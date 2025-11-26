Óriási a baj hazánk szomszédságában: ide vezetnek Brüsszel szankciói – Magyarország már leküzdötte ezt a problémát (VIDEÓ)
Szijjártó Péter Szerbiába utazik, hogy az energiaválsággal küzdő Szerbiának nyújtott segítségről tárgyaljon.
Kaja Kallas jobban is megválogathatná a szavait, mikor végre nagy nehezen kezd összeállni a békét megalapozó tervezet.
Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője olyan felelőtlen kijelentést tett Brüsszelben, ami a béketörekvésekkel ellentétes üzenetet hordoz. Kaja Kallas szerint ugyanis „az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll, teljes mértékben téves, ha ugyanis Oroszország katonailag le tudná győzni Ukrajnát, már megtette volna”.
A főképviselő érvelése ráadásul figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Oroszország számára közel sem kiemelt cél a minél hamarabb győzelem. Kallas azt is kifelejtette a számításból, hogy míg Ukrajnának erősen kimerülőben van a harcképes emberállománya – nem véletlenül folyamodnak a kényszersorozásokhoz –, addig Oroszországnak nincs, és belátható időn belül nem is lesz ilyen problémája.
Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas azt a téves, az eddigi tapasztalatok által többszörösen cáfolt vélekedést is elismételte, hogy az amerikai és az uniós szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra.
Ahhoz, hogy növeljük a béke esélyeit, fokoznunk kell a nyomást Oroszországra”
– szögezte le a brüsszeli főképviselő.
Kijelentette, hogy Ukrajna és Európa számára, a legjobb eredmény elérésének érdekében a megkezdett úton kell maradni, vagyis fokozni kell az erőfeszítéseket, ami több katonai és pénzügyi támogatást jelent Ukrajnának, valamint olyan további szankciók bevezetését, amelyek – véleménye szerint – megfosztják Oroszországot a harchoz szükséges eszközöktől.
Kallas tehát minden szavával – tudatosan vagy tudattalanul – azt az amerikai-európai béketörekvések elleni álláspontot erősítette, melyet nemrég a Politico is propagált.
Nehéz eldönteni, hogy a Politico az ukrán, vagy az európai közvéleményt, esetleg saját magát akarja megnyugtatni. Ezzel a cikkel valószínűleg egyik sem sikerült.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP