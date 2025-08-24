A szakértő fényt derített a kellemetlen igazságra: ez lehetett a célja az ukránoknak a Barátság kőolajvezeték megtámadásával

Horváth szerint ezek a szabotázsok Magyarország ellen irányulnak, egyértelműen a kormány esetleges gyengítéséről szólnak. Ugyanakkor a támadások paradox helyzetet teremtenek, mert az ukrán hadsereg által használt gázolaj egy részét Magyarországról szerzik be, így ha a csapok elzáródnának, az ukrán hadsereg is nehéz helyzetbe kerülne.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta,

bár a magyar miniszterelnök jelezte, Magyarország napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani

– miután Ukrajna az áramnak és a gáznak is tekintélyes részét Magyarországról kapja, és ha történne egy baleset, kidőlne néhány oszlop, elszakadna néhány vezeték, akkor Ukrajna megállna –, a kormány nem kíván ilyet tenni. A cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása, beleértve az üzemanyagot és az áramot is. Ugyanakkor Brüsszel és Kijev nem kezelik megfelelő súllyal Budapest álláspontját, a hangsúly csupán az ukrán EU-csatlakozás zavartalan útján van.