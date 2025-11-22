Ft
A publikált terv 70 százalékban az orosz pozíciókat tükrözi

2025. november 22. 21:12

A következő egy hétben Ukrajna fő feladata lesz, hogy a tárgyalások során ezt elmozdítsák olyan 60-40 arányba.

2025. november 22. 21:12
null
Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton
„Olvasom a különböző nemzetközi szakértői reakciókat Trump 28 pontos béketervére. Hozzám leginkább ebből Alexander Baunov véleménye áll a legközelebb, aki a berlini Carnegie intézet vezető elemzője. Baunov szerint a publikált terv kb 70 százalékban az orosz pozíciókat tükrözi a katonai helyzetből kiindulva, és 30 százalékban kedvez Ukrajnának. A következő egy hétben Ukrajna fő feladata lesz, hogy a tárgyalások során ezt elmozdítsák olyan 60-40 arányba (orosz-ukrán). A kérdés az hogy ezt végül Vlagyimir Putyin elfogadja-e abban a módosított formában, hiszen nem a háttérben, hanem a nyilvánosság előtt fog történni az, hogy pozíciókat veszít az eredeti tervben szereplő korábbiakhoz képest.

Több forrásból hallom azt is, hogy nem igaz, amit megfogalmaznak, miszerint Witkoff és Dmitrijev 2-3 hét alatt rakták össze a tervet. Valójában szeptember óta, kb. az alaszkai találkozót követően dolgozhattak rajta, és nem volt az azért olyan nagy meglepetés, mint amilyennek sokan leírják.”

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

Majdmegmondom
2025. november 23. 08:41
Mégis kinek a terve legyen? A történelmet a győztesek írják. Talán nem kellett volna az ukránoknak az orosz ajkú lakosságot írtani, talán nem kellett volna az ígéretüket megszegni, hogy nem akarnak belépni a Natoba, talán nem kellett volna kiárúsítani az országot a nyugati rablókapitalistáknak. Ukrajna ma is ugyanakkora lenne jóval kevesebb halottal.
Válasz erre
0
0
zsocc44
•••
2025. november 23. 08:22 Szerkesztve
Banderista Anton, az a 70-30 az ukranoknak rendkívül kedvező ajánlat! Ha sokat vergődik még a nemnáci, nemkorrupt ájropér ukrán banda, akár 100-0 is lehet belőle…
Válasz erre
1
0
lofejazagyban-2
2025. november 23. 08:22
tetszettetek volna megverni az oroszokat, és akkor más lenne a béke feltétele.
Válasz erre
1
0
Letmeread
2025. november 23. 08:07
Ez eddig a legrealistább ukrán álláspont. Tehát a 28 pontos terv alapvetően ok, de kérnek egy kis mozgásteret. A 70ről 60ra az nem megugorhatatlan.
Válasz erre
1
0
