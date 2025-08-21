Döbbenetes teljesítmény: egy újpesti gimnazista tűzte ki a magyar zászlót a világ legészakibb pontján

A magyarországi nyári kánikula idején Dezséri Enikő, a budapesti Könyves Kálmán Gimnázium diákja egészen az Északi-sarkig utazott – nem nyaralni, hanem egy különleges expedíció résztvevőjeként – írja a vg.hu.

Ő is tagja annak a huszonegy országból érkező 66 fős diákküldöttségnek, amely a Roszatom támogatásával megszervezett Tudás Jégtörője programban vesz részt.

Az orosz társaság immár hatodik alkalommal hívta életre ezt az elsősorban a nukleáris ipart népszerűsítő kezdeményezést.

Enikő számára különleges pillanat volt, hogy a magyar zászlót pontosan ott tűzhette le, ahol a földrajzi hosszúsági körök összeérnek, vagyis az északi szélesség 90. fokán. Tavaly ugyanitt Varga Levente, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium tanulója képviselte hazánkat. Az idei expedíció résztvevői a Murmanszk és az Északi-sark közötti utat oda-vissza a 50 Let Pobjedi (A győzelem 50. évfordulója) nevű atomjégtörő fedélzetén tették meg. Enikő augusztus 17-én érkezett meg az Arktiszra, és 22-én tér vissza az orosz kikötővárosba.

A program valóban sokrétű: a diákokhoz Oroszországból, Brazíliából, Bolíviából, Egyiptomból, Indonéziából, Kínából és számos más országból érkező társaik csatlakoztak.

Nekik orosz és nemzetközi tudósok, mérnökök, a nukleáris és űripar szakemberei, ismert bloggerek és tudománynépszerűsítők tartanak előadásokat. Többen közülük országuk első képviselőiként jutottak el a világ legészakibb pontjára.

