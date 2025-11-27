Ft
Kreml (Moszkva) Magyarország Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Dmitrij Peszkov sajtóhír

Végre megszólalt a Kreml: ezt lehet tudni Orbán és Putyin moszkvai találkozójáról

2025. november 27. 09:45

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a magyar sajtóhírekre reagálva leszögezte, hogy hivatalos bejelentés csak konkrétumok esetén várható.

2025. november 27. 09:45
null

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a Kreml tájékoztatni fog a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetleges moszkvai találkozójáról – írja az RT.

Peszkovtól a magyar sajtóhírek után kértek reakciót az orosz újságírók, de a szóvivő hangsúlyozta, hivatalos bejelentés csak konkrétumok esetén várható.

Az Index úgy tudja, Orbán Viktor pénteken utazhat Moszkvába. A találkozóval kapcsolatban a lap megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amely azt írta: „A kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon adnak tájékoztatást a nyilvánosságnak."

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Vyacheslav Oseledko

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

2025. november 27. 11:53
Szánalmasak a 90 előtt Moszkvának tapsoló, most meg Brüsszel seggét nyaló elvtársak, mp szavazói - boldog vagyok...gyozo., belbuda és társaik - , a magyar ugar....
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 27. 11:50
Szegény Röffencs, még várja a parancsot a gazdájától. Putyin odaböfögött annyit, hogy "majd lesz egy találkozó" és Orbánnak már egyből bizseregni kezdett a gatyája. A valóság persze ennél jóval szórakoztatóbb: nem tárgyalni megy, hanem eligazítást kapni a gazdájától. Oroszország alázatos szolgája jelentkezik. Ízlelgessétek, birkák. Trump és Putyin "békecsúcsán" is pofára esett a dagi. Vitya az a fajta fasz aki a menő srácoknak ad cigit és azt hiszi ha mellettük szívja közéjük is tartozik. Azt hitte megint odaül a nagyok asztalához és mondja majd béke béke ada dada dda ad ada. A Nato és az EU vezetők kinevetik, aztán kiküldik kávézni.
szantofer
2025. november 27. 11:44
"Az Index úgy tudja, Orbán Viktor pénteken utazhat Moszkvába." Melyik pénteken? Kérdezem ezt csütörtök délben, mert eddig semmi konkrétum.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 27. 11:25
Lábhoz, kutyuskám.
