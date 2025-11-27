De itt nem valami sötét torzulásról, hanem az emberi természet említett egyik megnyilvánulási formájáról van szó. Amennyiben a rendszerváltó demokratikus eszme meghozta volna gyümölcseit, nagy valószínűséggel a magyar társadalom nem hozta volna felszínre természetének azt a részét, amely a vezérséget személyekhez köti. Akkor maradhatott volna az »elvont« eszme és az eszmének keretet adó »elvont« demokratikus intézmények. Csakhogy – mint utaltam rá – a demokrácia nem tudta ki kifejteni elvont »jóságát«, s ezért a választók kézzelfoghatóbb »jóságot« kerestek. Ha így nézzük, már érthetőbb, miért jött az igény a vezető, sőt a vezér iránt.”

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán