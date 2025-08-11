Szánthó Miklós: Ma a globalisták a rendszer, Brüsszel a mélyállam – és mi vagyunk a lázadók!

A közösségi média algoritmusát arra használják, hogy a jobboldali véleményeket módszeresen elrejtsék, míg a baloldali, liberális, globalista hangokat felerősítsék.

A Tisza önmaga nem kezdeményezője ennek a változásnak, csak kedvezményezettje.

Így próbálja a nemzetközi elit elérni, hogy helyzetbe hozza őket, és később végrehajthassák a számukra kedvező politikát. Nem is kell Weberig vagy von der Leyenig mennünk, hogy megtaláljuk a kapcsolatot: a Tisza egyik EP-képviselője az a Dávid Dóra, aki korábban a Facebookot üzemeltető Meta egyik jogtanácsosa volt.

Miért van szükség kifejezetten szuverenitásvédelmi DPK-ra?

Fel kell mennünk arra a pályára, ahol a baloldal van, csak nem az ő szabályaik szerint kell játszanunk. Ettől frusztráltak is, mert ahogy korábban a társadalmi önszerveződést, aztán a sajtót, most a közösségi médiát is a saját hitbizományuknak tekintik. Emlékszem, a korábbi polgári köröket is „Hende Csaba keretlegényeiként” emlegette a Népszabadság, mert akkoriban csak a szakszervezetek meg a különféle, komcsik által uralt „szakmai szövetségek” számítottak „civilnek”. Ugyanígy kaptak sikítófrászt, mikor elindult a jobbos média megjelenése, jöttek a konzervatív kutatóintézetek, elkezdtünk nemzetközileg szerveződni – lásd a CPAC Hungary-t –, aztán jött a Megafon, az influenszerek, a Harcosok Klubja, most pedig a polgári körök digitális verziója.

Szóval igen, sárkány ellen sárkányfű: ha a magyar nemzeti szabadság ellenfelei az algoritmust akarják felhasználni ellenünk, úgy együttesen meg tudjuk ezt akadályozni, és nemzetivé tehetjük az algoritmust.

A Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kört azért hívtam életre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt ebben az újfajta küzdelemben, amely egyúttal a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyája is.

Kik lesznek a csapatban, mi lesz a fókuszban?

Már a Szuverenitásvédelmi DPK alapítói köre is azt mutatja, hogy mennyire össznemzeti kezdeményezésről van szó; az élet minden területéről érkeztek ugyanis patrióta érzelmű emberek. Pokol Béla, Schmitt Pál, Magyar Levente, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Kötter Tamás, de itt van velünk Bárdosi Ildi, Mészáros Nóri a HírTV-től vagy Déri Stefi is – és már több mint ezren a csoportban.

Tagnak mindenkit vár a Szuverenitásvédelmi DPK, akinek fontos hazánk függetlenségének a védelme és tenni is szeretne érte.

Minden hozzájárulás számít: egy támogató komment, egy megosztás, egy jól megfogalmazott érv vagy egy új patrióta meghívása is erősíti a közösséget. A legfontosabb ugyanis az, hogy lássuk, nem vagyunk egyedül jobboldali világlátásunkkal, hanem mi vagyunk a csendes többség. A Szuverenitásvédelmi DPK azokhoz szól, akik úgy gondolják, hogy a haza nemcsak földrajzi, hanem szellemi és digitális tér is.

Tablón az alapítók

Trump, Putyin és Hszi Csin-ping is beszélő viszonyban van a magyar kormányfővel, hazánk pedig integráns része a nyugati szövetségi rendszereknek. Mitől kell ma védeni a szuverenitást?

Az első állítás kapcsán mondhatnám, hogy „na ennyit a nagy elszigeteltségről”. De a kérdésre válaszolva: nem lebecsülve persze az orosz vagy kínai szolgálati képességeket, de ma a nyílt műveletek korát éljük, és ebben a nyugati globalista hálózat vérprofi. Tehát ma a magyar szuverenitás, nemzeti szabadság ellen irányuló elsődleges támadás Brüsszelből érkezik, amely teljes egészében hatalmába kerítette az Európai Uniót. A tudatipart, tömegmegkommunikációs fegyvereket, álcivileket, bértudósokat, pénzügyi zsarolást, trollhadsereget és előreprogramozott manipulációkat vetnek be. Óriási erőforrásokat mozgatnak meg annak érdekében, hogy 2026-ban az általuk preferált szervilis politikai erő győzedelmeskedjen.

Valóban, mi vagyunk a szálka a köröm alatt: az emberek sarcolása helyett a multikat adóztattuk, a migránsok és a woke helyett a családokat támogattuk, a háborúval szemben a békét tartjuk jobbnak, és ellene mondunk Ukrajna EU-csatlakozásának.

Legfőképp utóbbi álláspontunk miatt indult az elmúlt időszakban soha korábban nem látott dezinformációs kampány Magyarország ellen az online platformokon is, hogy elmozdítsák a patrióta kormányt a pozíciójából, és olyanok – Magyar Péterék – kerüljenek hatalomra, akik zokszó nélkül elárulják a nemzeti érdeket, ahogy ezt teszik Tuskék Lengyelországban. Web2.0-ás proopagandagépezetük segítségével el akarják hitetni, hogy a „modern korban” már nincs szükség se hitre, se nemzetekre, se családokra, se békére, se biztonságra. Ezért is fontos, hogy a jobboldali emberek artikulálni tudják az igazságot a közösségi média tereiben, hiszen együtt erő vagyunk, de szerteszét gyöngeség.

A kormány szerint a Tisza bábkormányt alakítana, ha hatalomra jutna. Egyetért? Fenyegeti a magyar szuverenitást a legnagyobb ellenzéki erő?

Igen. A „kis szuverenitásról való lemondás”, amit Magyar Péter emleget, valójában egy nagy történelmi eltévelyedés kezdete lenne. Senkiben szemernyi kétely ne legyen: amit látunk, az a magyar történelem és az 1990 óta zajló politika régi mintázata, csak pepitában.

Vagyis?

Kurucuk és labancok, nemzetiek és nemzetköziek – ma szuverenisták a globalisták ellen. Utóbbi oldal vágyálma mindig az volt, hogy a nemzet oldódjon fel valami szélesebb, nagyobb entitásban, és ehhez keresnek mindig gazdatestet. Ez hol az isztambuli porta, hol a bécsi udvar, hol Berlin, hol Moszkva, hol Washington volt,

most éppen Brüsszel, akinek aktuális kiszolgálója a labilis mentális viselkedési jegyekkel bíró Magyar Péter.

Ezzel szemben álltak és állnak azok, akik szerint – szerintem is – a mindenkori magyar nagystratégiának egy célja kell legyen: egy birodalom se olvaszthasson magába minket. Ennek a küzdelemnek mindig volt egy politikai és egy kommunikációs dimenziója, most utóbbi kapcsán a közösségi médiás önszerveződés döntő képesség. Ezt segítik a digitális polgári körök, kiemelten a Szuverenitásvédelmi.

