Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mozgalom Tisza Párt világnézet kampány startup Magyar Péter választás

Civil a pályán: a Tisza Párt nevű politikai startup a demokrácia megtestesülése?

2025. december 05. 09:21

Hogy a startupból, jelen esetben egy politikai startupból nem válik-e valódi értéket, terméket, mondanivalót közvetítő egységgé, azt nehéz előre megjósolni.

2025. december 05. 09:21
null
Makai Máté
Makai Máté
ÖT

„És ne feledjük el azt sem, hogy civil jelöltek tömeges hadrendbe állítása és egy civil párt startupolása nem újdonság a politikában.

Túl azon, hogy politikai rendszerek elindítása (például az Egyesült Államok alapítása), illetve rendszerváltások (amilyenek Közép- és Kelet-Európában zajlottak 1989-90-ben) idején szükségszerűen nagyszámú politikaszűz civil vált politikai szereplővé, számos hasonló példát hozhatunk az elmúlt évek európai politikájából is. Az olasz Giuseppe Grillo és Gianroberto Casaleggio fémjelezte Movimento 5 Stelle párt Grillo korábbi években folytatott mozgalmi tevékenységéből nőtte ki magát, és egy online jelöltválasztási rendszeren keresztül toborozta jelöltjei nagy részét. Emmanuel Macron pártja, a Renaissance alapját pedig a La République En Marche! mozgalom képezte, amely jórészt civil, az üzleti életből, a jogalkotásból, az akadémikusi vagy az orvosi pályáról érkező jelöltekkel dolgozott, majd alapított később kormányt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

De aki szerint a párhuzamok – Grillo és Macron mozgalmaira gondolva – nem állnák meg a helyüket, az úgy gondolom, téved, tekintve, hogy annak a magyarországi mozgalomnak, melynek lényege a Fidesz leváltása és az ország állapota miatt érzett általános elégedetlenség, Magyar Péter csupán az élére állt. Miként az Öt Csillag mozgalom és Macron pártja is évek alatt jutott el odáig, hogy a parlament meghatározó tagja legyen Olaszországban, illetve a Franciaországban, úgy tűnik, Orbán Viktor egységes ellenzéke is most érte el a legmagasabb szintű vagy legütőképesebb politikai kifejeződését. Ezt minimum a Tisza Párt tavalyi európai parlamenti választáson elért szavazatainak száma igazolja, egymillió háromszázezer szavazó ugyanis nem lehet pusztán fintorgó, jóemberkedő, ballibsi értelmiségi. Hogy azonban az Öt Csillag folyamatos koalíciós kényszerrel és kormányalakítási problémákkal küszködött, míg Macron kompromisszumos, népfrontos mozgalma a kormányalakítási nehézségek mellett lényegében legitimitási gondokkal is küzd, bőven szolgáltathat muníciót és analógiát egy Tisza Párt elleni érvelésben. Főleg úgy, hogy Macron legutóbbi megválasztása is kifejezetten egy bizonyos jelölt (Marine Le Pen) elleni akarat egyfajta koalíciós kifejeződéseként jött létre, és vezetett egyébként lényegében konstans kormányválsághoz Franciaországban.

Mindennek kapcsán úgy tűnik, mintha arról lenne szó, hogy mind a politikai gyakorlat, mind a választói akarat is a hagyományos, egymástól világnézetében jól elkülöníthető mozgalmakat, pártokat, struktúrákat követelné meg és kérné számon a politikán. Mindez valóban a Tisza Párt startup-szerűségét támasztja alá, mely az említett kritériumoknak alig – vagy csak részben – képes megfelelni. Ám, hogy a startupból, jelen esetben egy politikai startupból nem válik-e valódi értéket, terméket, mondanivalót közvetítő egységgé, azt nehéz előre megjósolni. Mint ahogy az sem lehet érv egy épp feltörekvő politikai mozgalom ellen, hogy előbb vagy utóbb meg fog bukni. Aki emiatt aggodalmaskodik, annak nem való a demokrácia.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. december 05. 09:54
Lehet várni a valódi értékeket Magyartól, párat már be is mutatott. Felesége lehallgatása, telefon lopás, majd a Dunába hajítás, lenéző, csúf nyelvezet használata, hazugságok tömkelege, bennfentes tőzsdei kereskedés, ilyesmik. Mindez elképzelhető, hogy valamilyen értékké válna? Na, ne vicceljünk, Ötöskék!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 05. 09:44
A tiszaszar jellemzően olyanokat indít aki eddig sehol sem bizonyítottak. Nem kellettek egyik oldal csapatába sem mert a képességeik nem voltak erre megfelelőek. Még a második vonalban sem tartózkodtak soha.
Válasz erre
2
0
kbs-real
2025. december 05. 09:39
"egymillió háromszázezer szavazó ugyanis nem lehet pusztán fintorgó, jóemberkedő, ballibsi értelmiségi. " Tényleg nem. Az csak a mag és a hangadó. A tömeget az ennek a magnak megfelelni akarók (pl. vidéki tanítónők), a munkásőrözvegyek, a jobbikárva nájlonnácik adják.
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2025. december 05. 09:27
Ne tegyünk már úgy, mintha ez egy spontán, a magyar demokratikus közélet kitermelte valami lenne. A tavalyi EP-beli jelenet után ez teljesen felesleges.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!