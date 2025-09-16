Hatalmas balhé Oroszországban: alig bírták lefogni a volt Fradi-edzőt, súlyosan megbüntethetik (VIDEÓ)

„Nem ura önmagának, katasztrófa, tönkretett mindent” – fellázadtak az oroszok a volt Fradi-edző ellen
Az Orosz Kupából való kiesés után Dejan Sztankovics sorsa megpecsételődhetett a Szpartak Moszkvánál...
Nagy kérdés, hogy Dejan Sztankovics legújabb botránya után meddig tart még ki a temperamentumos szerb tréner moszkvai karrierje.
Már májusban úgy tűnt, meg vannak számlálva a napjai Dejan Sztankovicsnak Oroszországban a Szpartak Moszkva élén, s bár akkor még megúszta a kirúgást, könnyen lehet, újabb kétes produkciójával csak tovább vágta maga alatt a fát.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Orosz Kupából való kiesés után Dejan Sztankovics sorsa megpecsételődhetett a Szpartak Moszkvánál...
A Ferencváros korábbi trénere sosem volt a nyugalom szobra, balhéi edzői pályafutását is rendre elkísérik, a Fradi után Oroszországban is alaposan kiakadtak már rá. És most itt az újabb botrány: a hétvégi, Dinamo Moszkva elleni fővárosi derbin újra előtört belőle a szerb temperamentum, a 2–2-re végződő rangadón a rivális egyenlítő góljánál
annyira elborult az agya, hogy második sárga lapja után saját segítőinek kellett lefogniuk, hogy ne rohanjon be a pályára elégtételt venni a játékvezetőn.
Ezt is ajánljuk a témában
Dejan Sztankovics nem jelent meg a Szpartak Moszkva legutóbbi sajtótájékoztatóján.
Ezt is ajánljuk a témában
Hosszú idő után először szólalt meg a magyar sportmédiában a szerb szakember.
Helyszíni tudósítások szerint ráadásul a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így komoly eltiltás és pénzbüntetés néz ki neki. Ezek után pedig nagy kérdés, a klubvezetés elnézi-e neki az újabb ámokfutást:
nem lenne meglepő, ha ez lett volna az utolsó csepp a pohárban, főleg, hogy az eredmények sem jönnek – a Szpartak nyolc forduló után csak a nyolcadik helyen áll az orosz Premjer Ligában.
(Nyitókép: Telegram/Szpartak Moszkva)