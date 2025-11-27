Fék nélkül száguld a szakadék felé az Unió: már Belgiumban is lázadnak Von der Leyenék ellen

Közben az EU Tettrekészek koalíciója újabb támogatást nyújtott Ukrajnának: Ursula von der Leyen a „szilárd és bíztató előrehaladást” méltatta, Volodymyr Zelenszkij pedig jelezte, hogy kész találkozni Donald Trumppal.
Euractiv publicistája, Simon Nixon rámutatott, hogy Belgium aggodalmai valósak: az ország valódi kockázatnak van kitéve az orosz megtorlás miatt, az Euroclear brüsszeli klíringház kiemelten nagy jogi és pénzügyi kockázatot vállalna és a Bizottság javasolt mechanizmusa még nem volt bíróság előtt tesztelve.
Az EU vezetői remélik, hogy december végén az Európai Tanácson megállapodás születik a kölcsönről. Egy diplomata azonban figyelmeztetett: „Ha ez nem történik meg, az problémás lesz a belgák számára”.