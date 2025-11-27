Magyarországé lehet az év legnagyobb bejelentése – már csak egyetlen ellenfele maradt

Mindent felforgathat az Európa által irigyelt magyarországi beruházás
Olcsó, alacsony a működési költsége, kicsi és elektromos.
Magyarország vagy Spanyolország szerezheti meg a GWM beruházását, amellyel Európa egyik legnagyobb autógyára épülhet meg.
A kínai Great Wall Motor az egyik legnagyobb európai autógyár felépítését tervezi, a lehetséges helyszínek között Magyarország és Spanyolország is szerepel – írja a The Telegraph.
Parker Shi, a vállalat nemzetközi elnöke szerint
céljuk 2030-ra évi egymillió autó exportja világszerte, ebből 300 ezret Európában gyártanának.
A döntést az EU által bevezetett kínai elektromosautó-importvámok gyorsítják, mivel a helyi termeléssel elkerülhetők lennének ezek a terhek.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
