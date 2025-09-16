Hatalmas balhé Oroszországban: alig bírták lefogni a volt Fradi-edzőt, súlyosan megbüntethetik (VIDEÓ)

Helyszíni tudósítások szerint ráadásul a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így komoly eltiltás és pénzbüntetés néz ki neki. Ezek után pedig nagy kérdés, a klubvezetés elnézi-e neki az újabb ámokfutást:

nem lenne meglepő, ha ez lett volna az utolsó csepp a pohárban, főleg, hogy az eredmények sem jönnek – a Szpartak nyolc forduló után csak a nyolcadik helyen áll az orosz Premjer Ligában.