Von der Leyen újra akcióban: az Európai Bizottság felháborító eljárást indíthat Magyarország ellen

Az EU Bírósága kimondta: minden tagállamnak el kell ismernie a melegházasságot
Európa liberális véleményformálói abban bíznak, hogy a döntés nyomán Magyarországon is legálissá válhat a melegházasság.
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarországgal szemben, amiért a kormány kitart álláspontja mellett, mely szerint a házasság kizárólag egy férfi és egy nő között köthető.
Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az uniós tagállamokban kötött azonos neműek házasságát minden tagországban el kell ismerni. A döntés egy lengyel ügy kapcsán született, de jelentős következménye lehet Magyarországra is, ahol jelenleg a külföldön kötött azonos neműek házasságát csak bejegyzett élettársi kapcsolatként ismerik el – írja a Hungarian Conservative.
Az ítélet alapján, ha Magyarország nem igazodik a döntéshez, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene, ami pénzügyi szankciókat vonhat maga után
– mutat rá a cikk.
Magyarország 2020-ban módosította alkotmányát, amely szerint a házasság egy férfi és egy nő között köthető; hasonló szabályozás van Szlovákiában is.
