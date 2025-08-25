Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Zelenszkij Ukrajna Budapest Karácsony Gergely

A magyarok szeretik a hazájukat, mert van szívük – Karácsony Gergelynek viszont a jelek szerint nincs

2025. augusztus 25. 16:10

Magyarországot megfenyegették. Méghozzá azután, hogy Ukrajna már harmadszor támadta meg a Barátság kőolajvezetéket.

2025. augusztus 25. 16:10
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Nehéz helyzetben lehet Karácsony Gergely, mert A kis hercegtől tudjuk, hogy „Jól csak szívével lát az ember”. Akinek azonban nincs szíve, az lényegében vak a jóra. Karácsonynak pedig nincs. Legalábbis a magyarokkal szemben nincs, akik őt valamiféle fatális félreértés folytán főpolgármesternek választották. Igaz, csak néhány száz szavazatnyi többséggel.

Magyarországot ugyanis megfenyegették. Méghozzá azután, hogy Ukrajna már harmadszor támadta meg, s tette átmenetileg használhatatlanná a Barátság kőolajvezetéket. Azt a vezetéket, amely ha nem működik, ha nem jön rajta az olaj, akkor Magyarország gazdasága összeomlik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt akarja az Európai Unió és maga Zelenszkij elnök is. Ha nem jön olaj a Barátságon, akkor Magyarországnak kétszer- vagy többször annyit kell fizetnie az olajért, mint most, és akkor az üzemanyagon kívül mindennek, de mindennek az egekbe emelkedik az ára. A lakosság képtelen lesz finanszírozni a megdrágult életet, ami nyilvánvalóan belpolitikai káoszhoz vezet. Más kérdés, hogy Pojáca Peti sem tudná visszavinni az árakat a jelenlegi szintre, de ő még a migránsokat, az LMBTQ-propagandistákat is a nyakunkra hozná, a háborúról nem is beszélve. 

A lényeg, hogy Magyarország biztonsága csak akkor garantált, ha Orbán Viktor a kormányfő.

Ezt erőteljesen vitatja Karácsony Gergely, akinek volt képe kék-sárga fénnyel kivilágítani a Lánchidat, amikor Zelenszkij éppen megfenyegette Magyarországot a Barátság vezeték újabb megrongálásával. Karácsony meg tapsikol neki, mert az ukrán színekbe öltöztetett Lánchíd mi mást szimbolizálna.

Még akkor is durva aránytévesztés ez, ha Ukrajnának vasárnap függetlenség napi nemzeti ünnepe volt.

Karácsonynak ugyanis a tétlenség éppen azt jelentette volna, hogy a főpolgármester a magyarokkal van, elutasítja a háborút. De tudjuk, ez nincs így.

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij aljas kétértelműséggel a következőket mondta: „Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot, és most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ. Ami azt jelenti, hogy Ukrajna csak akkor nem lövi tovább a Barátság kőolajvezetéket, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba." 

Zelenszkij mostani kijelentése beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarországot.

Artyom Dmitruk, korábban Londonba menekült, volt Zelenszkij párti honatya így fogalmazott: „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! (…) Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is.” Hozzátette:

Magyarországnak kötelessége keményen és azonnal reagálni. Először is, nyilvánítsa Zelenszkij rezsimjét terroristának. 

Másodszor, kezdeményezzen közös felhívást az USA-hoz, Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi vezetést terrorista szervezetnek, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent! Ma arról van szó, hogy meg kell akadályozni egy nagy európai háborút, amelyet Zelenszkij és a szponzorai robbantanának ki.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán elnök mintha csak soros éceszgéberétől, Saul Alinskytől tanult volna, aki azt mondja: „A fenyegetés legtöbbször ijesztőbb, mint annak beváltása.” 

Szijjártó keményen reagált: „Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

Ehhez képest hogyan érvelt Karácsony magyarellenes cselekedetét magyarázva? Nos, így:

Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekben a Lánchíd. Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk.”

Nagy kérdés, van-e erkölcse annak, akinek szíve nincs? 

Az ember esze megáll. Van még Magyarországon ember, aki ezek után Karácsony politikai nézeteivel egyetért, szavazatával támogatja?

A magyarok ezúttal is Orbán Viktorban reménykedhetnek, aki úgy fogalmazott: 

Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka.”

Ezt is ajánljuk a témában

Jól csak szívével lát az ember, idézhetjük ismét A kis herceget. A magyaroknak nagyon is van szívük, szeretik a hazájukat.  

Ha azonban Zelenszkij felé néznek, akkor bizony nem látnak a helyén senkit, legfeljebb egy hosszú árnyékot.  

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép forrása: HírTV)

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. augusztus 25. 17:24
Karácsony, a liberálnáci a gazdáinak, a DIKTÁTOROK seggét szaftosra nyalója, maga is DIKTÁTORKÉNT szarja le a főváros érdekeit, és erőlteti rá a LIBERÁLNÁCI ideológiát a fővárosra.
Válasz erre
0
0
kistv
2025. augusztus 25. 17:18
Ha nem jön olaj a Barátságon, akkor Magyarországnak kétszer- vagy többször annyit kell fizetnie az olajért, mint most, és akkor az üzemanyagon kívül mindennek, de mindennek az egekbe emelkedik az ára. Valaki le tudná vezetni, hogy miért kellene többszörös árat fizetni érte? Akkor ezek szerint a MOL több 100%-os profittal dolgozik?
Válasz erre
1
0
Wolfram004
2025. augusztus 25. 17:17
Minek erre pazarolni az energiát és a pénzt? Ennek a (túlárazott) költségeiből legalább egy gyerekotthon legalább egy hétig étkezhetett volna. Ha nem több. Még csak azt sem lehet rá mondani, hogy befektetés, mert inkább elriasztja, mint vonzza a túristákat. Ez inkább egy kétségbeesett fényjelzés volt, egy s.o.s a bázisnak, hogy "itt vagyunk, az ellenség háta mögött, sőt a szívében, várjuk az utánpótlást és a további utasírtásokat!" Brávó Karácsony!
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 25. 17:03
A rikkancs sertésszívvel él?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!