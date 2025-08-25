Ukrajna gigászi fegyverüzletet tervez: Zelenszkij havi 339 milliárd forintot követel szövetségeseitől

Ukrajna havonta legalább 1 milliárd dollárt szeretne kapni amerikai fegyverek vásárlására. Kijev azt reméli, hogy szövetségeseitől havonta legalább 1 milliárd dollárt (339 milliárd forint) kap amerikai fegyverek vásárlására. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki Kijevben, a norvég miniszterelnökkel, Jonas Gahr Støre-vel tartott közös sajtótájékoztatón – közölte a Reuters hírügynökség.

A Fehér Házban folytatott tárgyalások eredményeként Zelenszkij elmondta, hogy 90 milliárd dolláros (30 ezer milliárd forint) javaslatot terjesztett elő amerikai fegyverek vásárlására. A Financial Times szerint a finanszírozást európai források biztosítják. Augusztus 18-án, a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozón Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev jelenleg több finanszírozási programhoz is hozzáfér, amelyek lehetővé teszik amerikai fegyverek vásárlását.

Az ukrán elnök továbbá reményét fejezte ki, hogy az amerikai fegyvervásárlások Ukrajna biztonsági garanciáinak részét képezik majd.