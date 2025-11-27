Fék nélkül száguld a szakadék felé az Unió: már Belgiumban is lázadnak Von der Leyenék ellen

Az EU és Belgium között feszültségek alakultak ki az Unió által javasolt, befagyasztott orosz eszközökből finanszírozott ukrán kölcsön ügyében – írja az Euractive.

Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas a múlt héten Strasbourgban találkozott az Európai Néppárt képviselőcsoportjával, és erőteljesen védelmébe vette a javaslatot, ami több jelenlévőt is meglepett.