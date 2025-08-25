Ukrán államnyelvvédelmi biztos: Tessék mondani, minek a magyarajkúaknak jogok? Nincsenek is elnyomva

Bejelentkezett Zelenszkij: elárulta, mikor folytatódnak a béketárgyalások
Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is.
Olena Ivanovszka nem látja okát, hogy a magyar nyelv „kivételezettséget vagy előjogokat” kapjon.
Az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek nyilatkozott a kárpátaljai magyarok jogairól Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelv védelméért felelős biztosa.
Ivanovszka úgy fogalmazott:
Nem látom okát, hogy kivételezzünk vagy előjogokat juttassunk a magyar nyelvnek más nemzeti közösségek nyelveihez vagy az Európai Unió nyelveihez képest.
Ukrajna többnemzetiségű állam, és minden nemzeti kisebbséggel tisztelettel bánunk.” Ezzel válaszolta meg azt az újságírói kérdést, hogy van-e értelme a Magyarországgal való tárgyalások során nyelvi engedményeket tenni.
A nyelvvédelmi biztos úgy látja: Ukrajna minden állampolgára etnikai hovatartozásától függetlenül egyenlő a jog szerint, amely az ukránt jelöli meg egyedüli államnyelvként és az etnikumok közötti kommunikáció nyelveként.
Ivanovszka hozzátette: „Mind jártunk Kárpátalján, ismerjük a valódi helyzetet –
a magyar közösség jogait nem nyomják el, sőt ezt a nyelvet számos közösségben hallani a mindennapi életben, az oktatásban, a kulturális életben.
Egyetlen másik közösség sem kér külön feltételeket vagy kivételeket a maga számára. Miért kellene tehát csak eggyel kivételt tennünk?”
A biztos hangsúlyozta: „Az állampolgárokat az ukrán nyelv egyesíti, s biztosítja az állam egységét és integritását. Ezért a nyelvi törvények bármilyen olyan módosítása, amely egyes nyelveket kiemelne, véleményem szerint hibás és elfogadhatatlan lenne.”
