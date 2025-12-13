Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kupjanszk frontvonal Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború

Zelenszkij közzétett egy frontvideót, az orosz fél pedig azonnal megírta a saját verzióját

2025. december 13. 17:47

Zelenszkij új videóval jelent meg a front közeléből, miután Kijev váratlan ellentámadást indított Kupjanszk térségében. A műveletet Ukrajna részleges sikerként mutatta be, ám orosz források szerint a felvételek időpontja és helyszíne vitatható, és a front tényleges állása továbbra is nehezen megítélhető.

2025. december 13. 17:47
null

A kelet-ukrajnai Kupjanszk körül ismét feszültté vált a helyzet, miután Zelenszkij váratlan tereplátogatást tett, és egy videóban jelentette be, hogy erői ellentámadást indítottak a térségben. A New York Post beszámolója szerint az ukrán elnök kevesebb mint két mérföldre közelítette meg az orosz pozíciókat, és közben azt hangsúlyozta: „Ukrajna védi a pozícióit. És minél erősebb a védelmünk a fronton, annál erősebb lesz a pozíciónk a tárgyalásokon”. A felvétel célja a lap szerint az volt, hogy demonstrálja az ukrán védelem erősségét abban az időszakban, amikor a nemzetközi szereplők – köztük az Egyesült Államok – ismét intenzíven keresik a békerendezés lehetőségét.

A New York Post emlékeztet arra is, hogy a tárgyalási törekvések egyik legvitatottabb kérdése a területi rendezés, amelyben Washington kreatív megoldásokat keres. Zelenszkij videója ebben a helyzetben egy aktív és harcképes ukrán haderőt volt hivatott mutatni, miközben a frontvonalak állása a nyilatkozatok szerint folyamatosan változik. Az Institute for the Study of War értékelése, amelyet a lap idéz, szintén arra figyelmeztet, hogy a terepi helyzet számos szektorban komoly, és mindkét fél eltérő narratívát igyekszik érvényesíteni a küzdelem állásáról.

Az ukrajnai harcokról érkező beszámolók továbbra is ellentmondásosak, a két fél teljesen másként értelmezi a változó fronthelyzetet.
Az ukrajnai harcokról érkező beszámolók továbbra is ellentmondásosak, a két fél teljesen másként értelmezi a változó fronthelyzetet.
Forrás: Roman PILIPEY / AFP

Ukrajna bejelentett sikereit több orosz forrás is kétségbe vonja

A kupjanszki felvétel azonban azonnal vitákat váltott ki. A MK.ru részletesen ismerteti azokat az orosz katonai állításokat, amelyek szerint Zelenszkij videója nem feltétlenül a jelenlegi állapotokat mutatja. A lap szerint orosz katonák úgy vélik, hogy a helyszín, a háttér és a tereptárgyak jelenleg nem úgy néznek ki, mint a felvételen. Az Uzel szvjazi katonai csatorna úgy fogalmazott: 

A hely, a hálók, a háttér most sokkal romosabb. A különbség bárkinek feltűnik, aki ismeri a terepet.

Más orosz vélemények szerint a felvétel akár korábban is készülhetett, vagy – ahogyan egyes ukrán újságírókat idézve a MK.ru írja – akár zöld háttér előtt rögzített felvétel is lehet. Ezek állítások szerint az ukrán elnök korábban is alkalmazott hasonló megoldást. Ugyanakkor a lap olyan elemzőt is idéz – Jurij Podoljakát –, aki nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Zelenszkij ténylegesen járt a helyszínen, ám csak egy rövid, előzetesen biztosított időablakban. 

Öt-hét perc is elég lehetett

– írja –, feltéve, hogy az ukrán erők átmenetileg képesek voltak korlátozni az orosz drónok tevékenységét. A felvétel valódi körülményeire így egyik fél sem adott bizonyító erejű választ, ahogyan arra sem, hogy az ukrán előrenyomulás milyen mértékű volt.

A fronthelyzet megítélése mindkét oldalon bizonytalan

A MK.ru által megszólaltatott katonai szakértők szerint az ukrán ellentámadás ugyan nem hozott áttörő sikert, de azt elismerik, hogy az ukrán alakulatok bizonyos irányokban aktivizálódtak, különösen a keleti és az északi szektorokban. A New York Post pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy 

  • a terepen zajló műveleteket mindkét fél erősen a saját narratívája szerint értelmezi
  • miközben az ISW értékelése szerint a harctér folyamatosan változik, 
  • és a győzelem elkerülhetetlenségéről szóló kijelentések egyik oldalról sem írják le teljeskörűen a valóságot.

Ez arra is utal, hogy a frontvonalak nem stabilak, és nem egyértelmű, melyik fél ellenőriz ténylegesen mely szektorokat

A New York Post is arra figyelmeztet, hogy a területért folytatott küzdelem állandóan változó képet mutat, ami a béketárgyalásokat is nehezíti. 

A MK.ru által idézett orosz katonai vélemények szerint Zelenszkij videója kommunikációs célokat is szolgálhat, hiszen neki szüksége van egy győzelemre, akár szimbolikus formában is, tekintettel a korrupciós ügyek okozta belpolitikai nyomásra, a katonai veszteségekre és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal való nem túl jó viszonyára. A New York Post ugyanakkor inkább azt hangsúlyozza, hogy a felvétel a terepi elkötelezettséget próbálja demonstrálni egy olyan helyzetben, amikor az orosz–ukrán háború lezárására irányuló diplomáciai törekvések új lendületet kaptak.

Nyitókép: Handout / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

pandalala
2025. december 13. 20:26
ez a kép több mint 2 éve készült .... -->> kyivindependent.com/zelensky-visits-marines-at-frontline/ Jermak is büszkén feszít rajta ... gondolom, előtte járt egy aranybudiban ,,,,
Válasz erre
1
0
lacika-985
2025. december 13. 20:07
Addig ellentámadnak a hoholok amig elfogy a talpuk alól a talaj ...
Válasz erre
1
0
Amerigo
2025. december 13. 19:59
Működik az u krán jogállam, jermakot rehabilitálták? A mandinak ez azért feltűnhetett volna.
Válasz erre
2
0
dzsini75
2025. december 13. 19:49
Én a háttérben Moszkva külsőt véltem felfedezni……. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!