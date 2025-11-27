Ft
11. 27.
csütörtök
Robert Fico Andrej Babis Lavrov Zelenszkij orosz-ukrán háború Szijjártó Péter Orbán Viktor

Végre pontot tett a vita végére Oroszország: szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal

2025. november 27. 06:12

Az ukrán hatóságok újabb határszöktetési kísérletet lepleztek le a magyar határ közelében, miközben Oroszország friss értékelést adott a közép-európai vezetőkről, és diplomáciai feszültséget is okozott Bosznia-Hercegovina döntése Szijjártó repülőgépének ügyében. Ezek voltak a szerda legolvasottabb hírei a Mandineren.

2025. november 27. 06:12
null

Ukrajnában egyre súlyosabb a határhelyzet

Az ukrán hatóságok szerint tovább nő az illegális határátlépések száma, és több esetben is kiderült, hogy a szöktetéseket szervezetten, jelentős összegekért intézik. 

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat közölte, hogy banki pénzszállítók 16 500 dollárért próbáltak egy katonakorú férfit átjuttatni Magyarországra, a határszakasz pedig egyre nagyobb nyomás alatt áll. 

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a magyar és szlovák határ környékén különösen megszaporodtak a próbálkozások, ami tovább nehezíti Zelenszkij helyzetét a háború idején.

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Zelenszkij támogatásának feltételei egyre inkább előtérbe kerülnek

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter friss interjújában Orbán Viktor magyar, Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh vezetőket pragmatikusnak nevezte, akik szerinte „nem támogatják feltétel nélkül Ukrajnát”

Lavrov úgy fogalmazott, hogy ők saját állampolgáraik érdekeit helyezik előtérbe, elutasítva, hogy polgáraikat áldozatvállalásra ösztönözzék Kijev érdekében.

Hangsúlyozta, hogy a felsorolt politikusok nem oroszbarátok, hanem saját országaik érdekeit képviselik, ami Zelenszkij diplomáciai mozgásterét tovább szűkítheti.

Diplomáciai feszültség: magyar gépet nem engedtek leszállni

Bosznia-Hercegovinában pattanásig feszült a helyzet, miután Zukan Helez védelmi miniszter megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását, amely Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállította Banja Lukába. 

A döntést Helez azzal indokolta, hogy Magyarország nem adott világos magyarázatot Szijjártó katonai gépes érkezésére. 

Indoklásában az is szerepelt, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják Milorad Dodikot az ország szuverenitását aláásó tevékenységében, ami újabb diplomáciai ütközést okozott a térségben.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

