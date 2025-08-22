Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dejan Sztankovics ETO FC Gavric

Erre a teljesítményre még a szerbek is felkapták a fejüket

2025. augusztus 22. 13:38

Zejlko Gavric óriási tehetségként robbant be Szerbiában, topbajnokságba várták, végül a Ferencvárosba igazolt, majd teljesen megfeledkeztek róla. Az ETO–Rapid Wien után azonban újra felfedezték hazájában.

2025. augusztus 22. 13:38
null

Kis túlzással Zejlko Gavricról beszél most mindenki Magyarországon az ETO–Rapid Wien kapcsán, de a bécsiek ellen két gólt szerző győri szélsőre nem csak nálunk kapták fel a fejüket. Egyrészt nyilván Ausztriában is jól megnézték, ki szomorította el Bolla Bendegúzékat, másrészt hazájában, Szerbiában is több cikkben foglalkoznak a teljesítményével. Ezekből kiderül: Gavric óriási tehetségnek indult, topbajnokságban várták, ehhez képest a szerbek úgy érzik, csütörtök estig teljesen el volt tűnve a futballtérképről.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ETO–Rapid Wien miatt fedezték fel újra

A mondo.rs szerint Gavric egy elfeledett Crvena zvezda-gyöngyszem, aki berobbant Európában, miközben hazájában sokan már nem is emlékeznek rá. A cikkben arról írnak, hogy a fiatal futballista egykoron a patinás belgrádi klubban kezdte el bontogatni szárnyait, 2020 telén pedig a későbbi ferencvárosi tréner, Dejan Stankovic edzősége alatt debütált a szerb élvonalban. 

Összesen 44 mérkőzésen lépett pályára a zvezdában, amelynek színeiben 9 gólt szerzett, majd a portál szerint a Fradi 1,2 millió eurót fizetett érte 2021 nyarán. Itt jön képbe a már általunk is jól ismert Peter Stöger: az FTC akkori, a Rapid Wien jelenlegi vezetőedzőjénél csak perceket kapott, így mindössze 15 tétmeccs után Dunaszerdahelyre igazolt, előbb kölcsönbe, majd végleg szerződtette őt a DAC.

Ezt is ajánljuk a témában

A Csallóközből került aztán az előző idényben szintén kölcsönbe, majd idén nyáron végleg a győri ETO-ba. Borbély Balázs kezei alatt aztán teljesen kivirágzott 24 éve korára (decemberben lesz 25).

A Sportal szerb kiadása is arról ír, hogy Gavric az elmúlt években teljesen eltűnt a futballtérképükről. 

Megemlítik, a bemutatkozása Stankovicnál annyira jól sikerült, hogy arról volt szó: Belgrádból egy topbajnokságba vezet az útja.

Ez nem jött össze neki, a folytatást pedig már ismerjük.

A sportissimo.republika.rs sem fukarkodik a jelzőkkel: 

Gavric egy gyöngyszem, akinek csütörtök estig már a létezéséről is megfeledkeztek.

A cikkben nagy hangsúlyt kap, hogy éppen Stöger csapata ellen duplázott, akitől nem kapta meg a Fradiban a bizalmat.

Azzal mindegyik szerző tisztában van, hogy az ETO FC történelmet írhat Gavric hathatós közreműködésével – jövő csütörtökön ehhez egy döntetlen is elég lenne Bécsben.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
2025. augusztus 22. 13:57
Majd ha a jövő heti visszavágón is felfedezik...majd akkor ajnározzák.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!