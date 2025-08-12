Orbán Viktor megnevezte Európa legfontosabb feladatát

Orbán Viktor kedd reggeli Harcosok Klubbjában tett Facebook bejegyzésében részletezte, mik az előzetes elvárásai és gondolatai Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójával kapcsolatban.

Magyarország miniszterelnöke elmondta, hogy amikor egy éve ő tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, akkor az ukrán elnök azt hitte, az idő az ő oldalán van. Ez pusztító és rengeteg ember életét követelő tévedés volt. Orbán Viktor megjegyezte, a csatatéren nincs megoldás, tárgyalás kell, ehhez pedig Trump kell.

Trump és Putyin tárgyalása elhozhatja a békét, a világgazdaság újraéledését, a szankciók eltörlését. Ez a magyar érdek. Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború el sem kezdődött volna

– írta Facebook-on hazánk miniszterelnöke.

Orbán Viktor kiemelte, hogy amikor a békemisszió során találkozott Putyinnal, akkor Brüsszel aktívan kritizálta őt és hazánkat. „Most, hogy Trump találkozik vele, pislognak, mint hal a szatyorban.”

A miniszterelnök szerint Európának feladata maradt: támogatni Donald Trumpot.