Erre a teljesítményre még a szerbek is felkapták a fejüket

A Csallóközből került aztán az előző idényben szintén kölcsönbe, majd idén nyáron végleg a győri ETO-ba. Borbély Balázs kezei alatt aztán teljesen kivirágzott 24 éve korára (decemberben lesz 25).

A Sportal szerb kiadása is arról ír, hogy Gavric az elmúlt években teljesen eltűnt a futballtérképükről.

Megemlítik, a bemutatkozása Stankovicnál annyira jól sikerült, hogy arról volt szó: Belgrádból egy topbajnokságba vezet az útja.

Ez nem jött össze neki, a folytatást pedig már ismerjük.

A sportissimo.republika.rs sem fukarkodik a jelzőkkel:

Gavric egy gyöngyszem, akinek csütörtök estig már a létezéséről is megfeledkeztek.

A cikkben nagy hangsúlyt kap, hogy éppen Stöger csapata ellen duplázott, akitől nem kapta meg a Fradiban a bizalmat.

Azzal mindegyik szerző tisztában van, hogy az ETO FC történelmet írhat Gavric hathatós közreműködésével – jövő csütörtökön ehhez egy döntetlen is elég lenne Bécsben.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba