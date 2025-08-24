A Trump-Putyin találkozó alapjaiban változtatja meg a világot – Tempó

Kiderült: titokban a Pentagon akadályozta meg, hogy Oroszországot rakétázza Ukrajna
Washingtonban titkos döntés született: Ukrajna nem használhatja az amerikai fegyvereket oroszországi célpontok ellen.
Bár néhányan a Trump-Putyin találkozót a „kézzelfogható” megegyezések hiányában leírják, az alaszkai csúcs jelentősége jóval túlmutat egy államfői tárgyaláson. A friss Tempóban Kohán Mátyás ezt a témát járta körül.
Voltak diplomáciai találkozók a 20. században, amelyek bár konkrét megállapodást nem eredményeztek, de napjainkban már történelmi folyamatok kiindulópontjaként értelmezi őket az utókor.
Ezek erős összefüggést mutatnak azzal, amit a nemzetközi folyamatok stabilizálása terén az alaszkai orosz-amerikai csúcs jelentett.
Ezekről a korábbi precedensekről és Anchorage jelentőségéről értekezett Kohán Mátyás a legújabb Tempóban.
Nézze meg a teljes videót a Mandiner YouTube-csatornáján!