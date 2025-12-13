Elkerekedett Putyin szeme: orosz árulók játszottak össze az ukránokkal – óriási a veszteség
Két orosz hajó is megsemmisült a Kaszpi-tengeren.
Zelenszkij új videóval jelent meg a front közeléből, miután Kijev váratlan ellentámadást indított Kupjanszk térségében. A műveletet Ukrajna részleges sikerként mutatta be, ám orosz források szerint a felvételek időpontja és helyszíne vitatható, és a front tényleges állása továbbra is nehezen megítélhető.
A kelet-ukrajnai Kupjanszk körül ismét feszültté vált a helyzet, miután Zelenszkij váratlan tereplátogatást tett, és egy videóban jelentette be, hogy erői ellentámadást indítottak a térségben. A New York Post beszámolója szerint az ukrán elnök kevesebb mint két mérföldre közelítette meg az orosz pozíciókat, és közben azt hangsúlyozta: „Ukrajna védi a pozícióit. És minél erősebb a védelmünk a fronton, annál erősebb lesz a pozíciónk a tárgyalásokon”. A felvétel célja a lap szerint az volt, hogy demonstrálja az ukrán védelem erősségét abban az időszakban, amikor a nemzetközi szereplők – köztük az Egyesült Államok – ismét intenzíven keresik a békerendezés lehetőségét.
A New York Post emlékeztet arra is, hogy a tárgyalási törekvések egyik legvitatottabb kérdése a területi rendezés, amelyben Washington kreatív megoldásokat keres. Zelenszkij videója ebben a helyzetben egy aktív és harcképes ukrán haderőt volt hivatott mutatni, miközben a frontvonalak állása a nyilatkozatok szerint folyamatosan változik. Az Institute for the Study of War értékelése, amelyet a lap idéz, szintén arra figyelmeztet, hogy a terepi helyzet számos szektorban komoly, és mindkét fél eltérő narratívát igyekszik érvényesíteni a küzdelem állásáról.
A kupjanszki felvétel azonban azonnal vitákat váltott ki. A MK.ru részletesen ismerteti azokat az orosz katonai állításokat, amelyek szerint Zelenszkij videója nem feltétlenül a jelenlegi állapotokat mutatja. A lap szerint orosz katonák úgy vélik, hogy a helyszín, a háttér és a tereptárgyak jelenleg nem úgy néznek ki, mint a felvételen. Az Uzel szvjazi katonai csatorna úgy fogalmazott:
A hely, a hálók, a háttér most sokkal romosabb. A különbség bárkinek feltűnik, aki ismeri a terepet.
Más orosz vélemények szerint a felvétel akár korábban is készülhetett, vagy – ahogyan egyes ukrán újságírókat idézve a MK.ru írja – akár zöld háttér előtt rögzített felvétel is lehet. Ezek állítások szerint az ukrán elnök korábban is alkalmazott hasonló megoldást. Ugyanakkor a lap olyan elemzőt is idéz – Jurij Podoljakát –, aki nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Zelenszkij ténylegesen járt a helyszínen, ám csak egy rövid, előzetesen biztosított időablakban.
Öt-hét perc is elég lehetett
– írja –, feltéve, hogy az ukrán erők átmenetileg képesek voltak korlátozni az orosz drónok tevékenységét. A felvétel valódi körülményeire így egyik fél sem adott bizonyító erejű választ, ahogyan arra sem, hogy az ukrán előrenyomulás milyen mértékű volt.
A MK.ru által megszólaltatott katonai szakértők szerint az ukrán ellentámadás ugyan nem hozott áttörő sikert, de azt elismerik, hogy az ukrán alakulatok bizonyos irányokban aktivizálódtak, különösen a keleti és az északi szektorokban. A New York Post pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy
Ez arra is utal, hogy a frontvonalak nem stabilak, és nem egyértelmű, melyik fél ellenőriz ténylegesen mely szektorokat.
A New York Post is arra figyelmeztet, hogy a területért folytatott küzdelem állandóan változó képet mutat, ami a béketárgyalásokat is nehezíti.
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
A MK.ru által idézett orosz katonai vélemények szerint Zelenszkij videója kommunikációs célokat is szolgálhat, hiszen neki szüksége van egy győzelemre, akár szimbolikus formában is, tekintettel a korrupciós ügyek okozta belpolitikai nyomásra, a katonai veszteségekre és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal való nem túl jó viszonyára. A New York Post ugyanakkor inkább azt hangsúlyozza, hogy a felvétel a terepi elkötelezettséget próbálja demonstrálni egy olyan helyzetben, amikor az orosz–ukrán háború lezárására irányuló diplomáciai törekvések új lendületet kaptak.
