A Trump-Putyin találkozó alapjaiban változtatja meg a világot – Tempó

Voltak diplomáciai találkozók a 20. században, amelyek bár konkrét megállapodást nem eredményeztek, de napjainkban már történelmi folyamatok kiindulópontjaként értelmezi őket az utókor.

Ezek erős összefüggést mutatnak azzal, amit a nemzetközi folyamatok stabilizálása terén az alaszkai orosz-amerikai csúcs jelentett.

Ezekről a korábbi precedensekről és Anchorage jelentőségéről értekezett Kohán Mátyás a legújabb Tempóban.