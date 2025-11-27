Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország házasság lmbtq-lobbi Európai Unió Bírósága Ursula von der Leyen következmény Európai Bizottság

Von der Leyen újra akcióban: az Európai Bizottság felháborító eljárást indíthat Magyarország ellen

2025. november 27. 10:52

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarországgal szemben, amiért a kormány kitart álláspontja mellett, mely szerint a házasság kizárólag egy férfi és egy nő között köthető.

2025. november 27. 10:52
null

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az uniós tagállamokban kötött azonos neműek házasságát minden tagországban el kell ismerni. A döntés egy lengyel ügy kapcsán született, de jelentős következménye lehet Magyarországra is, ahol jelenleg a külföldön kötött azonos neműek házasságát csak bejegyzett élettársi kapcsolatként ismerik el – írja a Hungarian Conservative.

Az ítélet alapján, ha Magyarország nem igazodik a döntéshez, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene, ami pénzügyi szankciókat vonhat maga után

– mutat rá a cikk.

Magyarország 2020-ban módosította alkotmányát, amely szerint a házasság egy férfi és egy nő között köthető; hasonló szabályozás van Szlovákiában is. 

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

piramis-2
2025. november 27. 11:46
A német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) már korábban is megfogalmazott fenntartásokat az EU jog elsőbbségével kapcsolatban. A legemlékezetesebb eset a 2020. májusi döntés (PSPP-ügy), amelyben a bíróság "ultra vires" (hatáskör túllépés) alapon megkérdőjelezte az Európai Bíróság egyik döntését az Európai Központi Bank (EKB) kötvényvásárlási programjával kapcsolatban, lényegében kimondva, hogy Németországban nem kötelező az a döntés, amely szerintük túllépte az uniós hatásköröket. A német bíróság álláspontja szerint az EU jog elsőbbsége addig érvényes, amíg az EU az átruházott hatáskörökön belül jár el, és amíg a nemzeti alkotmányos identitás (például az alapjogok) nem sérülnek.
piramis-2
2025. november 27. 11:45
A lengyel Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) 2021 októberében hozott egy jelentős döntést (K 3/21), amelyben kimondta, hogy az uniós jog egyes rendelkezései és értelmezései (különösen a bírói függetlenséggel kapcsolatosak) ellentétesek a lengyel alkotmánnyal, és hogy a lengyel alkotmány a legfőbb jogforrás az országban. Ez a döntés közvetlen kihívást jelent az uniós jog elsőbbségének elvével szemben, és megerősítette azt az álláspontot, hogy a nemzeti alkotmány felülírja az EU jogot azokon a területeken, ahol az EU túllépi a hatáskörét.
lyon-v-2
2025. november 27. 11:43
Ennyire már nem lehetnek hülyék ott Brüsszelben....
piramis-2
2025. november 27. 11:40 Szerkesztve
Lengyelország és Németország már kimondta, hogy a nemzeti jog felül írja az EU-s elmebajt. Majd mi is kimondjuk. Nincsenek LMBTQ-s jogok. Az LMBTQ egy ideológia, max. egy vallás, mindegy is, de mint ilyen, nem kényszeríthető másra. Nem látom be, hogy nekem miért kell valakit azért tisztelni és tolerálni, mert elmebeteg, vagy genetikailag selejt? Nem látom be, hogy miért nem védhetem meg a gyerekeimet, gyerekeket az ilyen pedofil disznóktól? Usula von der Korruption! Eb ura fakó!
