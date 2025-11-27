Brüsszel szószólója minden erejével a békejavaslat tönkretételén dolgozik: Putyin így bármelyik pillanatban nekieshet az EU-nak

Ha meg akarjuk állítani a háború folytatódását, Oroszország hadseregét és katonai költségvetését kell korlátoznunk”
– mondta, kiemelve, hogy a Kreml katonai kiadásainak robbanásszerű növekedése mindenkit fenyeget.
A főképviselő nyilatkozata közvetlenül a Donald Trump környezetéből kiszivárgott, 28 pontos béketerv nyomán született, amelynek korai változata állítólag 600 ezer főben maximalizálta volna az Ukrán Fegyveres Erők létszámát. Kallas szerint azonban minden országnak szuverén joga eldönteni, mekkora hadsereget tart fenn.