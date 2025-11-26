Ezt nagyon nem kellett volna: a brüsszeli főképviselő csúcsra járatta háborús uszítást, minden erejével nekiment a béketörekvéseknek

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője olyan felelőtlen kijelentést tett Brüsszelben, ami a béketörekvésekkel ellentétes üzenetet hordoz. Kaja Kallas szerint ugyanis „az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll, teljes mértékben téves, ha ugyanis Oroszország katonailag le tudná győzni Ukrajnát, már megtette volna”.

A főképviselő érvelése ráadásul figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Oroszország számára közel sem kiemelt cél a minél hamarabb győzelem. Kallas azt is kifelejtette a számításból, hogy míg Ukrajnának erősen kimerülőben van a harcképes emberállománya – nem véletlenül folyamodnak a kényszersorozásokhoz –, addig Oroszországnak nincs, és belátható időn belül nem is lesz ilyen problémája.