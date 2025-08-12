Ft
08. 12.
kedd
gazdaság Bloomberg Magyarország Fidesz forint Orbán Viktor

Elhúzta a mézesmadzagot a Bloomberg: az igazságot csak az apró betűs részben sikerült leírni

2025. augusztus 12. 10:04

A Bloomberg belengette: kormányváltással erősödhet a forint – közben már most is rekordközelben.

2025. augusztus 12. 10:04
null

A Barclays Plc szerint a forint akár 5,5%-ot is erősödhet, amennyiben a jövő évi választáson Magyarország ellenzéke legyőzi Orbán Viktor miniszterelnök Fidesz pártját – írta meg a Bloomberg. A neves lap leszögezte, 

a Tisza jelöltje, Magyar Péter győzelme a valuta erősödését segítené elő azzal, hogy hozzáférhetővé tenné Magyarország számára az Európai Unió által jelenleg nagyrészt befagyasztott támogatásokat.”

Az kimaradt, hogy szerencsére már kapunk uniós forrásokat, nem is keveset.

A Barclays elemzésére hivatkozva arról írnak, hogy „az Orbán-féle euroszkeptikus kormányzat végét a forint és a magyar államkötvények számára is kedvező háttérként értékelnék a befektetők, hasonlóan a 2023-as lengyel parlamenti választások utáni piaci reakcióhoz”.

A cikk végén, az apróbetűs részben viszont sikerült leírnia a gazdasági lapnak az igazságot is:

„a forint már az idén is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 11 hónapos csúcsot ért el.”

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

oberennsinnen49
2025. augusztus 12. 10:21
Hogy abban a bizonyos apróbetűs részben mi volt, azt sajnos nem találtam, de gondolom más sem.
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 12. 10:17
Hamis ábránd, jóslat az ellenzék győzelme nálunk! A libbcsikommcsik szokásos hamisítása! A közvéleménykutatókkal együtt! Az újabb kettőharmad megmarad! Bivalyerősek a Fidesz-Kdnp koalíciós pártok .
states-2
2025. augusztus 12. 10:10
Szegény Boomberg, sikerült hülyét csinálni magából, annyira igyekeznek tolni a pszichopatát, hogy közben hasra esnek.
Galerida
2025. augusztus 12. 10:09
Még az is elképzelhető, hogy Trump kikéri Orbán véleményét az EU jelenlegi vezetéséről is.....
