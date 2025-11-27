Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Oroszország kölcsön Kaja Kallas Európai Unió Belgium

Fék nélkül száguld a szakadék felé az Unió: már Belgiumban is lázadnak Von der Leyenék ellen

2025. november 27. 12:58

Kaja Kallas az Európai Unió külügyi főképviselője foggal-körömmel próbálta meggyőzni Belgiumot orosz eszközökből finanszírozott ukrán kölcsön szükségességéről.

2025. november 27. 12:58
null

Az EU és Belgium között feszültségek alakultak ki az Unió által javasolt, befagyasztott orosz eszközökből finanszírozott ukrán kölcsön ügyében – írja az Euractive.

Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas a múlt héten Strasbourgban találkozott az Európai Néppárt képviselőcsoportjával, és erőteljesen védelmébe vette a javaslatot, ami több jelenlévőt is meglepett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Belgiumi képviselők, köztük Wouter Beke ismételten hangsúlyozták, hogy a 140 milliárd eurós ukrán kölcsön jogi és pénzügyi kockázatot jelentene Belgium számára.

Kallas azonban azzal érvelt, hogy Oroszország valószínűleg nem perelne, és példaként Irak 1990-es, Kuvaitnak fizetett jóvátételét hozta fel.

A találkozón több képviselő Kallas hangvételét lekezelőnek és hihetetlennek nevezte, míg mások szerint a diplomata egyszerűen a tényeket ismertette. Kallas kiemelte észt származását is, jelezve, hogy jobban érti Oroszországot, mint a belgiumi képviselők.

A Bizottság még mindig nem talált kompromisszumot a belgiumi aggodalmak enyhítésére, miközben Kallas ma videokonferenciát tart a külügyminiszterekkel, ahol várhatóan a kölcsön is szóba kerül.

Ezt is ajánljuk a témában

Közben az EU Tettrekészek koalíciója újabb támogatást nyújtott Ukrajnának: Ursula von der Leyen a „szilárd és bíztató előrehaladást” méltatta, Volodymyr Zelenszkij pedig jelezte, hogy kész találkozni Donald Trumppal.

Euractiv publicistája, Simon Nixon rámutatott, hogy Belgium aggodalmai valósak: az ország valódi kockázatnak van kitéve az orosz megtorlás miatt, az Euroclear brüsszeli klíringház kiemelten nagy jogi és pénzügyi kockázatot vállalna és a Bizottság javasolt mechanizmusa még nem volt bíróság előtt tesztelve.

Az EU vezetői remélik, hogy december végén az Európai Tanácson megállapodás születik a kölcsönről. Egy diplomata azonban figyelmeztetett: „Ha ez nem történik meg, az problémás lesz a belgák számára”.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-nem-semmi
2025. november 27. 14:19
Balga nyugat-európai nép! Meddig tűritek még ezeket a büdös fúriákat a nyakatokon!? Büdös Ursula (EB elnök), Roberta Metsola, a "hideg" (EP elnök), "Kajla" Kallas, a "félőrült" (EU külügyi főnök), Nadia Calviño, a "digitális" (Európai Beruházási Bank főnöke)... Soroljam még? Vajon a férfiakat nem lehet ilyen hatékonyan ideologizálni és lefizetni?
Válasz erre
0
0
bandi0723-2
2025. november 27. 14:17
No, szóval rém, rím! Amikor az "Észt" osztogatták, akkor "Kanalasnak" csak a sallang maradt!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 27. 14:15
"Oroszország valószínűleg nem perelne, és példaként Irak 1990-es, Kuvaitnak fizetett jóvátételét hozta fel" Na igen, csak a nyúl bent van, ti meg kint vagytok! Irakot legyőzték, próbált volna ugrálni, csak mivel? Oroszország pedig nem fog finomkodni, cserébe államosítja a nyugati vagyont ami meg ott van, és ezt a belgák is megértették, itt most nem az a játék, amit eddig csináltatok, hogy ellopjátok a pénzt, aztán az eu meg kifizeti, itt már Oroszország azokon veri le, akik szórakoznak vele, nem a hülye eu fog ökör vigyorral a zyebébe nyúlni!
Válasz erre
0
0
piramis-2
2025. november 27. 14:11
"Az EU és Belgium között feszültségek alakultak ki az Unió által javasolt, befagyasztott orosz eszközökből finanszírozott ukrán kölcsön ügyében" Sokat elmond Ursuláról és a liberálnáci csürhéjéről az, hogy: A második világháborúban is voltak ilyen "lefoglalt" pénzek, mindkét oldalon. Ám a két szarházi diktátornak sem jutott eszébe, hogy ezeket ellopja!!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!