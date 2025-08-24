Ft
08. 24.
vasárnap
A Trump-Putyin találkozó alapjaiban változtatja meg a világot – Tempó

2025. augusztus 24. 17:00

Bár néhányan a Trump-Putyin találkozót a „kézzelfogható” megegyezések hiányában leírják, az alaszkai csúcs jelentősége jóval túlmutat egy államfői tárgyaláson. A friss Tempóban Kohán Mátyás ezt a témát járta körül.

2025. augusztus 24. 17:00
null

Voltak diplomáciai találkozók a 20. században, amelyek bár konkrét megállapodást nem eredményeztek, de napjainkban már történelmi folyamatok kiindulópontjaként értelmezi őket az utókor.  

Ezek erős összefüggést mutatnak azzal, amit a nemzetközi folyamatok stabilizálása terén az alaszkai orosz-amerikai csúcs jelentett. 

Ezekről a korábbi precedensekről és Anchorage jelentőségéről értekezett Kohán Mátyás a legújabb Tempóban.

Nézze meg a teljes videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

Takagi
2025. augusztus 24. 18:03
T&P jó dealt hoztak össze. A többi mellék zönge.
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 24. 17:12 Szerkesztve
Tulajdonképpen, nem! Visszaáll a korábbi, jól ismert felállás. Kölcsönös tisztelet, megállapodások sora/felújítása folytatódik. A libbcsikommcsi háborús szisztéma megbukott! Fukuyama már keresi a kötelet.
freely
2025. augusztus 24. 17:12
Megvót! Nem történt semmi.
