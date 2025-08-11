Ki az a Bruck Gábor, aki szerint „Orbán Viktor már csak a múlt”?

Amerikából az SZDSZ legbelsőbb körébe

Bruck 1979-ben diplomázott az ELTE pszichológia szakán, ezt követően 1986-ig az MTA Pszichológiai Intézetében dolgozott, ahol csoportlélektannal és döntéspszichológiával foglalkozott. 1986-ban családjával New Yorkba költözött, ahol amerikai politológiából diplomázott, majd 1988–1993 között ösztöndíjas volt a State University of New York-on.

1992-ben a Valóságban már egy olyan dolgozatot publikált Amerika jövője címmel, amely nagyjából 2020-at követő eszméit tükrözte. Ez a Mediaworks Hírcentrumának 2022-es összeállítása szerint „elképesztő túlzásokkal és a jobboldallal szembeni elutasítással” volt tele.

A pszichológus többek között úgy fogalmazott, „a fundamentalista vallásos csoportok tagjainak, illetve szimpatizánsainak a száma megközelítőleg 75 millió. Az új jobboldal sok millió tagot képes mozgósítani a keresztény morál és a nacionalizmus nevében vívott kulturális és politikai harcához. A harcot a modernitás ellen vívja. Kulturálisan fundamentalisták, elitellenesek és idegenkednek a nagyvárosi kultúrától. A család és a vallás autoritását akarják visszaállítani. Keresztes hadjáratot folytatnak a család mint intézmény megmentéséért.”

Bruck SZDSZ közelébe kerüléséről még maga Demszky Gábor, korábbi főpolgármester is megemlékezett a Mozgó Világ 2020 júniusi számában. Demszky azt írta: „Ezerkilencszázkilencvenhárom őszén előadást tartottam New Yorkban a New School hallgatóinak, amelyen néhány magyar érdeklődő is részt vett. Köztük volt Bruck Gábor is, aki hozzám lépve azt mondta, hogy négyszemközt szeretne beszélni velem. Másnap az 52. utcában lévő magyar konzulátus vendégszobájában találkoztunk, ahová belépve azzal kezdte mondandóját, hogy kijelentette: Gábor, lazulj el, rossz hírem van, mindent rosszul csinálsz”.

Ezen Budapest valamikor első embere meglepődött, de mint kiderült, Bruckot már sokan a figyelmébe ajánlották addigra, így a lehető „legszelídebb szavakat” választva felajánlotta neki, hogy legyen a következő választási küzdelemben a kampányfőnöke. 1994 nyarán a szakértő már az SZDSZ kampánypszichológusaként nyilatkozott. Innen derülhetett ki a szélesebb közvélemény számára az is, hogy Magyarországon 1986-ig dolgozott kutatópszichológusként, ezt követően pedig az Egyesült Államokban a választói viselkedést kutatta – ismertette korábbi cikkében a Magyar Nemzet.

S bár az SZDSZ elvesztette az említett voksolást, Bruck azt állította, Kuncze Gábor nyert. Úgy látta, hogy „amikor miniszterelnök-jelöltté választották, az országban viszonylag kevesen tudták, hogy kicsoda, a kampány végére pedig nemcsak a lakosság kilencven százaléka ismerte a nevét, hanem az ország egyik legnépszerűbb vezető politikusa lett, akiben bíznak, akiről elhiszik, hogy alkalmas más vezetői szerepre” – olvasható az 1994-es választást értékelő interjúban.