08. 25.
hétfő
08. 25.
hétfő
„Nem ezért a sz*rért jöttem" – Snoop Dogg durván kiakadt a Disney LMBTQ-propagandája miatt

2025. augusztus 25. 15:46

A rapper szerint a gyerekeknek szánt filmekben nem melegpárokat kellene mutogatni.

2025. augusztus 25. 15:46
null

A rapper Snoop Dogg kritizálta az LMBTQ-témákat a gyerekfilmekben, miután unokájával megnézte a Disney Lightyear című filmjét – írta a Newsweek. 

A 2022-ben bemutatott Lightyear volt a Disney első animációs filmje, amely azonos nemű csókot ábrázolt, és egy azonos nemű pár gyermeket nevelő kapcsolatát mutatta be. Snoop arról mesélt, hogy unokájával megnézte a Disney filmjét, és váratlanul érte az unokájának kérdése az azonos nemű párral kapcsolatban a történetben. 

„Azt látod, amit látsz és mindenhová ezt teszik” – mondta, majd később hozzátette: „Nem ezért a sz***ért jöttem. Csak azért jöttem, hogy megnézzem azt az istenverte filmet.”

Snoop Dogg így fogalmazott:

Nos, az unokám a film közepén megszólalt: »Papa Snoop? Hogy lehet, hogy neki egy nővel van gyereke? Ő is nő!«”

Snoop Dogg elmondta hogy az LMBTQ-propaganda miatt „már fél moziba járni”. 

„Olyan helyzetbe hoztok, amire nincs válaszom. Teljesen megzavart” – folytatta. „Azt kérdeztem: Ez melyik része volt a filmnek? Ezek gyerekek. Muszáj ezt mutatni ebben a korban? Kérdéseket fognak feltenni. Nekem nincs rá válaszom” – mondta a rapper.

Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP

borsos-2
2025. augusztus 25. 17:19
A művész világ megosztott. Vannak a fogott prókátorok, akik kényszerből mondják a rájuk erőltetett szöveget - lásd free eszeféző USA celebek-, vannak akik őszintén hiszik a másság őrületét és vannak akiket nem lehet bele rángatni . Üdítő látni, hogy Snoop Dogg többre tartja az unokája ép elméjét a woke szarságoknál. Azok az amcsik celebek, akik csak örökbe fogadott gyerekeket "nevelnek", sokkal könnyebben hagyják veszni a gyerkőcöket, mert nem jelentenek nekik többet egy divatcipőnél, mutatós ruhakiegészítőnél...
gabor87
2025. augusztus 25. 17:17
Amikor a gangster rapper a legnormálisabb a művészvilágban ott már komoly gondok vannak.
Orange79
•••
2025. augusztus 25. 17:11 Szerkesztve
Eleve nem kell Disney-t nézni. Régen is gagyi volt és túlértékelt, manapság pedig eljutottak oda, hogy színtiszta woke/gender propagandát sulykolnak.
astra04
2025. augusztus 25. 17:06
Ezt a büdös makogó majmot se kéne mutogatni, a kölkök megállnak tőle a növésben! Ha hallják, attól méginkább..
