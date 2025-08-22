Erre a teljesítményre még a szerbek is felkapták a fejüket

Újabb győri szenzáció: Bolla Bendegúz Rapid Wienjét is elintézte otthon az ETO!
Gavric duplájával 2–1-re nyert a magyar csapat.
Zejlko Gavric óriási tehetségként robbant be Szerbiában, topbajnokságba várták, végül a Ferencvárosba igazolt, majd teljesen megfeledkeztek róla. Az ETO–Rapid Wien után azonban újra felfedezték hazájában.
Kis túlzással Zejlko Gavricról beszél most mindenki Magyarországon az ETO–Rapid Wien kapcsán, de a bécsiek ellen két gólt szerző győri szélsőre nem csak nálunk kapták fel a fejüket. Egyrészt nyilván Ausztriában is jól megnézték, ki szomorította el Bolla Bendegúzékat, másrészt hazájában, Szerbiában is több cikkben foglalkoznak a teljesítményével. Ezekből kiderül: Gavric óriási tehetségnek indult, topbajnokságban várták, ehhez képest a szerbek úgy érzik, csütörtök estig teljesen el volt tűnve a futballtérképről.
A mondo.rs szerint Gavric egy elfeledett Crvena zvezda-gyöngyszem, aki berobbant Európában, miközben hazájában sokan már nem is emlékeznek rá. A cikkben arról írnak, hogy a fiatal futballista egykoron a patinás belgrádi klubban kezdte el bontogatni szárnyait, 2020 telén pedig a későbbi ferencvárosi tréner, Dejan Stankovic edzősége alatt debütált a szerb élvonalban.
Összesen 44 mérkőzésen lépett pályára a zvezdában, amelynek színeiben 9 gólt szerzett, majd a portál szerint a Fradi 1,2 millió eurót fizetett érte 2021 nyarán. Itt jön képbe a már általunk is jól ismert Peter Stöger: az FTC akkori, a Rapid Wien jelenlegi vezetőedzőjénél csak perceket kapott, így mindössze 15 tétmeccs után Dunaszerdahelyre igazolt, előbb kölcsönbe, majd végleg szerződtette őt a DAC.
A Csallóközből került aztán az előző idényben szintén kölcsönbe, majd idén nyáron végleg a győri ETO-ba. Borbély Balázs kezei alatt aztán teljesen kivirágzott 24 éve korára (decemberben lesz 25).
A Sportal szerb kiadása is arról ír, hogy Gavric az elmúlt években teljesen eltűnt a futballtérképükről.
Megemlítik, a bemutatkozása Stankovicnál annyira jól sikerült, hogy arról volt szó: Belgrádból egy topbajnokságba vezet az útja.
Ez nem jött össze neki, a folytatást pedig már ismerjük.
A sportissimo.republika.rs sem fukarkodik a jelzőkkel:
Gavric egy gyöngyszem, akinek csütörtök estig már a létezéséről is megfeledkeztek.
A cikkben nagy hangsúlyt kap, hogy éppen Stöger csapata ellen duplázott, akitől nem kapta meg a Fradiban a bizalmat.
Azzal mindegyik szerző tisztában van, hogy az ETO FC történelmet írhat Gavric hathatós közreműködésével – jövő csütörtökön ehhez egy döntetlen is elég lenne Bécsben.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba