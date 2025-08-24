Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Botic van de Zandschulp tenisz Fucsovics Márton

Fucsovics tornát nyert, majd megígérte újdonsült feleségének: bepótolják a nászutat (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 16:51

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját. Fucsovics ezután romantikus vallomást tett.

2025. augusztus 24. 16:51
null

A világranglista 94. helyén álló Fucsovics Márton Észak-Karolinában sorrendben 

  • a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, 
  • a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, 
  • majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta

Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon.

Az elődöntőben nem kellett pályára lépnie, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a winston-salemi verseny 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai csata stabil adogatásokkal indult, a 92. helyen álló rivális hatalmas tenyeresével irányított, Fucsovics viszont rendre hibára tudta késztetni őt, és 3:1-nél brékelőnybe került. Van de Zandschulp nem tudta kihasználni egyetlen bréklabdáját, így 35 perc elteltével a frissebbnek tűnő magyar hozta a szettet. 

A játékosként párosban világelső és hatszoros Grand Slam-bajnok Paul Haarhuis tanítványa a folytatásban is kedvetlenül ütött, rengeteget rontott, szórta a kettős hibákat, s a magyar DK-válogatott alapembere nemsokára dupla brékelőnyben volt (3:0). 

Az ellenfél ekkor „minden mindegy” alapon elengedte a kezét, látványos nyerőket ütött, és a meccs során először elvette Fucsovics szerváját. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert nagy küzdelemben ismét elbukta az adogatását (4:1), majd a magyar kiválóság 5:2-nél, meccslabdánál kettős hibát ütött. A holland másodszor is brékelt, aztán 5:4-nél a magyar újra a mérkőzésért adogatott, de ezúttal is elizgulta a lehetőséget, és riválisa 5:5-nél utolérte őt. 

Így jutottak el a rövidítésig, amelyben már egyértelműen a magyar volt jobb, és 1 óra 52 perc után boldogan terült el a pályán. 

Fucsovics szavai a győzelem után

Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok”

 – nyilatkozta a győztes. – „Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok" – tette hozzá. 

Emellett a nagyközönség előtt Fucsovics Márton feleségének megköszönte a trófeát, akivel két hete házasodott össze, és megígérte neki: az év végén elmennek nászútra is.

Fucsovics egyébként a közösségi médiában arra hívta fel a figyelmet: ő a második legidősebb és a legalacsonyabban rangsorolt teniszező, aki megnyerte ezt a trófeát. A most 33 éves nyíregyházi játékosnál idősebben csak az olasz Adrian Mannarino diadalmaskodott 2022-ben, aki akkor 34 esztendős volt. A verseny előtt Fucsovicsot még 94. helyen jegyezték, soha senki nem nyert Winston-Salemben (vagy a verseny korábbi helyszínein) ilyen alacsony ranglistával. Mindenesetre hétfőtől már a 63. helyen áll Fucsovics. 

A tornagyőzelemmel Fucsovics Márton vagyona 109 640 dollárral (37,4 millió forint) nőtt.

MTI/Mandiner 

Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Hambury

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. augusztus 24. 17:12
Gratulálok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!