„Amikor olvastam a hírt, hogy egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban, rögtön beugrott, hogy pont három héttel ezelőtt én is két ilyen fiatal amerikai katonával fotózkodtam a Fehér Ház mellett, akik a Nemzeti Gárda tagjaiként biztosítják a rendet Washingtonban.

Ezután hálát adtam az Istennek, hogy itthon nincs ilyen probléma: nincsenek erőszakos migránsok, Washingtonnal ellentétben nem kell katonákat bevetni amiatt, mert – ahogy Donald Trump fogalmazott – a városainkat elárasztotta volna »a bűn, a mocsok, a vérengzések és az őrület«.