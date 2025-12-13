Felvidékről üzentek Orbán Viktornak – ők is számítanak a szolgálatára

Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor. A rendezvényen színpadra lépett Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is, aki megdöbbentő történetet osztott meg a közönséggel – írta az Origo.

„A szívem megszakadt, amikor nemrég Kárpátalján jártam, és azokat a borzalmas történeteket hallottam, ami eljutott a világban már szinte mindenhová, például Sebestyén József története, aki az életét áldozta egy ukrán kényszerbesorozás során” – fogalmazott Szili, majd azt is hozzátette, szemtanúja volt, ahogy az utcán keresik és gyűjtik a fiatalokat az ukrán rendőrök, illetve a hadkötelezettség alól felmentett egyetemistákat kellett kimenteni, miután bevitték őket.