A magyarok szeretik a hazájukat, mert van szívük – Karácsony Gergelynek viszont a jelek szerint nincs

Ezt akarja az Európai Unió és maga Zelenszkij elnök is. Ha nem jön olaj a Barátságon, akkor Magyarországnak kétszer- vagy többször annyit kell fizetnie az olajért, mint most, és akkor az üzemanyagon kívül mindennek, de mindennek az egekbe emelkedik az ára. A lakosság képtelen lesz finanszírozni a megdrágult életet, ami nyilvánvalóan belpolitikai káoszhoz vezet. Más kérdés, hogy Pojáca Peti sem tudná visszavinni az árakat a jelenlegi szintre, de ő még a migránsokat, az LMBTQ-propagandistákat is a nyakunkra hozná, a háborúról nem is beszélve.

A lényeg, hogy Magyarország biztonsága csak akkor garantált, ha Orbán Viktor a kormányfő.

Ezt erőteljesen vitatja Karácsony Gergely, akinek volt képe kék-sárga fénnyel kivilágítani a Lánchidat, amikor Zelenszkij éppen megfenyegette Magyarországot a Barátság vezeték újabb megrongálásával. Karácsony meg tapsikol neki, mert az ukrán színekbe öltöztetett Lánchíd mi mást szimbolizálna.

Még akkor is durva aránytévesztés ez, ha Ukrajnának vasárnap függetlenség napi nemzeti ünnepe volt.

Karácsonynak ugyanis a tétlenség éppen azt jelentette volna, hogy a főpolgármester a magyarokkal van, elutasítja a háborút. De tudjuk, ez nincs így.