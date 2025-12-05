De aki szerint a párhuzamok – Grillo és Macron mozgalmaira gondolva – nem állnák meg a helyüket, az úgy gondolom, téved, tekintve, hogy annak a magyarországi mozgalomnak, melynek lényege a Fidesz leváltása és az ország állapota miatt érzett általános elégedetlenség, Magyar Péter csupán az élére állt. Miként az Öt Csillag mozgalom és Macron pártja is évek alatt jutott el odáig, hogy a parlament meghatározó tagja legyen Olaszországban, illetve a Franciaországban, úgy tűnik, Orbán Viktor egységes ellenzéke is most érte el a legmagasabb szintű vagy legütőképesebb politikai kifejeződését. Ezt minimum a Tisza Párt tavalyi európai parlamenti választáson elért szavazatainak száma igazolja, egymillió háromszázezer szavazó ugyanis nem lehet pusztán fintorgó, jóemberkedő, ballibsi értelmiségi. Hogy azonban az Öt Csillag folyamatos koalíciós kényszerrel és kormányalakítási problémákkal küszködött, míg Macron kompromisszumos, népfrontos mozgalma a kormányalakítási nehézségek mellett lényegében legitimitási gondokkal is küzd, bőven szolgáltathat muníciót és analógiát egy Tisza Párt elleni érvelésben. Főleg úgy, hogy Macron legutóbbi megválasztása is kifejezetten egy bizonyos jelölt (Marine Le Pen) elleni akarat egyfajta koalíciós kifejeződéseként jött létre, és vezetett egyébként lényegében konstans kormányválsághoz Franciaországban.

Mindennek kapcsán úgy tűnik, mintha arról lenne szó, hogy mind a politikai gyakorlat, mind a választói akarat is a hagyományos, egymástól világnézetében jól elkülöníthető mozgalmakat, pártokat, struktúrákat követelné meg és kérné számon a politikán. Mindez valóban a Tisza Párt startup-szerűségét támasztja alá, mely az említett kritériumoknak alig – vagy csak részben – képes megfelelni. Ám, hogy a startupból, jelen esetben egy politikai startupból nem válik-e valódi értéket, terméket, mondanivalót közvetítő egységgé, azt nehéz előre megjósolni. Mint ahogy az sem lehet érv egy épp feltörekvő politikai mozgalom ellen, hogy előbb vagy utóbb meg fog bukni. Aki emiatt aggodalmaskodik, annak nem való a demokrácia.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP