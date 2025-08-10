Erős földrengés rázta meg Törökország nyugati részét

Legkevesebb hárman megsérültek, két embert pedig még mindig próbálnak kimenteni a romok alól, miután 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét vasárnap este – számolt be Ali Yerlikaya török belügyminiszter a CNN Türk hírtelevíziónak nyilatkozva.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földmozgás fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még

a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett a rengéseket.

A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, a mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól. Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak. Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, és különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások, ahol legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést.

(MTI)

