Fordult a kocka, kipukkadt a lufi: visszafelé sült el Magyar Péter országjárása, tovább nőtt a Fidesz előnye

Nyár óta lejtmenetben van a Tisza Párt, a kormánypártok ezzel szemben stabilizálták támogatottságukat, tovább nőt a Fidesz előnye – derült ki a Real-PR 93. december elején végzett közvélemény-kutatásából.

Az elmúlt napokban publikált közvélemény-kutatásokból az derült ki, hogy Magyar Péter pártja 40 százaléknál plafonba ütközött: nem tudta tovább növelni támogatottságát. A Fidesznek ezzel szemben sikerült újabb hajrát indítania a tavaszi választások előtt. Ezt erősítik meg a Real-PR 93 eredményei is: a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető helyét a pártok versenyében (49 százalék), míg a Tisza támogatottsága folyamatosan csökken (a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt).