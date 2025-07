Ennek a hírnek örülhet Rossi: hivatalos ajánlat érkezett a magyar válogatott játékosért

A magyar válogatott 27 éves védője, Szalai Attila helyzetével kapcsolatban elég ellentétes információk láttak eddig napvilágot. Korábban mi is megírtuk, hogy a TSG Hoffenheim labdarúgócsapatának sportigazgatója, Andreas Schicker egy podcastműsorban arról beszélt, hogy két társához hasonlóan távoznia kell a nyáron, a döntésről pedig már értesítették is az érintetteket. Később viszont a 47-szeres magyar válogatott játékos ügynöke arról nyilatkozott, nem tud arról, hogy történt volna ilyen beszélgetés. A Nemzeti Sport a török sajtóra hivatkozva most arról számolt be, hogy Szalai visszatérhet Törökországba.