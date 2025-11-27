Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője figyelmeztette a nyugati vezetőket, hogy ne engedjenek a vitáknak, amelyek az ukrán hadsereg létszámának korlátozását céloznák – számolt be a Jevropejszka Pravda.

A diplomata szerint az ilyen javaslatok „csapdát” rejtenek, amelyet Oroszország állított, miközben a valódi fenyegetést Moszkva fegyverkezése jelenti.