Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság vezeték Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet Ukrajna Putyin Magyarország Horváth József hadsereg

A szakértő fényt derített a kellemetlen igazságra: ez lehetett a célja az ukránoknak a Barátság kőolajvezeték megtámadásával

2025. augusztus 24. 18:40

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a szabotázsakciók az ukrán hadsereg számára is problémát okoznak, mert az általuk használt gázolaj egy részét Magyarországról szerzik be.

2025. augusztus 24. 18:40
null

Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Vasárnapi újságban azt mondta, a Barátság vezeték elleni támadások – az ukránok rövid idő belül három akciót hajtottak végre – célzottak, ezeket az ukrán titkosszolgálat is támogatja. A Magyar Nemzet arról is beszámol, hogy bár hivatalosan nem ismerik el, az ukrán sajtó szerint a cél Budapest megleckéztetése. A Korreszpondent című lap például örömét fejezte ki amiatt, hogy Putyin „barátai” ismét olaj nélkül maradtak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Horváth szerint ezek a szabotázsok Magyarország ellen irányulnak, egyértelműen a kormány esetleges gyengítéséről szólnak. Ugyanakkor a támadások paradox helyzetet teremtenek, mert az ukrán hadsereg által használt gázolaj egy részét Magyarországról szerzik be, így ha a csapok elzáródnának, az ukrán hadsereg is nehéz helyzetbe kerülne.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, 

bár a magyar miniszterelnök jelezte, Magyarország napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani 

– miután Ukrajna az áramnak és a gáznak is tekintélyes részét Magyarországról kapja, és ha történne egy baleset, kidőlne néhány oszlop, elszakadna néhány vezeték, akkor Ukrajna megállna –, a kormány nem kíván ilyet tenni. A cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása, beleértve az üzemanyagot és az áramot is. Ugyanakkor Brüsszel és Kijev nem kezelik megfelelő súllyal Budapest álláspontját, a hangsúly csupán az ukrán EU-csatlakozás zavartalan útján van.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor levelet küldött Donald Trumpnak, segítséget kérve a Barátság vezetékkel kapcsolatos támadások ügyében, hasonlóan az Északi Áramlat elleni támadásokhoz. Az amerikai jelezte, hogy dühös, és az amerikai beavatkozás lehetősége felmerülhet. Horváth szerint a magyar kormány azért az amerikai elnökhöz fordult, mivel Brüsszelből nem érkezett támogatás.

Ahogy a Mandiner is megírta, Trump gyorsan válaszolt, úgy fogalmazott, „nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy.”

Ezt is ajánljuk a témában

Bár az ukránok legújabb támadása komoly technikai problémát okozott a vezeték működésében, a hiba elhárítható. Orbán Viktor a Harcosok Klubjának írt levelében közölte, az oroszokkal sikeres tárgyalásokat folytattak. Úgy fogalmazott, „az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. augusztus 24. 20:08
Ukrajna úgy provokálja Magyarországot, mint 2022 előtt Oroszországot. Ez azt jelenti, hogy a Zelenszkij rezsim Magyarország kifosztásával szeretne doppinginfúziót a saját összeomlását eltolva időben. Bónuszként pedig a mozgatóinak régi kívánságát teljesítené be: brüsszeli bábkormányra cserélné az Orbán-kormányt.
Válasz erre
5
0
kbexxx
2025. augusztus 24. 19:55
Orbán megmondta világosan 1 nap alatt képesek lennénk összeomlasztani a Ukrajnát bár tudják hogy kezünkbetartjuk őket!..piszkoskodnak mert Tudják hogy határainknál nem érdekünk kontrolálatlan destabilizált terror állam.!
Válasz erre
0
2
Obsitos Technikus
•••
2025. augusztus 24. 19:54 Szerkesztve
Ukrajna az áramfogyasztásának 2-4%-át kapja Magyarország felől. Felejtsük már el ezt a baromságot. Arról nem beszélve, hogy hetek óta onnan jön az áram, nem pedig oda megy. Ami a földgáztranzitot illeti, nagyságrendileg a magyar téli napi fogyasztás harmada-negyede megy Ukrajna felé nyugatról. ami szintén nem az az országdöntő mennyiség. A dízelolaj meg a MOL kompetenciája, ráadásul csak közvetetten vesz benne részt, kérdés, hogy az állam mennyire tudja megbeszélni vele. Mostanában azért nem harmonikus a viszonyuk..
Válasz erre
0
0
janicsar-2
2025. augusztus 24. 19:29
Ez arról szól, hogy a szlovákok és magyarok, ne tudjanak gazdasági előnyhöz jutni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!