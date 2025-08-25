„Nem ezért a sz*rért jöttem” – Snoop Dogg durván kiakadt a Disney LMBTQ-propagandája miatt

A rapper Snoop Dogg kritizálta az LMBTQ-témákat a gyerekfilmekben, miután unokájával megnézte a Disney Lightyear című filmjét – írta a Newsweek.

A 2022-ben bemutatott Lightyear volt a Disney első animációs filmje, amely azonos nemű csókot ábrázolt, és egy azonos nemű pár gyermeket nevelő kapcsolatát mutatta be. Snoop arról mesélt, hogy unokájával megnézte a Disney filmjét, és váratlanul érte az unokájának kérdése az azonos nemű párral kapcsolatban a történetben.

„Azt látod, amit látsz és mindenhová ezt teszik” – mondta, majd később hozzátette: „Nem ezért a sz***ért jöttem. Csak azért jöttem, hogy megnézzem azt az istenverte filmet.”

Snoop Dogg így fogalmazott:

Nos, az unokám a film közepén megszólalt: »Papa Snoop? Hogy lehet, hogy neki egy nővel van gyereke? Ő is nő!«”

Snoop Dogg elmondta hogy az LMBTQ-propaganda miatt „már fél moziba járni”.

„Olyan helyzetbe hoztok, amire nincs válaszom. Teljesen megzavart” – folytatta. „Azt kérdeztem: Ez melyik része volt a filmnek? Ezek gyerekek. Muszáj ezt mutatni ebben a korban? Kérdéseket fognak feltenni. Nekem nincs rá válaszom” – mondta a rapper.

Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP