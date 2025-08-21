Ft
roszatom Északi-sark Újpest

Döbbenetes teljesítmény: egy újpesti gimnazista tűzte ki a magyar zászlót a világ legészakibb pontján

2025. augusztus 21. 06:50

Ő is azok között a nemzetközi diákok között van, akik a Roszatom szervezésében indultak az Északi-sarkra.

2025. augusztus 21. 06:50
null

A magyarországi nyári kánikula idején Dezséri Enikő, a budapesti Könyves Kálmán Gimnázium diákja egészen az Északi-sarkig utazott – nem nyaralni, hanem egy különleges expedíció résztvevőjeként – írja a vg.hu.

Ő is tagja annak a huszonegy országból érkező 66 fős diákküldöttségnek, amely a Roszatom támogatásával megszervezett Tudás Jégtörője programban vesz részt. 

Az orosz társaság immár hatodik alkalommal hívta életre ezt az elsősorban a nukleáris ipart népszerűsítő kezdeményezést.

Enikő számára különleges pillanat volt, hogy a magyar zászlót pontosan ott tűzhette le, ahol a földrajzi hosszúsági körök összeérnek, vagyis az északi szélesség 90. fokán. Tavaly ugyanitt Varga Levente, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium tanulója képviselte hazánkat. Az idei expedíció résztvevői a Murmanszk és az Északi-sark közötti utat oda-vissza a 50 Let Pobjedi (A győzelem 50. évfordulója) nevű atomjégtörő fedélzetén tették meg. Enikő augusztus 17-én érkezett meg az Arktiszra, és 22-én tér vissza az orosz kikötővárosba.

A program valóban sokrétű: a diákokhoz Oroszországból, Brazíliából, Bolíviából, Egyiptomból, Indonéziából, Kínából és számos más országból érkező társaik csatlakoztak. 

Nekik orosz és nemzetközi tudósok, mérnökök, a nukleáris és űripar szakemberei, ismert bloggerek és tudománynépszerűsítők tartanak előadásokat. Többen közülük országuk első képviselőiként jutottak el a világ legészakibb pontjára.

Nyitókép: Jason Connolly / AFP

Összesen 6 komment

rezeda-kazmer
2025. augusztus 21. 07:49
Közben meg mosták az agyukat 24/7 a putyini propagandával. A fránya oroszok.
Válasz erre
1
1
Csomorkany
2025. augusztus 21. 07:37
Jó buli lehetett, de miben állt a "teljesítmény"? Kibírt két hónapot egy hajón, ahol előadásokat hallgatott? Én meg átrepültem Grönland fölött útban Ámerikába. Hogy egyértelmű legyen: a leányzónak gratula és sok sikert az életben, az újságírás nívójával ill. annak hiányával van bajom.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 21. 07:36
GRATULÁLOK! Érdekes élmény lehetett, a Föld forgás tengelyén állni.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 21. 07:32
A brüsszelita lippsik szerint (akik ugye "mértékadók" mindenben) minden ami orosz az rossz. Tehát ilyesmiben részt venni maga a megtestesült "fasizmus", "Putler" dicsőítése és ukrán csecsemők kiontott vérében való fürdőzés, háborús bűn, emberiesség elleni bűn! Jó'mondom, lippsik? :-)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!