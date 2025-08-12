Elhúzta a mézesmadzagot a Bloomberg: az igazságot csak az apró betűs részben sikerült leírni

A Barclays elemzésére hivatkozva arról írnak, hogy „az Orbán-féle euroszkeptikus kormányzat végét a forint és a magyar államkötvények számára is kedvező háttérként értékelnék a befektetők, hasonlóan a 2023-as lengyel parlamenti választások utáni piaci reakcióhoz”.

A cikk végén, az apróbetűs részben viszont sikerült leírnia a gazdasági lapnak az igazságot is:

„a forint már az idén is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 11 hónapos csúcsot ért el.”

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP