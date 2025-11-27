Egy pillanat alatt omlott össze szomszédunkban az olajellátás – Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország kimarad a válságból

Fontos üzenetet visz magával Szerbiába Orbán Viktor: Vučićék fellélegezhetnek
A miniszterelnök szerint Magyarország és Szerbia között ma már valódi stratégiai szövetség áll.
Ilyenkor lehet tisztán látni, pontosan mit is jelentett a miniszterelnök washingtoni látogatása.
Szerbia az elmúlt napokban példátlan energiakrízisbe sodródott: az amerikai szankciók hatása szinte egyik napról a másikra megbénította az ország olajellátását – hívta fel a figyelmet Deák Dániel elemző friss bejegyzésében.
A horvátországi vezetéken érkező szállítások azonnal megszűntek, miután a NIS – Szerbia stratégiai olajvállalata – amerikai szankciós célponttá vált. A bankok erre reagálva befagyasztották a cég pénzügyeit, a pancsovai finomító pedig – amely Szerbia üzemanyagellátásának gerince – gyakorlatilag működésképtelenné vált.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy több mint 300 NIS-tulajdonú benzinkúton nem működik a bankkártyás fizetés, mivel az amerikai kártyatársaságok letiltották a tranzakciókat a vállalattal. Az üzemeltetők szerint egyelőre nincs ellátási zavar, ám senki nem tudja garantálni, hogy a következő napokban nem omlik össze a rendszer.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint Magyarország és Szerbia között ma már valódi stratégiai szövetség áll.
Deák Dániel kiemeli: mindaz, amit Szerbia most átél, Magyarország esetében nem következett be, mert Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásain Donald Trumppal megállapodott, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók alól. Ennek eredménye: Magyarországon nincs ellátási probléma, nincsenek fennakadások a fizetési rendszerben, és stabil maradt az üzemanyagpiac.
A magyar miniszterelnök ma személyesen is Szerbiába látogat, hogy – ahogy Deák fogalmaz – megpróbáljon segíteni stratégiai szövetségesünknek a válság kezelésében. Orbán Viktor korábban többször hangsúlyozta: Magyarország és Szerbia olyan partnerséget épített ki, amelyre válsághelyzetben is lehet alapozni.
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos