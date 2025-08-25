A magyarok szeretik a hazájukat, mert van szívük – Karácsony Gergelynek viszont a jelek szerint nincs

Öveket becsatolni: a HVG publicistája szerint Ukrajna jól teszi, hogy a Barátság olajvezetéket bombázza
„Ukrajnának joga van visszavágni úgy, hogy az fájjon a ruszkinak” – írta Tóta W. Árpád.
Magyarországot megfenyegették. Méghozzá azután, hogy Ukrajna már harmadszor támadta meg a Barátság kőolajvezetéket.
Nehéz helyzetben lehet Karácsony Gergely, mert A kis hercegtől tudjuk, hogy „Jól csak szívével lát az ember”. Akinek azonban nincs szíve, az lényegében vak a jóra. Karácsonynak pedig nincs. Legalábbis a magyarokkal szemben nincs, akik őt valamiféle fatális félreértés folytán főpolgármesternek választották. Igaz, csak néhány száz szavazatnyi többséggel.
Magyarországot ugyanis megfenyegették. Méghozzá azután, hogy Ukrajna már harmadszor támadta meg, s tette átmenetileg használhatatlanná a Barátság kőolajvezetéket. Azt a vezetéket, amely ha nem működik, ha nem jön rajta az olaj, akkor Magyarország gazdasága összeomlik.
Ezt akarja az Európai Unió és maga Zelenszkij elnök is. Ha nem jön olaj a Barátságon, akkor Magyarországnak kétszer- vagy többször annyit kell fizetnie az olajért, mint most, és akkor az üzemanyagon kívül mindennek, de mindennek az egekbe emelkedik az ára. A lakosság képtelen lesz finanszírozni a megdrágult életet, ami nyilvánvalóan belpolitikai káoszhoz vezet. Más kérdés, hogy Pojáca Peti sem tudná visszavinni az árakat a jelenlegi szintre, de ő még a migránsokat, az LMBTQ-propagandistákat is a nyakunkra hozná, a háborúról nem is beszélve.
A lényeg, hogy Magyarország biztonsága csak akkor garantált, ha Orbán Viktor a kormányfő.
Ezt erőteljesen vitatja Karácsony Gergely, akinek volt képe kék-sárga fénnyel kivilágítani a Lánchidat, amikor Zelenszkij éppen megfenyegette Magyarországot a Barátság vezeték újabb megrongálásával. Karácsony meg tapsikol neki, mert az ukrán színekbe öltöztetett Lánchíd mi mást szimbolizálna.
Még akkor is durva aránytévesztés ez, ha Ukrajnának vasárnap függetlenség napi nemzeti ünnepe volt.
Karácsonynak ugyanis a tétlenség éppen azt jelentette volna, hogy a főpolgármester a magyarokkal van, elutasítja a háborút. De tudjuk, ez nincs így.
Zelenszkij aljas kétértelműséggel a következőket mondta: „Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot, és most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ. Ami azt jelenti, hogy Ukrajna csak akkor nem lövi tovább a Barátság kőolajvezetéket, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba."
Zelenszkij mostani kijelentése beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarországot.
Artyom Dmitruk, korábban Londonba menekült, volt Zelenszkij párti honatya így fogalmazott: „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! (…) Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is.” Hozzátette:
Magyarországnak kötelessége keményen és azonnal reagálni. Először is, nyilvánítsa Zelenszkij rezsimjét terroristának.
Másodszor, kezdeményezzen közös felhívást az USA-hoz, Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi vezetést terrorista szervezetnek, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent! Ma arról van szó, hogy meg kell akadályozni egy nagy európai háborút, amelyet Zelenszkij és a szponzorai robbantanának ki.”
Az ukrán elnök mintha csak soros éceszgéberétől, Saul Alinskytől tanult volna, aki azt mondja: „A fenyegetés legtöbbször ijesztőbb, mint annak beváltása.”
Szijjártó keményen reagált: „Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”
Ehhez képest hogyan érvelt Karácsony magyarellenes cselekedetét magyarázva? Nos, így:
Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekben a Lánchíd. Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk.”
Nagy kérdés, van-e erkölcse annak, akinek szíve nincs?
Az ember esze megáll. Van még Magyarországon ember, aki ezek után Karácsony politikai nézeteivel egyetért, szavazatával támogatja?
A magyarok ezúttal is Orbán Viktorban reménykedhetnek, aki úgy fogalmazott:
Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka.”
Jól csak szívével lát az ember, idézhetjük ismét A kis herceget. A magyaroknak nagyon is van szívük, szeretik a hazájukat.
Ha azonban Zelenszkij felé néznek, akkor bizony nem látnak a helyén senkit, legfeljebb egy hosszú árnyékot.
(Nyitókép forrása: HírTV)