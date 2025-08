Oroszországot és Ukrajnát már régen fel kellett volna venni az Európai Unióba – Schmidt Mária az MCC Feszten (VIDEÓ)

Schmidt Máriával is találkozhattak az érdeklődők, az ötödik alkalommal megrendezett MCC Feszten. A Terror Háza Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy az EU vezetésének hibás döntései és gyarmatosító hozzáállása oda vezetett, hogy a kontinens gyengébb, mint valaha. Annak ellenére, hogy akár megkerülhetetlen erőközponttá is válhatott volna.

Schmidt Mária úgy fogalmazott: az EU nem képes egységet vagy erőt felmutatni.

Európa egyre inkább elveszíti geopolitikai súlyát, az Európai Unió vezetése azonban, birodalmi ambíciókat dédelget.

- jelentette ki a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Hozzátette, véleménye szerint Európa globális tényező lehetne, leszakadásának oka pedig az irányító elit alkalmatlansága. Az Európai Unió vezetése ugyanis, az egységes intézmény kiépítése helyett, a nemzetállamok gyengítésére törekszik.

A beszélgetés elkerülhetetlen témája volt az orosz-ukrán háború, amelyre Schmidt Mária úgy reagált: az Unió, az ukránokat zsoldosként használja. A háború finanszírozása ugyanis, szinte már csak Európától érkezik. Kijev pedig, az emberi erőforrást biztosítja a háború folytatásához. Reményét fejezte ki, miszerint Donald Trump béketörekvései eredményesek lesznek.

Természetesen a magyar belpolitikai helyzet, illetve a hazai előadóművészek egyre gyakoribb politikai szerepvállalása is terítékre került. A Terror Háza igazgatója hangsúlyozta: bízik benne, hogy Majkának megjön az esze. Magyar Péterről pedig úgy nyilatkozott: róla ugyanúgy felesleges most beszélni, mint ahogy korábban Márki-Zay Péterről is az volt.