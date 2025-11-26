Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel béketerv orosz-ukrán háború Kaja Kallas

Ezt nagyon nem kellett volna: a brüsszeli főképviselő csúcsra járatta háborús uszítást, minden erejével nekiment a béketörekvéseknek

2025. november 26. 15:52

Kaja Kallas jobban is megválogathatná a szavait, mikor végre nagy nehezen kezd összeállni a békét megalapozó tervezet.

2025. november 26. 15:52
null

 Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője olyan felelőtlen kijelentést tett Brüsszelben, ami a béketörekvésekkel ellentétes üzenetet hordoz. Kaja Kallas szerint ugyanis „az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll, teljes mértékben téves, ha ugyanis Oroszország katonailag le tudná győzni Ukrajnát, már megtette volna”.

A főképviselő érvelése ráadásul figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Oroszország számára közel sem kiemelt cél a minél hamarabb győzelem. Kallas azt is kifelejtette a számításból, hogy míg Ukrajnának erősen kimerülőben van a harcképes emberállománya – nem véletlenül folyamodnak a kényszersorozásokhoz –, addig Oroszországnak nincs, és belátható időn belül nem is lesz ilyen problémája.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas azt a téves, az eddigi tapasztalatok által többszörösen cáfolt vélekedést is elismételte, hogy az amerikai és az uniós szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahhoz, hogy növeljük a béke esélyeit, fokoznunk kell a nyomást Oroszországra”

– szögezte le a brüsszeli főképviselő.

Kijelentette, hogy Ukrajna és Európa számára, a legjobb eredmény elérésének érdekében a megkezdett úton kell maradni, vagyis fokozni kell az erőfeszítéseket, ami több katonai és pénzügyi támogatást jelent Ukrajnának, valamint olyan további szankciók bevezetését, amelyek – véleménye szerint – megfosztják Oroszországot a harchoz szükséges eszközöktől.

Kallas tehát minden szavával – tudatosan vagy tudattalanul – azt az amerikai-európai béketörekvések elleni álláspontot erősítette, melyet nemrég a Politico is propagált.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. november 26. 19:08
The entire EU is a criminal organization. Ursula and her gang should go to prison along with Kaja Kallas!
Válasz erre
1
0
kiss.istvan770
2025. november 26. 18:52
HP & BL.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. november 26. 18:46
Utcasarki szolgáltató azt hiszi, hogy érdekel valakit is amit összehord. Eredeti szakmájában még karriert is csinálhatna....
Válasz erre
1
0
etz-250
2025. november 26. 18:46
Erről a nyilatkozatról az a vicc jut eszembe, mikor a 10 -ik ről zuhanó ember minden emeletnél bekiabálja, hogy "Most még jó!"
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!