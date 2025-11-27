Végre pontot tett a vita végére Oroszország: szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal

Ukrajnában egyre súlyosabb a határhelyzet

Az ukrán hatóságok szerint tovább nő az illegális határátlépések száma, és több esetben is kiderült, hogy a szöktetéseket szervezetten, jelentős összegekért intézik.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat közölte, hogy banki pénzszállítók 16 500 dollárért próbáltak egy katonakorú férfit átjuttatni Magyarországra, a határszakasz pedig egyre nagyobb nyomás alatt áll.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a magyar és szlovák határ környékén különösen megszaporodtak a próbálkozások, ami tovább nehezíti Zelenszkij helyzetét a háború idején.