Fordulat közeleg: sorsdöntő találkozóra érkezik Zelenszkij Brüsszelbe

Az Egyesült Államok felgyorsította az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai kezdeményezését, miközben Zelenszkij és több európai vezető is újabb tárgyalásra készül Donald Trump különmegbízottjával. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Steve Witkoff a hétvégén Berlinben találkozik az ukrán elnökkel és több európai partnerrel, miután Washington jelezte: az év végéig szeretnének előrelépést elérni egy békekonstrukcióban.

Zelenszkij és az amerikai béketerv vitás pontjai

A lap szerint Witkoff vasárnap és hétfőn francia, brit és német tisztségviselőkkel is egyeztet. A találkozóhoz Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz részvétele is kapcsolódik. A The Wall Street Journal idézi Trump szóvivőjét, Karoline Leavittet is, aki azt mondta, hogy az elnök csak akkor küld hivatalos képviselőt, ha valódi haladás várható, mert