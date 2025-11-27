Egy pillanat alatt omlott össze szomszédunkban az olajellátás – Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország kimarad a válságból
Ilyenkor lehet tisztán látni, pontosan mit is jelentett a miniszterelnök washingtoni látogatása.
Nincsenek erőszakos migránsok.
„Amikor olvastam a hírt, hogy egy afgán állampolgár lelőtt két amerikai katonát Washingtonban, rögtön beugrott, hogy pont három héttel ezelőtt én is két ilyen fiatal amerikai katonával fotózkodtam a Fehér Ház mellett, akik a Nemzeti Gárda tagjaiként biztosítják a rendet Washingtonban.
Ezután hálát adtam az Istennek, hogy itthon nincs ilyen probléma: nincsenek erőszakos migránsok, Washingtonnal ellentétben nem kell katonákat bevetni amiatt, mert – ahogy Donald Trump fogalmazott – a városainkat elárasztotta volna »a bűn, a mocsok, a vérengzések és az őrület«.
Washington egyébként egy tipikus balliberális város, itt a tavalyi választáson Donald Trump csupán 6,5 százalékot kapott, míg Kamala Harris 90 százalékot. Ez érződött is a városon az elmúlt időszakban, este például kifejezetten veszélyes volt sétálni, ezért kellett bevetni a Nemzeti Gárdát a rend fenntartása érdekében.
A mi három héttel ezelőtti tapasztalatunk szerint egyébként ez hatékony lépés volt, ugyan lehetett látni pár magában beszélő láthatóan valamilyen tudatmódosító szer befolyása alatt álló hajléktalant, de ezen kívül biztonságosnak tűnt az amerikai főváros Trump lépésének köszönhetően. A mostani eset azonban azt mutatja, hogy még mindig vannak komoly problémák, amelynek hátterében a bevándorlás áll.”
Nyitókép: Facebook