Egy pillanat alatt omlott össze szomszédunkban az olajellátás – Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország kimarad a válságból
Ilyenkor lehet tisztán látni, pontosan mit is jelentett a miniszterelnök washingtoni látogatása.
Az eszmének a kegyelemdöfést majd a 2010-től kialakuló Fidesz-uralom adja meg.
„Az eszmének a kegyelemdöfést majd a 2010-től kialakuló Fidesz-uralom adja meg. Nem arról van szó, hogy a Fidesz ne rendelkezett volna valamiféle képpel a demokráciáról. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy a többségi demokrácia MSZP által elindított elvétől látványosan eltértek volna. Ami viszont itt teljesen új, hogy már egyértelműen a személyre kerül a hangsúly és az eszme másodlagossá válik.
A személy pedig Orbán Viktor, aki alapvetően megváltoztatja a vezérségről alkotott addigi elképzeléseket. Általa nyer új értelmezést a vezér fogalma, és válik egyértelműen múlttá a rendszerváltás azon szlogenje, hogy »minek oda vezérség, ahol egy eszme vezérelt valamennyiünket«.
De itt nem valami sötét torzulásról, hanem az emberi természet említett egyik megnyilvánulási formájáról van szó. Amennyiben a rendszerváltó demokratikus eszme meghozta volna gyümölcseit, nagy valószínűséggel a magyar társadalom nem hozta volna felszínre természetének azt a részét, amely a vezérséget személyekhez köti. Akkor maradhatott volna az »elvont« eszme és az eszmének keretet adó »elvont« demokratikus intézmények. Csakhogy – mint utaltam rá – a demokrácia nem tudta ki kifejteni elvont »jóságát«, s ezért a választók kézzelfoghatóbb »jóságot« kerestek. Ha így nézzük, már érthetőbb, miért jött az igény a vezető, sőt a vezér iránt.”
