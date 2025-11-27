Durva: bő kétezermilliárddal tőkésítette fel saját startupját Bezos 

Titokzatos részletek

De mi is az a Project Prometheus, amely már közel 100 alkalmazottat foglalkoztat, és olyan cégektől csábított át szakembereket, mint az OpenAI, a DeepMind vagy a Meta? Jó lenne pontosan tudni, ám a startup még mindig rejtélyes: Bezos egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy a vállalat hol fog működni, és milyen technológia alapján.

Ami azonban tudható, hogy a „fizikai gazdaság” számára fejleszt MI-megoldásokat, különösen az olyan területeken, mint a számítástechnika, az autóipar és az űrkutatás. Ez utóbbi különösen izgalmas lehet, hiszen Bezos már évek óta szorgosan fejleszti saját űripari vállalatát, a Blue Origint.

Kérdéses a fenntarthatóság

Bezos és Bajaj egy rendkívül zsúfolt MI-vállalati piacra lépnek be, ahol akár dollártíz- és -százmilliárdokat öntenek a befektetők az olyan versenytársakba, mint az OpenAI, vagy további milliárdokat költenek az MI-modellek gyors fejlesztésének támogatására. Ahogy azonban a The New York Times cikke is megjegyezte, egyre több szakértő kezdi megkérdőjelezni az MI-ipar pénzügyi fenntarthatóságát.