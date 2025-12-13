Zelenszkij közzétett egy frontvideót, az orosz fél pedig azonnal megírta a saját verzióját

A kelet-ukrajnai Kupjanszk körül ismét feszültté vált a helyzet, miután Zelenszkij váratlan tereplátogatást tett, és egy videóban jelentette be, hogy erői ellentámadást indítottak a térségben. A New York Post beszámolója szerint az ukrán elnök kevesebb mint két mérföldre közelítette meg az orosz pozíciókat, és közben azt hangsúlyozta: „Ukrajna védi a pozícióit. És minél erősebb a védelmünk a fronton, annál erősebb lesz a pozíciónk a tárgyalásokon”. A felvétel célja a lap szerint az volt, hogy demonstrálja az ukrán védelem erősségét abban az időszakban, amikor a nemzetközi szereplők – köztük az Egyesült Államok – ismét intenzíven keresik a békerendezés lehetőségét.

A New York Post emlékeztet arra is, hogy a tárgyalási törekvések egyik legvitatottabb kérdése a területi rendezés, amelyben Washington kreatív megoldásokat keres. Zelenszkij videója ebben a helyzetben egy aktív és harcképes ukrán haderőt volt hivatott mutatni, miközben a frontvonalak állása a nyilatkozatok szerint folyamatosan változik. Az Institute for the Study of War értékelése, amelyet a lap idéz, szintén arra figyelmeztet, hogy a terepi helyzet számos szektorban komoly, és mindkét fél eltérő narratívát igyekszik érvényesíteni a küzdelem állásáról.