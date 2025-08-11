Ft
Medgyessy Péter Demszky Gábor kommunikáció Bruck Gábor tanácsadó pszichológus Gyurcsány Ferenc kampánytanácsadó Dobrev Klára

Ki az a Bruck Gábor, aki szerint „Orbán Viktor már csak a múlt”?

2025. augusztus 11. 12:52

A pszichológusból lett kampánytanácsadó karrierje Demszky Gábor mellett kezdett felívelni, és még az SZDSZ eltűnése után is képes volt befolyásos maradni az ellenzéki térfélen.

2025. augusztus 11. 12:52
null

Demszky Gábor, Medgyessy Péter és Dobrev Klára egykori tanácsadója azzal hívta fel a napokban magára a figyelmet, hogy a KlikkTV Mélyvíz című műsorában azt nyilatkozta, „a »number one« feladat Orbán Viktor elmozdítása. Nekem mindegy, hogy Magyar Péter vagy egy krokodil teszi”. 

Majd valamivel később ő is csatlakozott azon baloldalhoz köthető szereplők táborához, akik Magyar Pétertől remélik azt, hogy megteremt egy „másik Magyarországot”.

De emlékezetes, hogy a 2022-es választás előtt hónapokkal pedig arról beszélt a Klubrádióban, hogy a CIA beavatkozhat a magyar voksolásba a baloldal oldalán. Sőt, megelőzve Márki-Zay Pétert 2020 áprilisában a Népszavában azt írta, hogy

a kormánypárti szavazók primitív krokodilagyúak, augusztusban pedig azt, hogy a tízmillió magyarból hétmillió tanulatlan, szegény, öreg vagy beteg”

– idézte fel a lap.

De ki is Bruck Gábor, akiről Németh Péter műsorvezető már úgy beszélt, hogy visszatérő pszichológus szakértőjük, aki segít elemezni a magyar közéletben zajló folyamatokat?

Amerikából az SZDSZ legbelsőbb körébe

Bruck 1979-ben diplomázott az ELTE pszichológia szakán, ezt követően 1986-ig az MTA Pszichológiai Intézetében dolgozott, ahol csoportlélektannal és döntéspszichológiával foglalkozott. 1986-ban családjával New Yorkba költözött, ahol amerikai politológiából diplomázott, majd 1988–1993 között ösztöndíjas volt a State University of New York-on.

1992-ben a Valóságban már egy olyan dolgozatot publikált Amerika jövője címmel, amely nagyjából 2020-at követő eszméit tükrözte. Ez a Mediaworks Hírcentrumának 2022-es összeállítása szerint „elképesztő túlzásokkal és a jobboldallal szembeni elutasítással” volt tele. 

A pszichológus többek között úgy fogalmazott, „a fundamentalista vallásos csoportok tagjainak, illetve szimpatizánsainak a száma megközelítőleg 75 millió. Az új jobboldal sok millió tagot képes mozgósítani a keresztény morál és a nacionalizmus nevében vívott kulturális és politikai harcához. A harcot a modernitás ellen vívja. Kulturálisan fundamentalisták, elitellenesek és idegenkednek a nagyvárosi kultúrától. A család és a vallás autoritását akarják visszaállítani. Keresztes hadjáratot folytatnak a család mint intézmény megmentéséért.”

Bruck SZDSZ közelébe kerüléséről még maga Demszky Gábor, korábbi főpolgármester is megemlékezett a Mozgó Világ 2020 júniusi számában. Demszky azt írta: „Ezerkilencszázkilencvenhárom őszén előadást tartottam New Yorkban a New School hallgatóinak, amelyen néhány magyar érdeklődő is részt vett. Köztük volt Bruck Gábor is, aki hozzám lépve azt mondta, hogy négyszemközt szeretne beszélni velem. Másnap az 52. utcában lévő magyar konzulátus vendégszobájában találkoztunk, ahová belépve azzal kezdte mondandóját, hogy kijelentette: Gábor, lazulj el, rossz hírem van, mindent rosszul csinálsz”. 

Ezen Budapest valamikor első embere meglepődött, de mint kiderült, Bruckot már sokan a figyelmébe ajánlották addigra, így a lehető „legszelídebb szavakat” választva felajánlotta neki, hogy legyen a következő választási küzdelemben a kampányfőnöke. 1994 nyarán a szakértő már az SZDSZ kampánypszichológusaként nyilatkozott. Innen derülhetett ki a szélesebb közvélemény számára az is, hogy Magyarországon 1986-ig dolgozott kutatópszichológusként, ezt követően pedig az Egyesült Államokban a választói viselkedést kutatta – ismertette korábbi cikkében a Magyar Nemzet.

S bár az SZDSZ elvesztette az említett voksolást, Bruck azt állította, Kuncze Gábor nyert. Úgy látta, hogy „amikor miniszterelnök-jelöltté választották, az országban viszonylag kevesen tudták, hogy kicsoda, a kampány végére pedig nemcsak a lakosság kilencven százaléka ismerte a nevét, hanem az ország egyik legnépszerűbb vezető politikusa lett, akiben bíznak, akiről elhiszik, hogy alkalmas más vezetői szerepre” – olvasható az 1994-es választást értékelő interjúban. 

A cége miatt nem volt oka panaszra

A Magyar Nemzeten közölt cikkben arra is kitértek, hogy Bruck Gábor befolyása a balliberális oldalon az évtized közepétől egyre csak nőtt. 1995 szeptemberében az általa vezetett Sawyer Miller Group szervezte a kisföldalatti átadóünnepségét, amelyen természetesen Demszky Gábor főpolgármester is felszólalt. Szintén 1996 elejétől a liberális párttal baráti Magyar Hírlap Oktatási Stúdiójában oktatott, a sajtófőnöki tanfolyam keretében.

