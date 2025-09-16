Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szpartak Moszkva orosz bajnokság Dejan Sztankovics Premjer Liga Fradi Oroszország Ferencváros Dinamo Moszkva FTC

Hatalmas balhé Oroszországban: alig bírták lefogni a volt Fradi-edzőt, súlyosan megbüntethetik (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 12:49

Nagy kérdés, hogy Dejan Sztankovics legújabb botránya után meddig tart még ki a temperamentumos szerb tréner moszkvai karrierje.

2025. szeptember 16. 12:49
sztankovics szpartak

Már májusban úgy tűnt, meg vannak számlálva a napjai Dejan Sztankovicsnak Oroszországban a Szpartak Moszkva élén, s bár akkor még megúszta a kirúgást, könnyen lehet, újabb kétes produkciójával csak tovább vágta maga alatt a fát.

A Ferencváros korábbi trénere sosem volt a nyugalom szobra, balhéi edzői pályafutását is rendre elkísérik, a Fradi után Oroszországban is alaposan kiakadtak már rá. És most itt az újabb botrány: a hétvégi, Dinamo Moszkva elleni fővárosi derbin újra előtört belőle a szerb temperamentum, a 2–2-re végződő rangadón a rivális egyenlítő góljánál 

annyira elborult az agya, hogy második sárga lapja után saját segítőinek kellett lefogniuk, hogy ne rohanjon be a pályára elégtételt venni a játékvezetőn. 

Helyszíni tudósítások szerint ráadásul a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így komoly eltiltás és pénzbüntetés néz ki neki. Ezek után pedig nagy kérdés, a klubvezetés elnézi-e neki az újabb ámokfutást: 

nem lenne meglepő, ha ez lett volna az utolsó csepp a pohárban, főleg, hogy az eredmények sem jönnek – a Szpartak nyolc forduló után csak a nyolcadik helyen áll az orosz Premjer Ligában.

A szimpatikus szerb szakember Oroszországban sem hazudtolja meg önmagát (Forrás: sports.ru)

(Nyitókép: Telegram/Szpartak Moszkva)

Orange79
2025. szeptember 16. 14:07
Komolytalan figura.
Robi54
2025. szeptember 16. 13:22
Az UTE meg meccset akart nyerni Kecskeméten,"minőségi focistákkal" és a "minőségi Krznarral".
Egyszeriember
2025. szeptember 16. 12:53
Leszakadt a felső polc, pedig csak BL-t akart nyerni.
