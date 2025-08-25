Ft
08. 25.
hétfő
Ukrajna Olena Ivanovszka kárpátaljai magyarok Kárpátalja

Ukrán államnyelvvédelmi biztos: Tessék mondani, minek a magyarajkúaknak jogok? Nincsenek is elnyomva

2025. augusztus 25. 16:34

Olena Ivanovszka nem látja okát, hogy a magyar nyelv „kivételezettséget vagy előjogokat” kapjon.

2025. augusztus 25. 16:34
null

Az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek nyilatkozott a kárpátaljai magyarok jogairól Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelv védelméért felelős biztosa.

Ivanovszka úgy fogalmazott: 

Nem látom okát, hogy kivételezzünk vagy előjogokat juttassunk a magyar nyelvnek más nemzeti közösségek nyelveihez vagy az Európai Unió nyelveihez képest.

Ukrajna többnemzetiségű állam, és minden nemzeti kisebbséggel tisztelettel bánunk.” Ezzel válaszolta meg azt az újságírói kérdést, hogy van-e értelme a Magyarországgal való tárgyalások során nyelvi engedményeket tenni.

A nyelvvédelmi biztos úgy látja: Ukrajna minden állampolgára etnikai hovatartozásától függetlenül egyenlő a jog szerint, amely az ukránt jelöli meg egyedüli államnyelvként és az etnikumok közötti kommunikáció nyelveként.

Ivanovszka hozzátette: „Mind jártunk Kárpátalján, ismerjük a valódi helyzetet –

a magyar közösség jogait nem nyomják el, sőt ezt a nyelvet számos közösségben hallani a mindennapi életben, az oktatásban, a kulturális életben.

Egyetlen másik közösség sem kér külön feltételeket vagy kivételeket a maga számára. Miért kellene tehát csak eggyel kivételt tennünk?”

A biztos hangsúlyozta: „Az állampolgárokat az ukrán nyelv egyesíti, s biztosítja az állam egységét és integritását. Ezért a nyelvi törvények bármilyen olyan módosítása, amely egyes nyelveket kiemelne, véleményem szerint hibás és elfogadhatatlan lenne.”

Nyitókép: YouTube

 

vovito
2025. augusztus 25. 17:27
Nem is kell értenie. Hamarosan ilyen probléma nem lesz. Mind oroszul fognak beszélni, ami biztosítja az állam egységét. Nem érdemelnek önálló államot.
0
0
Jean_Lannes
2025. augusztus 25. 17:27
Kezdjük ott, hogy fuckrajnának semmi joga Kárpátaljához.
0
0
Jean_Lannes
2025. augusztus 25. 17:26
Hazug, becstelen szláv kurva.
0
0
altercat1
2025. augusztus 25. 17:25
Szemét ukrán kurva...
1
0
