt ösztöndíjat, tandíjmentességet és akár több tízezer fontos megélhetési támogatást menedékkérőknek.

Mindez éles kontrasztban áll a hazai diákok helyzetével: 2024-ben a brit hallgatók tandíja 9.535 fontra nő, a külföldi diákoké pedig sok esetben meghaladja az évi 30 ezer fontot. Ami egészen döbbenetes, hogy

a támogatás gyakran a kiutasítás után is folytatódik.

A lap szerint a kitoloncolásra várókat mobiltelefonnal látják el, jogi képviseletüket pedig sokszor az állam finanszírozza. 2018 óta 135 millió font közpénzt fordítottak menedékkérők jogi segélyére. Még akkor is, ha kérelmüket korábban többször elutasították.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

***