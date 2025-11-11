Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paradigms of Intelligence intelligencia Böszörményi-Nagy Gergely okoseszköz technológia

A számítás misztériuma – Izgalmas könyv jelent meg a (mesterséges) intelligenciáról

2025. november 11. 23:03

Mi van, ha az élet, az intelli­gencia és a technológia fogalmai valójában ugyanazt jelentik? Ha a természetes és a mesterséges intelligenciák működése mind ugyanazokon a matematikai törvényeken nyugszik – ha a világ központi képessége a számítás?

2025. november 11. 23:03
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely

A Mexikóvárosban nevelkedett, spanyol–amerikai Blaise Agüera y Arcas neve aligha ismerős bárkinek. Pedig ő vezeti a Google talán legfontosabb – de mindenképpen legperspektivikusabb – tudományos műhelyét: a Paradigms of Intelligence a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt lehetséges hatásaival foglalkozik. Arcas most megjelent kötete akár iskola­teremtő is lehet: ő mindenki mással ellentétben nem a földön már ismert intelligenciák – mindenekelőtt az emberi értelem – alapján elemzi a mesterséges intelligencia képességeit, hanem fordítva, az MI napjainkban megismert tulajdonságai alapján von le következtetéseket az intelligencia általános természetéről.

Fotó: Brain Bar

Érdekesség, hogy a könyv előszavát a tíz esztendővel ezelőtt megrendezett első Brain Bar jövőfesztivál előadója, Benjamin Bratton kaliforniai futurológus jegyzi. A kötet intellektuális erejét jelzi, hogy már itt szembesülünk az első újszerű és mélyen elgondolkodtató teóriával – mi van, ha az „élet”, az „intelligencia” és a „technológia” fogalmai valójában ugyanazt az általános folyamatot jelölik? „Ahogy az élet egyfajta gyárként is felfogható, amelynek célja, hogy még több életet állítson elő, a technológia mint gyár küldetése pedig a még több technológia előállítása, a mai élet olyan új technológiákat teremt, amelyek új életet hoznak létre, amelyek aztán újabb technológiákat eredményeznek. Ez az egész talán egyetlen hatalmas gyár, amelynek középpontjában a számítási tevékenység áll.”

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!