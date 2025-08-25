Ft
tenisz Piros Zsombor US Open

US Open: „Két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört” – hősként küzdött a magyar fiú Amerikában

2025. augusztus 25. 16:45

A világranglistán 156. Piros Zsombor „korábban még sosem érzett fejfájással” küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának az első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától. Ez történt a magyar teniszezővel a US Openen.

2025. augusztus 25. 16:45
null

Piros Zsombor teniszező pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkezett, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától a US Open 2025-ön – számolt be róla az MTI. (Piros Zsombor ATP-helyezése 156.)

„A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem” – fogalmazott a szövetség közösségi oldalán Piros Zsombor. – „Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. 

Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört.” 

US Open: Piros Zsombor orvosi segítséget kért

A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni.

 „Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni” – tette hozzá a 25 esztendős sportoló. 

„Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél.” 

Az év utolsó Grand Slam tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a magyarok közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.

Nyitókép: Marton Monus / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

