Ukrán államnyelvvédelmi biztos: Tessék mondani, minek a magyarajkúaknak jogok? Nincsenek is elnyomva

Az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek nyilatkozott a kárpátaljai magyarok jogairól Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelv védelméért felelős biztosa.

Ivanovszka úgy fogalmazott:

Nem látom okát, hogy kivételezzünk vagy előjogokat juttassunk a magyar nyelvnek más nemzeti közösségek nyelveihez vagy az Európai Unió nyelveihez képest.

Ukrajna többnemzetiségű állam, és minden nemzeti kisebbséggel tisztelettel bánunk.” Ezzel válaszolta meg azt az újságírói kérdést, hogy van-e értelme a Magyarországgal való tárgyalások során nyelvi engedményeket tenni.

A nyelvvédelmi biztos úgy látja: Ukrajna minden állampolgára etnikai hovatartozásától függetlenül egyenlő a jog szerint, amely az ukránt jelöli meg egyedüli államnyelvként és az etnikumok közötti kommunikáció nyelveként.

Ivanovszka hozzátette: „Mind jártunk Kárpátalján, ismerjük a valódi helyzetet –

a magyar közösség jogait nem nyomják el, sőt ezt a nyelvet számos közösségben hallani a mindennapi életben, az oktatásban, a kulturális életben.

Egyetlen másik közösség sem kér külön feltételeket vagy kivételeket a maga számára. Miért kellene tehát csak eggyel kivételt tennünk?”

A biztos hangsúlyozta: „Az állampolgárokat az ukrán nyelv egyesíti, s biztosítja az állam egységét és integritását. Ezért a nyelvi törvények bármilyen olyan módosítása, amely egyes nyelveket kiemelne, véleményem szerint hibás és elfogadhatatlan lenne.”

