Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Balikesir Törökország földrengés

Erős földrengés rázta meg Törökország nyugati részét

2025. augusztus 10. 22:29

Több épület összedőlt, ketten a romok alatt rekedhettek.

2025. augusztus 10. 22:29
null

 Legkevesebb hárman megsérültek, két embert pedig még mindig próbálnak kimenteni a romok alól, miután 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét vasárnap este  – számolt be Ali Yerlikaya török belügyminiszter a CNN Türk hírtelevíziónak nyilatkozva.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földmozgás fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még 

a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett a rengéseket.

A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, a mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól. Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak. Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, és különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások, ahol legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést.

(MTI)

Nyitókép: Murat Seyman / ANADOLU / Anadolu via AFP


 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaldvi
2025. augusztus 10. 23:01
Már megint? Lassan túltesznek Japánon.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!