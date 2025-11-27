Végre megszólalt a Kreml: ezt lehet tudni Orbán és Putyin moszkvai találkozójáról

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a Kreml tájékoztatni fog a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetleges moszkvai találkozójáról – írja az RT.

Peszkovtól a magyar sajtóhírek után kértek reakciót az orosz újságírók, de a szóvivő hangsúlyozta, hivatalos bejelentés csak konkrétumok esetén várható.

Az Index úgy tudja, Orbán Viktor pénteken utazhat Moszkvába. A találkozóval kapcsolatban a lap megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amely azt írta: „A kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon adnak tájékoztatást a nyilvánosságnak.”