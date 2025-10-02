Oroszországban állítják: meg vannak számlálva a volt Fradi-edző napjai

Hatalmas balhé Oroszországban: alig bírták lefogni a volt Fradi-edzőt, súlyosan megbüntethetik (VIDEÓ)
Csak nem bír magával...
Távozhat a Szpartak Moszkvától Dejan Sztankovics. A Fradi korábbi vezetőedzője jelenleg eltiltását tölti.
A Ferencváros labdarúgócsapatát 2023 szeptembere és 2024 június között 42 tétmérkőzésen irányító szerb Dejan Sztankovics a kirúgás szélére került az orosz csapatánál. A Fradi-edző balhéjáról korábban a Mandiner is beszámolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Csak nem bír magával...
Már májusban úgy tűnt, meg vannak számlálva a napjai Sztankovicsnak Oroszországban a Szpartak Moszkva élén, most azonban tényleg meneszthetik. A Dinamo Moszkva elleni szeptember 13-i fővárosi derbin újra elvesztette a fejét, ráadásul olyannyira, hogy második sárga lapja után saját segítőinek kellett lefogniuk, ne rohanjon be a pályára elégtételt venni a játékvezetőn.
Helyszíni tudósítások szerint a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így végül egy hónapra felfüggesztették – jegyezte meg a Nemzeti Sport.
A viselkedése mellett a csapata teljesítménye is sokáig okot adhatott a menesztésére, bár a gárda az elmúlt három tétmérkőzését egyaránt megnyerte, és úgy áll a bajnokság ötödik helyén, hogy csupán három pontra van az éllovastól. Igaz, ezeken a meccseken eltiltása miatt Sztankovics nem lehetett ott a kispadnál.
A tizenötszörös orosz válogatott Dimitrij Bulikin a szerb Ria Novosti portálnak nyilatkozva utalt rá, hogy szerinte a tréner hamarosan távozhat a Szpartaktól – írja a Nemzeti Sport.
Senki nem fog most Sztankovicsnak második esélyt adni. Ha a következő meccseken nem javul a teljesítmény, szerintem hamarosan edzőváltás lesz. Nincsenek eredmények és az edző viselkedése sem tett jót sem a Szpartaknak, sem Sztankovicsnak”
– mondta Bulikin, megjegyezve, hogy a Szpartak az előző idényben is elmaradt a várakozásoktól.
A b92.net szerb oldal a Metaratings orosz lap forrásaira hivatkozva arról írt, hogy a csapata következő három bajnokiján még eltiltott Sztankovics utódját keresik Moszkvába, s a Szpartak felvette a kapcsolatot az RB Leipziget korábban irányító Marco Roséval és a Fiorentina egykori vezetőedzőjével, Rafael Paladinóval, de egyik tréner sem akar Oroszországban dolgozni, így a moszkvaiak tovább keresik Sztankovics utódját.
Fotó: sports.ru