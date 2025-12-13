Ft
háború kényszersorozás ukrajna

Felvidékről üzentek Orbán Viktornak – ők is számítanak a szolgálatára

2025. december 13. 20:10

Mohácson megerősítették: ez a helyes út.

2025. december 13. 20:10
null

Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor. A rendezvényen színpadra lépett Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is, aki megdöbbentő történetet osztott meg a közönséggel – írta az Origo.

„A szívem megszakadt, amikor nemrég Kárpátalján jártam, és azokat a borzalmas történeteket hallottam, ami eljutott a világban már szinte mindenhová, például Sebestyén József története, aki az életét áldozta egy ukrán kényszerbesorozás során” – fogalmazott Szili, majd azt is hozzátette, szemtanúja volt, ahogy az utcán keresik és gyűjtik a fiatalokat az ukrán rendőrök, illetve a hadkötelezettség alól felmentett egyetemistákat kellett kimenteni, miután bevitték őket.

De a rektor úr sem tud átjönni, mert őt már a határról elvitték és így próbálták őt is besorozni. Tehát ez nem játék. Ez nem játék. És én azért is tartom ezt az egészet szörnyűségesnek, mert ma már Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa”

– tette hozzá a főtanácsadó.

Szili kiemelte, „mindannyiunk kedvéért hadd emlékeztessem magunkat arra, hogy az Európai Uniónak van egy alapjogi chartája, amelyik azzal kezdődik, hogy Európa népei osztoznak a közös értékekben és a békében. Na most ez számomra azt jelenti, hogy

Európa akkor járna el helyesen, ha ugyanazt az utat folytatná, amit egyébként a magyar kormány és Magyarország folytat ebben, hogy a békéért állnak ki.

És valóban a számukra is. Itt egy dolgot hadd tegyek még hozzá, mégpedig azt, hogy itt nem csak és kizárólag nyilván nekünk a legjobban a kárpátaljai magyarság fáj. De hozzáteszem, az, ami ott zajlik, az már az emberi méltóság kockára tétele” – hangsúlyozta, majd így folytatta:

„Sőt, az emberi jogok kerülnek kockára.

Ezért nem is értem Európát ott, ahol ilyen dolgok megtörténnek, hogyan merülhet egyszerűen az fel, hogy uniós tagságot soron kívül szeretnék odaadni.

Így nyilván nekünk az a dolgunk, hogy kiálljunk továbbra is a kárpátaljai magyarságért és a békéért is. Ez a helyes út. És egy dolgot szeretnék még itt elmondani. A felvidéki kedves ismerőseim írtak e-mailt a Csemadokból, és ők is azt kérték, hogy mondjam itt is el, hogy ők is Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is és az egész magyar anyaországnak üzenik, hogy igenis álljanak ki a békéért. Ez számukra is fontos” – erősítette meg Szili Katalin.

  Fotó: Facebook / Orbán Viktor

 

