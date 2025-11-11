Ft
Sztanyiszlav Csercseszov Szpartak Moszkva Dejan Sztankovics Ahmat Groznij Fradi Oroszország Ferencváros Máté Csaba

Így balhéztak össze a volt Fradi-edzők Oroszországban

2025. november 11. 10:53

A győzelem ellenére Sztankovics megint elvesztette a fejét. A Fradi-edzők meccse után Csercseszov kritizálta is őt.

2025. november 11. 10:53
null

A mögöttünk hagyott hétvégén az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkva idegenben 2–1-re legyőzte a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba által irányított Ahmat Groznijt. A korábbi Fradi-vezetőedzők összecsapása után a szerb tréner a győzelem ellenére kifakadt, majd orosz kollégája is elmondta róla a véleményét – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Fradi korábbi edzői néztek egymással farkasszemet Oroszországban
A Fradi korábbi edzői néztek egymással farkasszemet Oroszországban (Fotó: Telegram/Szpartak Moszkva, archív)

Ahogyan a lap írja, Csercseszov, Máté és Sztankovics 2021 vége és 2024 nyara között egymást követték a Ferencvárosi TC kispadján. Jelenleg a három vezetőedző mindegyike Oroszországban dolgozik: Máté Csercseszov segítőjeként az Ahmat Groznijnél, míg Sztankovics a Szpartak Moszkvánál – a két csapat múlt hétvégi egymás elleni meccsét utóbbi nyerte.

A Fradi edzők balhéja

A nemrég még kirúgás által fenyegetett Sztankovics a lefújást követően a pálya szélén adott egy interjút, amelyben kifejezte elégedettségét csapata hozzáállásával kapcsolatban. A riporter ezután arról érdeklődött, hogy a mérkőzés végén a szerb tréner miért kiabálta a „szégyen” szót a játékvezetőnek, ezzel azonban kiborította Sztankovicsot.

„Nem mondtam ezt, én csak megköszöntem a meccset. Nem tudom, miről beszélsz. Neked csak ilyen kérdésed van? Hogy mit mondtam a bírónak? Te újságíró vagy? Miért erről kérdezel engem? Miért provokálsz? Te értesz valamit a futballhoz? Tudod, milyen rendszerben játszottunk? Kit cseréltünk le? Nem tudod. Csak ilyesmit tudsz mondani, te is és a többiek is” – idézte a Csakfoci az egyre hangosabban és indulatosabban beszélő Sztankovicsot, akit közben a tolmács igyekezett arrébb tessékelni.

Nem sokkal később kiderült, hogy nem fog megjelenni a sajtótájékoztatón.

„Sajnos Dejan elvesztette a hangját, nem tud beszélni” – jelentette ki a klub sajtófőnöke. A kérdésekre így helyette a segítője, Nenad Szakics – aki szintén dolgozott a Fradinál mellette – válaszolt.

„Visszafogott ember vagyok, de ma elfogadhatatlan dolgok történtek. A játékvezető rengeteg szabálytalanságot fújt be ellenünk, irreálisan sokat. Ez nem először fordul elő” – mondta Szakics, aki megerősítette, hogy Sztankovicsnak valóban elment a hangja, miután folyamatosan irányította a csapatot, de hozzátette, hogy a vezetőedzőnek óriási erőfeszítéseibe került, hogy a bíró ténykedése miatt ne kapjon piros lapot.

Sztanyiszlav Csercseszov nem értette, hogy Sztankovics miért viselkedett így.

„A Szpartaknak gratulálok a győzelemhez, de minden bírói sípszóra az egész stáb úgy ordított, mintha nyúznák őket. Hagyják a bírót dolgozni. Ez nem méltó a Szpartakhoz.”

Fotó: sports.ru, archív

 

