Ezt az ukrán lövést nagyon várták már Győrben (VIDEÓ)

Ennél drámaibb nehezen lehetett volna: hatalmas izgalmakat hozott az előzetesen is rangadónak ígérkező ETO FC és az Újpest FC összecsapása az NB I 2. fordulójából, és nem is kellett csalódnunk. Az első félidőben a győriek lőttek les miatt meg nem adott gólt, kaptak egy VAR-ozás után les miatt elvett büntetőt, majd a fővárosi gárda – szintén videózás után – emberhátrányba került. Az addig is fölényben játszó hazaiak rengeteg helyzetet kidolgoztak a folytatásban, de a parádés formában védő Riccardo Piscitelli kapuson nem bírtak kifogni.