Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szpartak Moszkva Dejan Sztankovics Fradi Oroszország Ferencváros

Oroszországban állítják: meg vannak számlálva a volt Fradi-edző napjai

2025. október 02. 20:22

Távozhat a Szpartak Moszkvától Dejan Sztankovics. A Fradi korábbi vezetőedzője jelenleg eltiltását tölti.

2025. október 02. 20:22
null

A Ferencváros labdarúgócsapatát 2023 szeptembere és 2024 június között 42 tétmérkőzésen irányító szerb Dejan Sztankovics a kirúgás szélére került az orosz csapatánál. A Fradi-edző balhéjáról korábban a Mandiner is beszámolt.

A Fradi korábbi edzőjét elküldhetik a csapatától
A Fradi korábbi edzőjét elküldhetik a csapatától (Fotó: Telegram/Szpartak Moszkva)

Ezt is ajánljuk a témában

Már májusban úgy tűnt, meg vannak számlálva a napjai Sztankovicsnak Oroszországban a Szpartak Moszkva élén, most azonban tényleg meneszthetik. A Dinamo Moszkva elleni szeptember 13-i fővárosi derbin újra elvesztette a fejét, ráadásul olyannyira, hogy második sárga lapja után saját segítőinek kellett lefogniuk, ne rohanjon be a pályára elégtételt venni a játékvezetőn. 

Helyszíni tudósítások szerint a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így végül egy hónapra felfüggesztették – jegyezte meg a Nemzeti Sport.

Távozhat a Fradi volt edzője

A viselkedése mellett a csapata teljesítménye is sokáig okot adhatott a menesztésére, bár a gárda az elmúlt három tétmérkőzését egyaránt megnyerte, és úgy áll a bajnokság ötödik helyén, hogy csupán három pontra van az éllovastól. Igaz, ezeken a meccseken eltiltása miatt Sztankovics nem lehetett ott a kispadnál.

A tizenötszörös orosz válogatott Dimitrij Bulikin a szerb Ria Novosti portálnak nyilatkozva utalt rá, hogy szerinte a tréner hamarosan távozhat a Szpartaktól – írja a Nemzeti Sport.

Senki nem fog most Sztankovicsnak második esélyt adni. Ha a következő meccseken nem javul a teljesítmény, szerintem hamarosan edzőváltás lesz. Nincsenek eredmények és az edző viselkedése sem tett jót sem a Szpartaknak, sem Sztankovicsnak”

– mondta Bulikin, megjegyezve, hogy a Szpartak az előző idényben is elmaradt a várakozásoktól.

A b92.net szerb oldal a Metaratings orosz lap forrásaira hivatkozva arról írt, hogy a csapata következő három bajnokiján még eltiltott Sztankovics utódját keresik Moszkvába, s a Szpartak felvette a kapcsolatot az RB Leipziget korábban irányító Marco Roséval és a Fiorentina egykori vezetőedzőjével, Rafael Paladinóval, de egyik tréner sem akar Oroszországban dolgozni, így a moszkvaiak tovább keresik Sztankovics utódját.

Fotó: sports.ru

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!