Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Rendkívüli!

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Budapest Szerbia Orbán Viktor

Egy pillanat alatt omlott össze szomszédunkban az olajellátás – Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország kimarad a válságból

2025. november 27. 08:31

Ilyenkor lehet tisztán látni, pontosan mit is jelentett a miniszterelnök washingtoni látogatása.

2025. november 27. 08:31
null

Szerbia az elmúlt napokban példátlan energiakrízisbe sodródott: az amerikai szankciók hatása szinte egyik napról a másikra megbénította az ország olajellátását – hívta fel a figyelmet Deák Dániel elemző friss bejegyzésében.

Leállt a fő finomító, befagytak a pénzügyek, nem működnek a bankkártyák

A horvátországi vezetéken érkező szállítások azonnal megszűntek, miután a NIS – Szerbia stratégiai olajvállalata – amerikai szankciós célponttá vált. A bankok erre reagálva befagyasztották a cég pénzügyeit, a pancsovai finomító pedig – amely Szerbia üzemanyagellátásának gerince – gyakorlatilag működésképtelenné vált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy több mint 300 NIS-tulajdonú benzinkúton nem működik a bankkártyás fizetés, mivel az amerikai kártyatársaságok letiltották a tranzakciókat a vállalattal. Az üzemeltetők szerint egyelőre nincs ellátási zavar, ám senki nem tudja garantálni, hogy a következő napokban nem omlik össze a rendszer.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország elkerülte a válságot – Trump felmentést adott Budapestnek

Deák Dániel kiemeli: mindaz, amit Szerbia most átél, Magyarország esetében nem következett be, mert Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásain Donald Trumppal megállapodott, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók alól. Ennek eredménye: Magyarországon nincs ellátási probléma, nincsenek fennakadások a fizetési rendszerben, és stabil maradt az üzemanyagpiac.

Orbán Viktor Szerbiába utazik: stratégiai szövetség, konkrét segítség

A magyar miniszterelnök ma személyesen is Szerbiába látogat, hogy – ahogy Deák fogalmaz – megpróbáljon segíteni stratégiai szövetségesünknek a válság kezelésében. Orbán Viktor korábban többször hangsúlyozta: Magyarország és Szerbia olyan partnerséget épített ki, amelyre válsághelyzetben is lehet alapozni.

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2025. november 27. 09:07
Vucsicsnál,még működik a partnerség, ez sokaknak nem tetszik! Régóta folyik, az ellenzék részéről ,az elmozdítására való törekvés !. A kormányát ,már többször meg sikerült buktatni, Miniszterek mondtak le. Szerbia hosszú távon , kulcsfontosságát a kina vasút , A köolaj szállító csövek , fogják adni ,a gyors segítséget többek között ,ez is indokolja amivel ,akár lekötelezhetjük őket, arra az időre, ha kevésbé baráti vezetést választaná ,a szerbség
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. november 27. 09:06
Azokban az országokban, ahol nem ruszki naftából főzik a benyát miért olcsóbb mint itthon.
Válasz erre
0
1
Lami66
2025. november 27. 08:59
Ha most a demens bidé lenne az elnök, mi is mehetnénk tankolni ausztriába, mert a középkeleti országokban ugyanaz lenne mint a szerbeknél. A világhatalmak ujraosztják a volt szocialista országokat. Egy szerencsénk van ebben a marakodásban, hogy mi protekciósok vagyunk, hála az Orbán-Trump barátságnak.
Válasz erre
0
0
h040183
2025. november 27. 08:55
Hát az az egy pillanat kb már április óta tart, azóta halasztotta USA a szankció élesítését. Illetve egy hónapja jelentette be, hogy nincs több alku, decembertől nem kaphat több olajat Szerbia, ha valami csoda folytán meg nem veszi valaki az olajfinomító orosz tulajdonú részvényeit. Például Magyarország....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!