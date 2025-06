Már most biztos: újoncot avat a magyar válogatott Azerbajdzsán ellen

„Olyan ellenfélre számítok, amely hazai pályán végig küzdeni fog a jó eredmény eléréséért. Mi a legutóbbi öt mérkőzésünkön nem tudtunk győzni. A legfontosabb, hogy saját magunkra fókuszáljunk. Bárki is az ellenfél, jó eredményt szeretnénk elérni” – idézte a magyar szövetség honlapja Marco Rossit.

A szövetségi kapitány hétfőn, a meccset felvezető bakui sajtótájékoztatón elmondta: a kerettagok közül mindenki a rendelkezésére áll, de Kerkez Milos és Gazdag Dániel nem tartott velük. A többiek bevethetőek, így a pénteki meccset kihagyó Varga Barnabás is.

Gazdag Dániel az előzetes terveknek megfelelően elhagyta a telki edzőközpontot és a mai nap során visszatér klubjához, a @ColumbusCrew-hoz. #csakegyutt #magyarok #AZEHUN pic.twitter.com/7YoxvC7H76 — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 7, 2025

„A felkészülési mérkőzéseken jellemző, hogy az egyik találkozót az egyik, a másikat a másik kapus kapja meg. Ezt most is így tervezzük, Dibusz Dénes nem azért nem lesz kezdő, mert elkövetett egy hibát” – szögezte le a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz tréner.

Elárulta,

a tervek szerint az angol Blackburn Rovers játékosa, Tóth Balázs lesz a kezdőkapus,

mert szeretnék őt is megnézni, és tudják, hogy Szappanos Péter is készen áll.

Lesz néhány változtatás a kezdőcsapatban és a felállásban, de nem a pénteki eredmény miatt, hanem előzetesen is erre készültünk

– mondta. Marco Rossi arra utalt, hogy együttese pénteken a Puskás Arénában 2–0-ra elveszítette a Svédország elleni barátságos meccset.