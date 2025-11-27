Ft
békejavaslat Putyin Oroszország hadsereg Kaja Kallas Európai Unió

Brüsszel szószólója minden erejével a békejavaslat tönkretételén dolgozik: Putyin így bármelyik pillanatban nekieshet az EU-nak

2025. november 27. 11:30

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi képviselője élesen bírálta azokat a békejavaslatokat, amelyek Ukrajna katonai létszámának korlátozását céloznák.

2025. november 27. 11:30
null

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője figyelmeztette a nyugati vezetőket, hogy ne engedjenek a vitáknak, amelyek az ukrán hadsereg létszámának korlátozását céloznák – számolt be a Jevropejszka Pravda.

A diplomata szerint az ilyen javaslatok „csapdát” rejtenek, amelyet Oroszország állított, miközben a valódi fenyegetést Moszkva fegyverkezése jelenti.

Az Euractivnak adott interjújában Kallas élesen kritizálta azokat a békejavaslatokat, amelyek egyoldalú engedményeket várnának el Kijevtől.

Hangsúlyozta: az EU stratégiája nem az alkudozásra, hanem az agresszor gyengítésére épül. 

Ha meg akarjuk állítani a háború folytatódását, Oroszország hadseregét és katonai költségvetését kell korlátoznunk”

– mondta, kiemelve, hogy a Kreml katonai kiadásainak robbanásszerű növekedése mindenkit fenyeget.

A főképviselő nyilatkozata közvetlenül a Donald Trump környezetéből kiszivárgott, 28 pontos béketerv nyomán született, amelynek korai változata állítólag 600 ezer főben maximalizálta volna az Ukrán Fegyveres Erők létszámát. Kallas szerint azonban minden országnak szuverén joga eldönteni, mekkora hadsereget tart fenn.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

