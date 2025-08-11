Mindegy, milyen áron, de „eltakarítaná” Orbán Viktort a helyéről – újabb Magyar Péter-szimpatizáns jelent meg a színen (VIDEÓ)

Bruck Gábor pszichológus, kampányszakértő volt nemrég a KlikkTV Mélyvíz című műsorának volt a vendége. A pszichológus Németh Péter műsorvezetőnek több erős kijelentést is tett. Többek között elhangzott, hogy

a »number one« feladat Orbán Viktor elmozdítása. Nekem mindegy, hogy Magyar Péter vagy egy krokodil teszi”

Majd Bruck azzal folytatta, hogy szerinte „Orbán Viktor már csak a múlt”, ezzel szemben véleménye szerint Magyar Péternek van esélye, ezért „most tapsol neki és szereti”. Ugyanakkor, „ha kormányra kerül, akkor következik a második felvonás, azt viszont, hogy mit várunk el az új kormánytól, most kell tudnunk” – jegyezte meg a szakértő.

Üzent az értelmiségnek is

Valamivel később Bruck Gábor azt is kijelentette, hogy

az, hogy Orbán itt van a nyakunkon, ezért mi vagyunk a felelősek,

nem egy ember felelős egy diktatúráért”. Itt megszólította a magyar értelmiséget is, akik kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy, nem tudja „képesek lesznek-e belerúgni asztalba”, és azt mondani, „valamit csinálnunk kell vagy meghaltunk”.

A kampányszakértő a műsorban üzent Magyar Péternek is. Elhangzott, hogy a Tisza-vezérnek nem kell foglalkoznia a Digitális Polgári Körökkel, nem kell a Fidesz ezen új kezdeményezésére választ adnia, mert az ellenzéki párt és holdudvara – melybe ezek szerint immár a pszichológus is beletartozik – már „más fázisban” jár. „Neki progresszívnek kell lenni, víziót kell adni, azt a reményt, hogy lehet egy másik Magyarország” – húzta alá Bruck Gábor.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó