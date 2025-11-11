Így balhéztak össze a volt Fradi-edzők Oroszországban

A mögöttünk hagyott hétvégén az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkva idegenben 2–1-re legyőzte a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba által irányított Ahmat Groznijt. A korábbi Fradi-vezetőedzők összecsapása után a szerb tréner a győzelem ellenére kifakadt, majd orosz kollégája is elmondta róla a véleményét – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Fradi korábbi edzői néztek egymással farkasszemet Oroszországban (Fotó: Telegram/Szpartak Moszkva, archív)

Ahogyan a lap írja, Csercseszov, Máté és Sztankovics 2021 vége és 2024 nyara között egymást követték a Ferencvárosi TC kispadján. Jelenleg a három vezetőedző mindegyike Oroszországban dolgozik: Máté Csercseszov segítőjeként az Ahmat Groznijnél, míg Sztankovics a Szpartak Moszkvánál – a két csapat múlt hétvégi egymás elleni meccsét utóbbi nyerte.

A Fradi edzők balhéja

A nemrég még kirúgás által fenyegetett Sztankovics a lefújást követően a pálya szélén adott egy interjút, amelyben kifejezte elégedettségét csapata hozzáállásával kapcsolatban. A riporter ezután arról érdeklődött, hogy a mérkőzés végén a szerb tréner miért kiabálta a „szégyen” szót a játékvezetőnek, ezzel azonban kiborította Sztankovicsot.