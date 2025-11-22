A nyugat idegesen toporzékol a kijevi megbeszélések után, de az Egyesült Államok nem lassít
Az USA kész tények elé állítja Ukrajnát, a szövetségesek pedig kimaradnak a folyamatból.
A következő egy hétben Ukrajna fő feladata lesz, hogy a tárgyalások során ezt elmozdítsák olyan 60-40 arányba.
„Olvasom a különböző nemzetközi szakértői reakciókat Trump 28 pontos béketervére. Hozzám leginkább ebből Alexander Baunov véleménye áll a legközelebb, aki a berlini Carnegie intézet vezető elemzője. Baunov szerint a publikált terv kb 70 százalékban az orosz pozíciókat tükrözi a katonai helyzetből kiindulva, és 30 százalékban kedvez Ukrajnának. A következő egy hétben Ukrajna fő feladata lesz, hogy a tárgyalások során ezt elmozdítsák olyan 60-40 arányba (orosz-ukrán). A kérdés az hogy ezt végül Vlagyimir Putyin elfogadja-e abban a módosított formában, hiszen nem a háttérben, hanem a nyilvánosság előtt fog történni az, hogy pozíciókat veszít az eredeti tervben szereplő korábbiakhoz képest.
Több forrásból hallom azt is, hogy nem igaz, amit megfogalmaznak, miszerint Witkoff és Dmitrijev 2-3 hét alatt rakták össze a tervet. Valójában szeptember óta, kb. az alaszkai találkozót követően dolgozhattak rajta, és nem volt az azért olyan nagy meglepetés, mint amilyennek sokan leírják.”
