Döbbenetes módon szedték szét a liberálisok Orbán Viktort korszakalkotó lépései miatt

A Mandiner most visszautazott több mint 10 évet az időben, és a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük, miket írtak és nyilatkoztak a baloldali és liberális vezetők a 2015-ös migrációs válság idején a kormányfőről, és Magyarországról. Mivel olyan mennyiségű nyilatkozat és elemzés jelent meg azokban a hónapokban, amit nem lehet egyetlen cikkbe tömöríteni, így most csak a főbb csomópontokat mutatjuk be.

Mészárlás Párizsban

2015. január 7-én fegyveresek támadtak a francia Charlie Hebdo szatirikus magazin párizsi szerkesztőségére, a muzulmán szélsőségesek 12 emberrel végeztek. Orbán Viktor két nappal később már arról beszélt, jelen formájában rossznak tartja az európai bevándorláspolitikát, de – hangsúlyozta – „nem ízléses dolog ma az ész hangján beszélni, amikor még a lélek van megrendülve”. Január 11-én pedig többek között ezt nyilatkozta a kormányfő Párizsban: a bevándorlásról és az azzal összefüggő kulturális kérdésekről az eddigieknél sokkal nyíltabban, őszintébben, teljes egyenességgel kell beszélni. Azt is kijelentette, hogy abban reménykedik, a mostani események higgadt, nyugodt elemzése abba az irányba viszi majd el az európai vezetőket és Brüsszelt is, hogy egy szigorú, a bevándorlást korlátozni akaró politika nyerjen polgárjogot Európában.