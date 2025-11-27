Végre megszólalt a Kreml: ezt lehet tudni Orbán és Putyin moszkvai találkozójáról

Folytatódhat a békemisszió: Moszkva lehet Orbán Viktor következő állomása – Putyinnal tárgyalhat a miniszterelnök
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2022 óta három alkalommal találkozott.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a magyar sajtóhírekre reagálva leszögezte, hogy hivatalos bejelentés csak konkrétumok esetén várható.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a Kreml tájékoztatni fog a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetleges moszkvai találkozójáról – írja az RT.
Peszkovtól a magyar sajtóhírek után kértek reakciót az orosz újságírók, de a szóvivő hangsúlyozta, hivatalos bejelentés csak konkrétumok esetén várható.
Az Index úgy tudja, Orbán Viktor pénteken utazhat Moszkvába. A találkozóval kapcsolatban a lap megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amely azt írta: „A kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon adnak tájékoztatást a nyilvánosságnak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2022 óta három alkalommal találkozott.
Nyitókép: AFP/Vyacheslav Oseledko
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.