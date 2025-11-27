Von der Leyen újra akcióban: az Európai Bizottság felháborító eljárást indíthat Magyarország ellen

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az uniós tagállamokban kötött azonos neműek házasságát minden tagországban el kell ismerni. A döntés egy lengyel ügy kapcsán született, de jelentős következménye lehet Magyarországra is, ahol jelenleg a külföldön kötött azonos neműek házasságát csak bejegyzett élettársi kapcsolatként ismerik el – írja a Hungarian Conservative.

Az ítélet alapján, ha Magyarország nem igazodik a döntéshez, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene, ami pénzügyi szankciókat vonhat maga után

– mutat rá a cikk.