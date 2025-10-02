Oroszországban állítják: meg vannak számlálva a volt Fradi-edző napjai

Már májusban úgy tűnt, meg vannak számlálva a napjai Sztankovicsnak Oroszországban a Szpartak Moszkva élén, most azonban tényleg meneszthetik. A Dinamo Moszkva elleni szeptember 13-i fővárosi derbin újra elvesztette a fejét, ráadásul olyannyira, hogy második sárga lapja után saját segítőinek kellett lefogniuk, ne rohanjon be a pályára elégtételt venni a játékvezetőn.

Helyszíni tudósítások szerint a kispadtól elküldött Sztankovics az esetet követően sem volt képes lehiggadni, az öltözőfolyosón tovább sértegette a bírót, így végül egy hónapra felfüggesztették – jegyezte meg a Nemzeti Sport.