1997-es sajtóhírek szerint pedig Bruck cége nyerte az államháztartási reform pr-tevékenységére meghirdetett közbeszerzési pályázatot a Szonda Ipsos Média és Piackutató Kft. által létrehozott konzorciummal. Egy későbbi írásból pedig az is kiderült, hogy a Sawyer Miller Group magánnyugdíjpénztárak bevezetését szolgáló kampány kapcsán 123,7 millió forintos ajánlatot tett. Ez volt a legalacsonyabb, és ebből mintegy százmilliós költség hirdetésre ment.

Az 1998-as önkormányzati választási kampány idején Bruck Demszky tanácsadójaként került a hírekbe. Majd az ezredfordulón a Figyelő arról írt, hogy Bruck cégének tovább nőtt a befolyása azzal, hogy megvette a Marketing Centrumot, így egy közvélemény-kutató cég is a kezébe került. 

2001 januárjában azonban a Világgazdaság összeférhetetlenségi vitáról számolt be Bruck szerepe és a Marketing Centrum felmérései kapcsán: „Az SZDSZ közelmúltban megalakult választási kabinetjének tanácskozási jogú tagja a pártelnök kommunikációs főtanácsadója, aki fél éve a politikai véleménykutatásban ugyancsak ismert Marketing Centrum (MC) fő tulajdonosa. Bruck Gábor szerint a cég ettől ugyanolyan korrekt módon végzi munkáját, mint korábban. Szakmai körökben viszont többen úgy vélik: az MC-nek fel kellene számolnia az üzletágat” – írta a lap.

Érdekességként hozzátették, hogy ugyanilyen tanácskozási joggal bírt ekkoriban az SZDSZ választási kabinetjében az a Tordai Csaba, akinek neve Karácsony Gergely munkatársaként a Városháza-botrány kapcsán is előkerült a médiában.

Végül miután Demszky elbukott sem Bruck, sem a Marketing Centrum nem kapott központi szerepet a szabad demokraták 2002-es választási kampányában. Ez azonban nem jelentette azt, hogy teljesen körön kívül kerültek volna. Sőt, már 2002-ben megbízta őket a Medgyessy-kormány a száznapos programmal kapcsolatos kommunikáció ellátásával.

De az EU-csatlakozást népszerűsítő stratégia konzulenseként is feltűnt ekkoriban. Valamint az is felmerült akkor a sajtóban, hogy Bruck Gábor Medgyessy tanácsadói körének is tagja. 2003 decemberében ő maga azt mondta erről a Népszabadságnak:

hivatalosan nincs ilyen testület, időnként megkérdeznek, hogy mit gondolok egy-egy kérdésről”.

Azonban a lista még itt sem ért véget. 2004-ben a DBR Metró Projekt Igazgatóság további fél évre szerződött a 4-es metró kommunikációs munkáinak elvégzésére Bruck cégével. Év végén pedig az is kiderült, hogy a Marketing Centrum Kft. a kormányzati tervek és döntések társadalmi fogadtatásának vizsgálatát 42 millió forintos keretösszegű szerződéssel végezte. 

Fővárosi közpénzszivattyúk

A városvezetés kormányzati kivéreztetést emleget, mégis százmilliók vándorolnak ki Budapestről, és egyesek tetemes összegeket tehettek zsebre.

Gyurcsány körül is feltűnt

A kampánytanácsadó mindeközben Gyurcsány Ferenc környezetében is felbukkant. „Részt vettem a vitastratégia kidolgozásában. Gondolom, nem hangzik túl szerényen, de egyszerűen zseniális volt. A miniszterelnökkel ezt alaposan átbeszéltük, értette, elfogadta, és tetszett neki a terv” – írta a 168 Óra a 2006-os miniszterelnök-jelölti vita kapcsán Bruckot idézve. Végül ezt a stratégiát Gyurcsány elvetette – írta később ugyancsak a 168 óra.

Bruck hónapokkal később már az őszödi beszédet magyarázta a Magyar Hírlapban,: „a felvétel előkerülésével unikális lehetőség előtt áll az ország. Gyurcsány Ferenc győztesen kerülhet ki a helyzetből, ha olyan értelmezési keretet tud létrehozni, amelyben világossá teszi: a sok-sok éve, egészen a rendszerváltás óta tartó hazudozással most szakítani lehet”.

Dobrev Klárával is sokat „beszélgetett” az előválasztás idején

Ez időtájra tehető, hogy véget ért számára a balliberális sikerkorszaka is, ennek ellenére ellenzékben, az SZDSZ megszűnésével is befolyásos maradt a baloldalon. A Magyar Nemzet szerint talán az sem volt véletlen, hogy 2012 novemberében Bajnai Gordon – részben az Egyesült Államokból finanszírozott – Együtt 2014 mozgalma Bruck kávézójában, a Mozsár Café & Bar falai közt indította el csatlakozási akcióját. A balliberális politológus aztán az Együtt kudarcával egyre inkább a volt kormányfő környezetében talált politikai otthonra.

Bruck 2021 júniusában a Magyar Narancsnak arról beszélt, hogy szerinte Karácsony, Jakab Péter és Gyurcsány felesége is meg tudja verni a Fideszt. Majd azt is mondta, utalva a közelgő előválasztásra, hogy hetente beszélget Dobrevvel. 

„Élete legnagyobb feladata előtt áll, és hátha tud valamit használni abból, amit mondok. Úgy olvassanak, hogy nem vagyok teljesen független elemző” – fogalmazott

 Bruck Gábor ekkor hozzátette, hogy „Gyurcsány egy political animal, aki szerintem ma már többet hoz, mint visz”. Ez a kijelentése pedig úgy látszik, 2025 tavaszára érett csak be.

Nyitókép: Képernyőfotó

