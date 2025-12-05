Fordult a kocka, kipukkadt a lufi: visszafelé sült el Magyar Péter országjárása, tovább nőtt a Fidesz előnye

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
A közvélemény-kutatók is kezdenek felhagyni Magyar Péter behozhatatlan előnyének illúziójával.
Vége a Tisza Párt szárnyalásának. A legfrissebb számok szerint Magyar Péterék 40 százaléknál falba ütköztek, sőt, vidéken már zuhan a népszerűségük. Eközben a kormánypártok stabilan őrzik a vezetést – a kutatásból az is kiderül, ki profitálhatott a Tisza mélyrepüléséből.
Nyár óta lejtmenetben van a Tisza Párt, a kormánypártok ezzel szemben stabilizálták támogatottságukat, tovább nőt a Fidesz előnye – derült ki a Real-PR 93. december elején végzett közvélemény-kutatásából.
Az elmúlt napokban publikált közvélemény-kutatásokból az derült ki, hogy Magyar Péter pártja 40 százaléknál plafonba ütközött: nem tudta tovább növelni támogatottságát. A Fidesznek ezzel szemben sikerült újabb hajrát indítania a tavaszi választások előtt. Ezt erősítik meg a Real-PR 93 eredményei is: a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető helyét a pártok versenyében (49 százalék), míg a Tisza támogatottsága folyamatosan csökken (a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt).
A felmérés szerint
ebből a visszaesésből a Mi Hazánk Mozgalom tudott profitálni, amely a júliusban mért 3 százalékról 7 százalékra növelte támogatottságát.
A parlamenti helyekért még versenyben lévő pártok közül sem az MKKP, sem a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemi növekedést felmutatni, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna be az Országgyűlésbe.
A közvélemény-kutató vidéki és fővárosi bontásban is megvizsgálta a pártok helyzetét. Ebben a viszonylatban nem történt jelentős változás: vidéken a Fidesz (51 százalék), míg a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) a népszerűbb. Fordított arány figyelhető meg a másik oldalon: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken pedig a Tisza 36 százalékon áll.
A felmérésről készült beszámoló megjegyzi:
Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el; ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.
