Fordulat közeleg: sorsdöntő találkozóra érkezik Zelenszkij Brüsszelbe

A hétvégén minden tekintet Brüsszelre irányul, ahol az amerikai békekezdeményezés új szakaszba léphet. Zelenszkij az európai vezetők mellett Donald Trump megbízottjával is egyeztet egy olyan tárgyalási fordulóban, amely Washington reményei szerint még az év végéig eredményre vezethet.
Az Egyesült Államok felgyorsította az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai kezdeményezését, miközben Zelenszkij és több európai vezető is újabb tárgyalásra készül Donald Trump különmegbízottjával. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Steve Witkoff a hétvégén Berlinben találkozik az ukrán elnökkel és több európai partnerrel, miután Washington jelezte: az év végéig szeretnének előrelépést elérni egy békekonstrukcióban.
A lap szerint Witkoff vasárnap és hétfőn francia, brit és német tisztségviselőkkel is egyeztet. A találkozóhoz Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz részvétele is kapcsolódik. A The Wall Street Journal idézi Trump szóvivőjét, Karoline Leavittet is, aki azt mondta, hogy az elnök csak akkor küld hivatalos képviselőt, ha valódi haladás várható, mert
elege van a pusztán a találkozók kedvéért tartott találkozókból.
A békefeltételekről ugyanakkor továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak Washington és Kijev között. A The Wall Street Journal szerint az amerikai tervezet egyik kulcseleme, hogy Ukrajna kivonná erőit a Donbaszból, ahol a javaslat értelmében egy szabad gazdasági övezet jönne létre. A lap kiemeli:
Zelenszkij csütörtökön elutasította ezt a felvetést.
A korábbi amerikai tervezetekből kikerült az a passzus, amely a náci ideológia elutasítását rögzítette volna, Ukrajna haderejét pedig nagyjából 800 ezer főben maximálnák. Kijev ugyanakkor korábban azt is kérte, hogy uniós csatlakozása 2027 elején megkezdődjön.
A WSJ beszámolója szerint a szerdai egyeztetés Trump és több európai vezető között feszült hangulatban zajlott. Trump közölte német, francia és brit partnereivel, hogy Zelenszkijt rá kell venni az amerikai béketerv elfogadására, amely jelentős területi engedményeket és a hadsereg méretének korlátozását is magában foglalja.
Több magas rangú amerikai tisztviselő úgy véli, hogy Ukrajna vesztésre áll, és ha a harcok folytatódnak, az ország még rosszabb helyzetbe kerülhet.
Európai és ukrán katonai vezetők ugyanakkor úgy látják: megfelelő támogatással Ukrajna akár egy évig vagy tovább is képes lenne tartani a vonalait.
A hét végéhez közeledve Zelenszkij váratlan frontlátogatást tett Kupjanszkban, ahol videót is készített katonái körében. A felvételen az orosz állításokra reagált, amelyek szerint a térség az ő kezükre került.
Az oroszok folyton Kupjanszkról beszéltek
– mondta az ukrán elnök, majd hozzátette:
A valóság magáért beszél.
Az ukrán elnök videója és az orosz reakciók eltérő képet festenek a terepen zajló műveletekről.
A The Wall Street Journal szerint ez a gesztus világos politikai üzenet: Kijev nem a meghátrálás szándékával érkezik a brüsszeli tárgyalásokra, még akkor sem, ha Washington szerint egy átfogó békerendezés elkerülhetetlenné vált.
