Elhúzta a mézesmadzagot a Bloomberg: az igazságot csak az apró betűs részben sikerült leírni

Uniós források: íme a részletek, pontosan ennyi pénz jött eddig a nekünk járó alapokból
Nem igaz, hogy ne jönnének források.
A Bloomberg belengette: kormányváltással erősödhet a forint – közben már most is rekordközelben.
A Barclays Plc szerint a forint akár 5,5%-ot is erősödhet, amennyiben a jövő évi választáson Magyarország ellenzéke legyőzi Orbán Viktor miniszterelnök Fidesz pártját – írta meg a Bloomberg. A neves lap leszögezte,
a Tisza jelöltje, Magyar Péter győzelme a valuta erősödését segítené elő azzal, hogy hozzáférhetővé tenné Magyarország számára az Európai Unió által jelenleg nagyrészt befagyasztott támogatásokat.”
Az kimaradt, hogy szerencsére már kapunk uniós forrásokat, nem is keveset.
A Barclays elemzésére hivatkozva arról írnak, hogy „az Orbán-féle euroszkeptikus kormányzat végét a forint és a magyar államkötvények számára is kedvező háttérként értékelnék a befektetők, hasonlóan a 2023-as lengyel parlamenti választások utáni piaci reakcióhoz”.
A cikk végén, az apróbetűs részben viszont sikerült leírnia a gazdasági lapnak az igazságot is:
„a forint már az idén is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 11 hónapos csúcsot ért el.”
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP