Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Steve Witkoff Brüsszel Zelenszkij béketerv orosz-ukrán háború

Fordulat közeleg: sorsdöntő találkozóra érkezik Zelenszkij Brüsszelbe

2025. december 13. 21:56

A hétvégén minden tekintet Brüsszelre irányul, ahol az amerikai békekezdeményezés új szakaszba léphet. Zelenszkij az európai vezetők mellett Donald Trump megbízottjával is egyeztet egy olyan tárgyalási fordulóban, amely Washington reményei szerint még az év végéig eredményre vezethet.

2025. december 13. 21:56
null

Az Egyesült Államok felgyorsította az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai kezdeményezését, miközben Zelenszkij és több európai vezető is újabb tárgyalásra készül Donald Trump különmegbízottjával. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Steve Witkoff a hétvégén Berlinben találkozik az ukrán elnökkel és több európai partnerrel, miután Washington jelezte: az év végéig szeretnének előrelépést elérni egy békekonstrukcióban.

Zelenszkij és az amerikai béketerv vitás pontjai

A lap szerint Witkoff vasárnap és hétfőn francia, brit és német tisztségviselőkkel is egyeztet. A találkozóhoz Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz részvétele is kapcsolódik. A The Wall Street Journal idézi Trump szóvivőjét, Karoline Leavittet is, aki azt mondta, hogy az elnök csak akkor küld hivatalos képviselőt, ha valódi haladás várható, mert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

 elege van a pusztán a találkozók kedvéért tartott találkozókból.

Steve Witkoff Brüsszelbe érkezik, hogy Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel egyeztesse az amerikai béketervet.
Steve Witkoff Brüsszelbe érkezik, hogy Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel egyeztesse az amerikai béketervet
Forrás: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

A békefeltételekről ugyanakkor továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak Washington és Kijev között. A The Wall Street Journal szerint az amerikai tervezet egyik kulcseleme, hogy Ukrajna kivonná erőit a Donbaszból, ahol a javaslat értelmében egy szabad gazdasági övezet jönne létre. A lap kiemeli: 

Zelenszkij csütörtökön elutasította ezt a felvetést.

A korábbi amerikai tervezetekből kikerült az a passzus, amely a náci ideológia elutasítását rögzítette volna, Ukrajna haderejét pedig nagyjából 800 ezer főben maximálnák. Kijev ugyanakkor korábban azt is kérte, hogy uniós csatlakozása 2027 elején megkezdődjön.

Ezt is ajánljuk a témában

Feszültség Európában és amerikai nyomás

A WSJ beszámolója szerint a szerdai egyeztetés Trump és több európai vezető között feszült hangulatban zajlott. Trump közölte német, francia és brit partnereivel, hogy Zelenszkijt rá kell venni az amerikai béketerv elfogadására, amely jelentős területi engedményeket és a hadsereg méretének korlátozását is magában foglalja.

Több magas rangú amerikai tisztviselő úgy véli, hogy Ukrajna vesztésre áll, és ha a harcok folytatódnak, az ország még rosszabb helyzetbe kerülhet. 

Európai és ukrán katonai vezetők ugyanakkor úgy látják: megfelelő támogatással Ukrajna akár egy évig vagy tovább is képes lenne tartani a vonalait.

A hét végéhez közeledve Zelenszkij váratlan frontlátogatást tett Kupjanszkban, ahol videót is készített katonái körében. A felvételen az orosz állításokra reagált, amelyek szerint a térség az ő kezükre került. 

Az oroszok folyton Kupjanszkról beszéltek

– mondta az ukrán elnök, majd hozzátette: 

A valóság magáért beszél.

Ezt is ajánljuk a témában

A The Wall Street Journal szerint ez a gesztus világos politikai üzenet: Kijev nem a meghátrálás szándékával érkezik a brüsszeli tárgyalásokra, még akkor sem, ha Washington szerint egy átfogó békerendezés elkerülhetetlenné vált.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. december 13. 22:22
Béke, persze.... Ezek eldöntötték, ha törik, ha szakad, oroszokkal akarnak háborúzni. Zselé meg kap egy 200 milliárd eurós biankó csekket.. Csak azt nem értem Trumpliék miért nem hozzák nyilvánosságra a Pfizer sms-t?
Válasz erre
5
0
pandalala
2025. december 13. 22:20
Hány ""határidő"" lesz még?? .... :-)
Válasz erre
2
0
Lami66
2025. december 13. 22:20
Nagyon naiv aki azt hiszi, hogy zselé engedményeket fog tenni. Pár napja volt angliában, ott erősen biztatták a háború folytatására. Most ugyanezt elmondják neki brüsszelben és és kacsintanak hozzá, hogy nyugi, lesz pénz is. Azán ugy megy haza brüsszelből, mint a drogos csivava amelyik nekimegy az oroszlánnak.
Válasz erre
2
0
ezredes-2
2025. december 13. 22:17
nekem, rohadtul elegem van, ebből a kis korcsból. TRUMP helyében rég megmutattam volna, hogy ki fújja a passzát szelet. (De, nem vagyok TRUMP helyében) Nem tökölni a starlinkkel, információ visszatartással! Minél, inkább "rétestésztát" csinál TRUMP ebből, annál inkább kell tartanunk attól, hogy PUTYIN türelme elmegy! Akkor-pedig- mindenki elmegy a STYX folyó partjára, ahol, KHARÓN a túlvilág révésze nem fogja győzni a melót. Ugyanis, akkor-már- nem lesz kérdés, hogy "Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra"(by Nagy László). Kharón!...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!