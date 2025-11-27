Ft
11. 27.
csütörtök
Európa autógyár Magyarország Great Wall Motor Spanyolország

Magyarországé lehet az év legnagyobb bejelentése – már csak egyetlen ellenfele maradt

2025. november 27. 10:40

Magyarország vagy Spanyolország szerezheti meg a GWM beruházását, amellyel Európa egyik legnagyobb autógyára épülhet meg.

2025. november 27. 10:40
null

A kínai Great Wall Motor az egyik legnagyobb európai autógyár felépítését tervezi, a lehetséges helyszínek között Magyarország és Spanyolország is szerepel – írja a The Telegraph.

Parker Shi, a vállalat nemzetközi elnöke szerint

céljuk 2030-ra évi egymillió autó exportja világszerte, ebből 300 ezret Európában gyártanának.

A döntést az EU által bevezetett kínai elektromosautó-importvámok gyorsítják, mivel a helyi termeléssel elkerülhetők lennének ezek a terhek. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

gyozoporgorugasa
2025. november 27. 11:25
Magyarországé lehet az év legnagyobb bejelentése – már csak egyetlen ellenfele maradt"" 😁😁🤣🤣🤦‍♂️ Olvasta valamelyik balfasz a cikket vagy csak ideokádnak?😁😁🤣👍
csulak
2025. november 27. 11:20
Remelem Magyarorszag lesz a nyertes
polárüveg
2025. november 27. 11:03
A GWM számára a döntési paraméterei közé ajánlani lehet - a spanyol kormány jogszabályellenesen hatóságilag megakadályozta a Talgo spanyol cég magyar megvásárlását - ilyet magyar kormány soha se tenne, - a hollandiai államosítást egy kínai vállalatnál, ami elképzelhetetlen Magyarországon, - a magyarok a keleti gyökereik miatt szemléletben, gondolkodásban a nyugati népek közül a legközelebb állnak a kínaihoz, beleértve a win-win helyzetre törekvés, - Magyarország sose volt gyarmattartó, ezért nincs benne ilyen mentalitás, beleértve az önteltség gyarmati viselkedést is.
bondavary
•••
2025. november 27. 10:55 Szerkesztve
Már a spanyolok is a kínaiak kiszolgálói lettek? Mit szól ehhez Ursula?
